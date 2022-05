1. Biplab Deb Resigns : ইস্তফা দিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব

2018 সালে ত্রিপুরায় ক্ষমতায় এসেছিল বিজেপি ৷ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন বিপ্লব দেব ৷

2. Marriage Ceremony Clash Death : বউভাতে ক্যাটারিং কর্মী-আত্মীয়দের সংঘর্ষ, ঝামেলা থামাতে গিয়ে মৃত্যু যুবকের

বউভাতের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন আত্মীয়রা । সেখানেই ক্যাটারিং কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের বচসা-হাতাহাতি শুরু হয় । তা থামাতে গিয়ে লাঠির আঘাতে গুরুতর জখম হয়ে মৃত্যু হয় হারান রবি চৌধুরীর (Clash between Catering staff and Relatives in Jamuria) ।

3. Cong Slams Wheat Export Ban : গম রফতানি বন্ধ কৃষকদের স্বার্থ বিরোধী, সমালোচনায় চিদম্বরম

দেশে আটা, ময়দা, ভোজ্য তেল, জ্বালানি, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েই চলেছে ৷ এই দাম বৃদ্ধিকে সামলাতে বিজেপি সরকার এখন গম রফতানি করবে না বলে জানিয়েছে ৷

4. Rahara Bomb Blast : দাদুর কুড়িয়ে আনা কৌটো বোমা ফেটে মৃত্যু নাতির, রহড়ায় চাঞ্চল্য

দাদু কৌটো ভেবে আবর্জনার স্তূপ থেকে বাড়িতে তুলে এনেছিলেন ৷ কৌতূহলবশত সেই কৌটোটি খুলে দেখে নাতি ৷ এতেই বিপত্তি ৷ মারা গিয়েছে রহড়ার কিশোর (Rahara Youth Killed in Bomb Blast) ৷

5. Bengaluru Weather : সিমলা-মুসৌরিকে টেক্কা দিয়ে কাঁপুনির জোগাড় বেঙ্গালুরুতে, গার্ডেন সিটিতে শিফটের পরিকল্পনায় নেটিজেনরা

শুক্রবার বেঙ্গালুরুর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের তুলনায় 11 ডিগ্রি কম ৷ বিগত 50 বছরে মে-তে যা বেঙ্গালুরুর দ্বিতীয় শীতলতম দিন (Bengaluru recorded second coldest day in May in the last 50 years) ৷

6. Shantiniketan : শান্তিনিকেতনের শিল্প ও সংস্কৃতি প্রসারের ভূমিকা নেবে চিন, পরিদর্শনে চিনা দূত

হস্তশিল্প-সহ শান্তিনিকেতনের সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছে বাউল ফাউন্ডেশন নামে একটি সংস্থা ৷ সেই সংস্থার উদ্যোগেই শনিবার শান্তিনিকেতনে হাজির হন কলকাতা স্থিত চিনের কনসাল জেনারেল জঁ লিও (Chinese Consul General at Shantiniketan) ।

7. Jalpaiguri Ration Smuggle : রেশনের মাল পাচারের চেষ্টা, গ্রেফতার এক

অবৈধ ভাবে রেশন সামগ্রী মজুতের চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ল পাচারকারী । মাল নিয়ে যাওয়ার পথে চালক-সহ গাড়ি আটক করেন স্থানীয়রা (One arrested in Jalpaiguri trying to smuggle ration)। শুক্রবার বিকালে ধূপগুড়ি ব্লকের গধেয়ারকুঠি অঞ্চলের চরচরাবাড়ি এলাকার ঘটনা ।

8. Road Block in Malda : 10 বছরেও বেহাল রাস্তা, একের পর এক দুর্ঘটনা ; সংস্কার দাবিতে অবরোধ রতুয়া-বাহারাল রাজ্য সড়ক

রতুয়া 1 নম্বর ব্লক অফিসের সামনের রাস্তা রতুয়া-বাহারাল রাজ্য সড়ক ৷ যে রাস্তার বেহাল দশা গত 10 বছর ধরে ৷ খোদ বিডিও সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন ৷

9. Mrinal Sen : শতবর্ষের প্রাক্কালে মৃণাল সেনকে নিয়ে তিনটি ছবি, আবেগী ছেলে কুণাল

বাবার 99তম জন্ম বার্ষিকীতে আবেগী হয়ে পড়লেন পুত্র কুণাল ( Son Kunal Sen on 99th Birth Anniversary of Mrinal Sen ) ৷ জানালেন, বাবার শতবর্ষ যত কাছে আসছে তিনি ঠিক ততটাই প্রশংসা পাচ্ছেন যা একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা পাওয়ার আশা করতে পারেন ।

10. Howrah Water Logging : বৈশাখেও জমা জলের সমস্যা হাওড়ার পাঁচপাড়া পঞ্চায়েতে, প্রশাসনের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ

বছরের 8-10 মাস এভাবেই জমা জলে বাস করতে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর (Water Logging Problem in Howrah Village)