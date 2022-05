1. SSC Group C Recruitment Case : গ্রুপ-সিতে 381 জনকে ভূতুড়ে নিয়োগপত্র ! বাগ কমিটির রিপোর্ট জমা পড়ল আদালতে

স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ-সি পদে নিয়োগে দুর্নীতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে টানাহেঁচড়া চলছে ৷ শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে এ বিষয়ে রিপোর্ট জমা দিল অনুসন্ধান কমিটি (SSC Group C Recruitment Case) ৷



2. PM Modi on Opposition Leader : "দু'বার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, আর কী চাই ?" মোদিকে প্রশ্ন বিরোধী নেতার

2014 এবং 2019, দু'বার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন নরেন্দ্র মোদি ৷ এরপর আর কী চাই তাঁর ? তাই এবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড় থেকে সরে আসুন তিনি ৷ মোদিকে এমন পরামর্শ দিয়েছিলেন বিরোধী নেতা ৷ আর একমাস আগেই তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন শরদ পাওয়ার ৷ তাহলে (PM Modi on Opposition Leader) ?



3. Sukanta Majumder on CM : ‘পড়েছি, দেখিনি- এখন সৌভাগ্য হচ্ছে’, মুখ্যমন্ত্রীকে মহম্মদ বিন তুঘলকের সঙ্গে তুলনা সুকান্তের

রাজ্যের জেলা বাড়ানো প্রসঙ্গে মহম্মদ বিন তুঘলকের সঙ্গে তুলনা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Sukanta Majumder Compared Mamata Banerjee With Muhammad bin Tughluq) ৷ আর সেই তুলনা টানলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷

4. Chhota Shakeel Aides Arrest : এনআইএর হাতে গ্রেফতার ছোটা শাকিলের দুই শাগরেদ

মুম্বইয়ের পশ্চিম শহরতলি থেকে ছোটা শাকিলের দুই সঙ্গী আরিফ আবুবকর শেখ এবং শাব্বির আবুবকর শেখকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ ৷ আজ তাদের এনআইএ-র বিশেষ আদালতে তোলা হবে ৷ দাউদের ডি-কোম্পানির সঙ্গে তারা জড়িত, জেরায় জানতে পেরেছে তদন্তকারী সংস্থা (Chhota Shakeel Aides Arrest) ৷



5. Domino's Fined : নিরামিষভোজীকে নন-ভেজ পিৎজা, গাফিলতির দায়ে ডমিনোজের 9 লক্ষ জরিমানা !

শিবাং মিত্তল নামে রুরকের এক বাসিন্দার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জরিমানা হল মাল্টিন্যাশনাল পিৎজা ডেলিভারি সংস্থা ডমিনোজের (Dominos was fined more than 9 lakh for delivery of non-veg pizza instead of veg) ৷ সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ, নিরামিষভোজী সংশ্লিষ্ট ক্রেতা অনলাইনে ভেজ পিৎজা অর্ডার করলেও পরিবর্তে তাঁকে নন-ভেজ পিৎজা ডেলিভারি করা হয় ৷



6. Dilip slams Mamata at Egra: মমতা নোবেল পাওয়ার যোগ্য, কটাক্ষ দিলীপের

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার খুবই ছোট ৷ তিনি তো নোবেল পাওয়ার যোগ্য ৷ মুখ্যমন্ত্রীকে এই ভাষাতেই কটাক্ষ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip slams Mamata at Egra) ৷ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরাতে গতকাল দলীয় কর্মসূচি সেরে আজ প্রাতঃভ্রমণে বেরোন তিনি ৷

7. Chardham Yatra 2022 : 10 দিনে 28 পুণ্যার্থীর মৃত্যু, দুর্গম চারধাম যাত্রায় প্রাণ হারাচ্ছেন তরুণরাও

3 মে থেকে চারধাম যাত্রা শুরু হয়েছে ৷ এখন তীর্থযাত্রীরা গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ দর্শনে যাচ্ছেন ৷ এই যাত্রাপথ অত্যন্ত দুর্গম ৷ অসুস্থ হয়ে অনেকেই মারা গিয়েছেন ৷ চিন্তায় কেন্দ্রীয় সরকার (Chardham Yatra Pilgrims Death) ৷



8. Katrina-Vicky : প্রেগনেন্সির জল্পনা উড়িয়ে বরের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কার রেস্তোরাঁয় ক্যাট

নিউ ইয়র্কে এখন ছুটি কাটাতে ব্যস্ত ভিকি-ক্যাটরিনা ৷ এরই মাঝে তাঁদের দেখা গেল প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার রেস্টুরেন্ট সোনায় ৷



9. Sreelekha And Joyjeet on Aparajito : 'নন্দন' এবং 'রাধা'-য় জায়গা পেল না অনীকের 'অপরাজিত', প্রতিবাদে সরব শ্রীলেখা-জয়জিৎ

মুক্তির আগে থেকেই ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করেছিল অনীক দত্তের নতুন ছবি 'অপরাজিত' ৷ কিন্তু নন্দন এবং রাধাতে প্রদর্শনের জায়গা পেল না এই ছবি । প্রতিবাদে সরব হলেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র, অভিনেতা জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (Sreelekha And Joyjeet Start Protesting as Aparajito is not Getting a Screen in Nandan )।



10. East Bengal Investor Issue : ইস্টবেঙ্গলে বিনিয়োগ নিয়ে 5 সংস্থার সঙ্গে চলছে আলোচনা : দেবব্রত সরকার

জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ইস্টবেঙ্গলের বিনিয়োগকারীর নাম চূড়ান্ত হয়ে যাবে (East Bengal Investor Issue) ৷ এমনটাই জানালেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তা দেবব্রত সরকার ৷ তিনি জানিয়েছেন, বিনিয়োগ নিয়ে এখনও পর্যন্ত পাঁচটি সংস্থার সঙ্গে কথা চলছে (Discussions are Going on With Five Companies for Investing in East Bengal) ৷ যেখানে আন্তর্জাতিক ফুটবল ক্লাবও রয়েছে ৷