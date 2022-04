1. Aishe Complaints to Cyber Crime : সোশ্যাল মিডিয়ায় কদর্য আক্রমণ ঐশী-দীপ্সিতাদের, লালবাজারের দ্বারস্থ বামেদের তরুণ তুর্কিরা

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কদর্য আক্রমণের শিকার বামেদের তিন তরুণ মহিলা তুর্কি ৷ অভিযুক্তের নামে কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগে দায়ের হল অভিযোগ ৷ অভিযোগ করলেন জেএনইউ ছাত্র সংসদের সভাপতি ঐশী ঘোষ (Aishe Ghosh complaints to KP cyber crime after receiving obscene comments on social media) ৷

2. Cow Aadhaar Card : গরুর কানে বিশেষ ট্যাগ, আধারের আদলে গবাদি পশুর তথ্য ভান্ডার মালদায়

গবাদি পশুর এই বিশেষ পরিচয়পত্রের মাধ্যমে (Pashu Aadhaar for cow and goats) একদিকে যেমন সেগুলির মালিকের নাম জানা যাবে, তেমনই জানা যাবে তাদের টিকাকরণ, শারীরিক অসুস্থতার পূর্ব ইতিহাস সংক্রান্ত নানা তথ্য ।

3. CBI Demamd On maynaguri Molestation : দেহ নেব না, সিবিআই তদন্তের দাবি মৃত ময়নাগুড়ির নাবালিকার পরিবারের

ময়নাগুড়ির আত্মঘাতী নাবালিকার সিবিআই তদন্তের দাবি পরিবারের ৷ টানা 12 দিন লড়াইয়ের পর মৃত্যু হয় ওই নাবালিকার (CBI Demamds On maynaguri Molestation) ৷

4. BJYM Protest Rally : এসএসসি দুর্নীতির প্রতিবাদে যুব মোর্চার বিকাশ ভবন অভিযানের নেতৃত্বে তেজস্বী সূর্য

আগামিকাল বিকাশ ভবন অভিযান করবে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা (BJYM) ৷ স্কুল সার্ভিস কমিশনে নিয়োগের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ডাকা ওই অভিযানের নেতৃত্ব দেবেন যুব মোর্চার জাতীয় সভাপতি তেজস্বী সূর্য (BJYM National President Tejasvi Surya) ৷ থাকবেন সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারী ৷

5. Heat Wave Precautions : রাজ্যে তাপপ্রবাহের চোখ রাঙানি, পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশিকা জারি শিক্ষা সংসদের

প্রবল গরমের মধ্যেও রাজ্যে চলছে উচ্চমাধ্যমিক-সহ স্কুলস্তরের বেশ কিছু পরীক্ষা । পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে নির্দেশিকা জারি উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের (Heat Wave Precautions) ।

6. IAS Officer Slams Shahrukh-Amitabh : গুটখার পিকে হাওড়া ব্রিজে ক্ষয়, টুইটারে শাহরুখ-অমিতাভের দৃষ্টি আকর্ষণ আইএএস অফিসারের

গুটখার পিকে লাল সেতুর একটি ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে শাহরুখ খান, অজয় দেবগন, অক্ষয় কুমার এবং অমিতাভ বচ্চনকে মেনশন করেন ওই আইএএস অফিসার (IAS Officer Slams Shahrukh-Amitabh) ৷

7. Illegal Construction in Kolkata : কলকাতায় বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করতে হাইকোর্টে মামলা বিজেপি নেতার

নিজের অভিযোগের প্রেক্ষিতে আদালতে বেশ কিছু নথিও জমা দিয়েছেন বিজেপি নেতা কল্যাণ চৌবে । বেআইনি নির্মাণ বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন তিনি (BJP Leader appeals in Calcutta HC against illegal construction) ।

8. Sukanta On Mamata Banerjee: মুখ্যমন্ত্রী ভিক্ষা করতে দিল্লি যাচ্ছেন : সুকান্ত

29 এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লি সফর নিয়ে কটাক্ষ বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের ৷ ‘‘ভাঁড়ারে টান পড়েছে , তাই ভিক্ষা করতে দিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷’’ সোমবার বহরমপুরের সভায় মুখ্যমন্ত্রীকে এভাবে আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷

9. Python Rescued in Jalpaiguri : হাঁস-মুরগি খাওয়ার লোভে ফাঁদে পড়ল অজগর, তারপর..

হাঁস-মুরগি খাওয়ার লোভে ধরা পড়ল অজগর (Python Rescued in Jalpaiguri)। ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কোয়ার্টার মোড়ের এক গৃহস্থের বেড়াজালে আটকে পরে হিমসিম অবস্থা অজগরের। এই কাণ্ড দেখে চক্ষুচড়ক গাছ গৃহস্থের! সুনীল কুমার বসুনিয়ার বাড়ির বেড়ার জালে আটকে পরে ছটফটানি শুরু করে করা অজগর ৷

10. Teenager Death Controversy : মৃত ঘোষণার পরও জলে ডোবা কিশোর ‘বেঁচে’, অবশেষে মৃত্যু

মৃত ঘোষণার পরও জলে ডোবা কিশোর বেঁচে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। এমনই দাবি ঘিরে শোরগোল দত্তপুকুরে ৷ উঠেছে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগও। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভাঙচুর স্থানীয় বাসিন্দাদের। যদিও পরে মারা যায় কিশোর (Teenager Death Controversy)।