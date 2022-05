কলকাতা, 13 মে : আজ, শুক্রবার মুক্তি পেল অনীক দত্ত পরিচালিত বহু চর্চিত ছবি 'অপরাজিত' । কিন্তু নন্দন এবং রাধা-তে প্রদর্শনের জায়গা পেল না এই ছবি । সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালি ছবির শ্যুটিংয়ের কাহিনি নিয়ে তৈরি এই ছবি ঘিরে দর্শকের আগ্রহ ছিল তুঙ্গে । সিটি কলেজে ছবির প্রচারে গিয়ে ব্যাপক সাড়া পান পরিচালক অনীক দত্ত । পড়ুয়াদের বক্তব্য, "নন্দনে আসবে তো ছবিটা ?" সূত্রের খবর সেদিন কোনও উত্তর ছিল না অনীকের কাছে ।

হয়তো আভাস পেয়েছিলেন যে নাও দেখানো হতে পারে নন্দনে । আর ঠিক তেমনটাই ঘটল । উল্লেখ্য, এই ছবিতে অপরাজিত রায়ের স্ত্রী বিমলার চরিত্রে অভিনয় করেছেন সায়নী ঘোষ । তিনি রাজ্যের শাসক দলের নেত্রী । তাঁকে এই ব্যাপারে জানতে চেয়ে ফোন করা হলে ফোন বেজে যায় । একই প্রশ্নের উত্তর নেই অনীক দত্তর কাছেও । তাঁর মতে, যাঁরা ছবিটা দেখাতে দিলেন না তাঁদের কাছে জানতে চাওয়া উচিত কেন দেখানো হল না ছবিটা ।

প্রসঙ্গত,1980 সালে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠে ‘নন্দন’ । 1985 সালে নন্দনের উদ্বোধন করেন অস্কারজয়ী বাঙালি পরিচালক সত্যজিৎ রায় । শুরুর দিন থেকে নন্দনের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন সত্যজিৎ রায় । এমনকী নন্দনের কারুকার্য করা লোগোটিও তাঁরই ডিজাইন করা । যে লোগো সিনেমাপ্রেমী মানুষের খুব চেনা। সেই সত্যজিৎ রায়ের আদলে তৈরি ছবিই দেখানো হবে না নন্দনে ।

মধ্যবিত্ত মানুষ কম টাকায় এখানে ছবি দেখতে আসেন । এই ছবি নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ দানা বেঁধেছিল অনেকদিন আগে থেকেই । জিতু কমলকে মানিকবাবু হিসেবে কেমন লাগছে তা দেখার আগ্রহ ছিল আকাশছোঁয়া । এবার তাঁদের এই ছবি দেখতে হবে যেতে হবে কোনও মাল্টিপ্লেক্সে চড়া দামে । ছাপোষা বাঙালির কাছে যা বেশ কষ্টের । অনীকের ছবি নন্দন এবং রাধাতে না দেখানোর খবরে প্রতিবাদে সরব হলেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র, অভিনেতা জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (Sreelekha And Joyjeet Start Protesting as Aparajito is not Getting a Screen in Nandan)। শ্রীলেখা মিত্র নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, "... যারা গলা ফাটিয়েছিল বাংলা ছবির পাশে দাঁড়ান ইত্যাদি বলে এবার একটু দাঁড়ান দেখি অনীক দা'র পাশে, বাংলা ছবির পাশে এবং এই সিস্টেমের বিরুদ্ধে- তা হলে বুঝব। নাহলে যান আপনি রিল বানান।..."

জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "যে নেত্রী (অভি) আগেরবার পরিচালকের পাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলন করেছিলেন সেই নেত্রী (অভি) কি এবারও আন্দোলন করবেন ছবিটি নন্দন আর রাধা প্রেক্ষাগৃহে দেখাচ্ছে না বলে ? তিনি তো এবারও অভিনয় করেছেন অনীক দা'র ছবিতে। দেখা যাক।" বলাবাহুল্য এই প্রশ্ন তিনি ছুঁড়েছেন সায়নী ঘোষের উদ্দেশে। তিনি অনীক দত্তের বহু আলোচিত 'ভবিষ্যতের ভূত' এবং 'অপরাজিত'তেও রয়েছেন । এই নিয়ে ইটিভি ভারতের তরফে জিতু কমলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল ৷ যদিও এই বিতর্কে মুখ না খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি ৷