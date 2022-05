শান্তিনিকেতন, 14 মে : শান্তিনিকেতনের হস্ত ও কুটির শিল্পকে বিশ্বের বাজারে প্রসারের ক্ষেত্রে ভূমিকা নেবে চিন (China will take lead in promoting Shantiniketan arts and crafts) ৷ এদিন শান্তিনিকেতনের আমার কুটির-সহ বিভিন্ন হস্তশিল্প কেন্দ্রগুলি ঘুরে দেখলেন কলকাতা স্থিত চিনের কনসাল জেনারেল জঁ লিও (Chinese Consul General at Shantiniketan) । হস্তশিল্পের পাশাপাশি শান্তিনিকেতনের সংস্কৃতির প্রসার ঘটানোর উদ্যোগ নিল বাউল ফাউন্ডেশন নামক একটি সংস্থা ৷

শান্তিনিকেতনে চীনা দূত

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী (Visva Bharati University) ছাড়াও একাধিক হস্তশিল্প কেন্দ্র, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঐতিহ্যবাহী স্থান রয়েছে ৷ সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্রের অন্যতম বাউল ফাউন্ডেশন এই সকল কেন্দ্রগুলির শিল্প সামগ্রী, কৃষ্টির প্রসারের উদ্যোগ নিয়েছে ৷ এদিন এই ফাউন্ডেশনের একটি কর্মসূচিতে অংশ নেন সস্ত্রীক কলকাতা স্থিত চীনের কনসাল জেনারেল জঁ লিও ।

বীরভূমের ইলামবাজারে একটি প্রাচীন মন্দির ঘুরে দেখেন তারা ৷ পরে বল্লভপুরে আমার কুটির ঘুরে দেখেন ৷ এই আমার কুটির হল শান্তিনিকেতনের হস্ত ও কুটির শিল্পের অন্যতম পীঠস্থান ।

জানা গিয়েছে, শান্তিনিকেতনের হস্ত ও কুটির শিল্প সামগ্রীকে বিশ্ব বাজারে প্রসারের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নেবে চিন ৷ একই ভাবে শান্তিনিকেতনের কৃষ্টির প্রসারও ঘটাতে চায় চিন । অনলাইনের মাধ্যমে শান্তিনিকেতনের হস্ত ও কুটির শিল্পের বিস্তারের পরামর্শ দেন চিনা কনসাল জেনারেল । প্রসঙ্গত, শান্তিনিকেতনের শিল্প, সংস্কৃতির হাত ধরে ভারত-চিন (Indo-China Relationship) সম্পর্ক নিবিড় হচ্ছে ।

Shantiniketan : শান্তিনিকেতনের শিল্প ও সংস্কৃতি প্রসারের ভূমিকা নেবে চিন, পরিদর্শনে চিনা দূত

আমার কুটিরের এক আধিকারিক অমিত্য দাস বলেন, "চিনে কিভাবে ব্যবসার প্রসার হয়, সেই উদাহরণ তুলে ধরে শান্তিনিকেতনের হস্তশিল্পের বিস্তার ঘটানোর পরামর্শ দিলেন চিনের কনসাল জেনারেল ।"

