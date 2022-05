.

Dilip slams Mamata at Egra: মমতা নোবেল পাওয়ার যোগ্য, কটাক্ষ দিলীপের Published on: 11 minutes ago

Koo_Logo Versions

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার খুবই ছোট ৷ তিনি তো নোবেল পাওয়ার যোগ্য ৷ মুখ্যমন্ত্রীকে এই ভাষাতেই কটাক্ষ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip slams Mamata at Egra)৷ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরাতে গতকাল দলীয় কর্মসূচি সেরে আজ প্রাতঃভ্রমণে বেরোন তিনি ৷ এগরা (Dilip Ghosh at Purba Medinipur) হাসপাতাল মোড়ে চায়ে পে চর্চায় যোগ দিয়ে বিজেপি কাউন্সিলরদের সঙ্গে কথা বলেন দিলীপ ঘোষ (Mamata Banerjee can get Nobel prize)। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সরকারকে নিশানা করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি ৷ তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের লোকেদের খুশি করতে বিভিন্ন পুরস্কার চালু করেছেন । আর যে পুরস্কারগুলো ছিল, তার যে আভিজাত্য ছিল, সেগুলো নষ্ট করেছেন । সেখানে চামচা বেলচাদের বসিয়ে দিয়ে নিজের নামে এবং নিজের পার্টির লোকেদের নামে সব পুরস্কার করে নিচ্ছেন । এই ছোট পুরস্কার দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন অপমানিত করা হল ? তাঁর তো নোবেল পাওয়ার মতো যোগ্যতা, ক্ষমতা, প্রতিভা আছে । বাংলায় এর আগে এ রকম প্রতিভা জন্মায়নি ৷"