নালন্দা (বিহার), 2 জানুয়ারি: পাঁচ মাসের শিশুকন্যাকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে(5 Month Old Baby was Beaten to Death in Nalanda)৷ এই ঘটনায় আহত হয়েছেন ওই শিশুর পরিবারের আরও পাঁচ সদস্য ৷ বর্তমানে স্থানীয় সদর হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে ৷ মৃত শিশুর নাম সাইনা কুমারী ৷ তার বাবা বলিরাম পাসোয়ানও ঘটনায় জখম হয়েছেন ৷ রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে বেনা থানা এলাকার চান্দৌরা গ্রামে ৷ অভিযুক্তরা পলাতক ৷ এই ঘটনায় গ্রামে চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বসানো হয়েছে পুলিশ ক্যাম্প ৷

শত্রুতার জেরেই পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে দাবি মৃত শিশুর পরিবারের ৷ এই বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য, কয়েকদিন আগে গ্রামে দুই পক্ষের মধ্যে মারামারি হয় ৷ যেখানে শিশুটির বাবা বলিরাম হস্তক্ষেপ করেন ৷ এই জেরেই দুষ্কৃতীরা তাঁর বাড়িতে ঢুকে লাঠিসোঁটা নিয়ে সকলকে পিটিয়ে মারার চেষ্টা করে ৷ ঘটনায় পরিবারের পাঁচ সদস্য আহত হয় ও চিকিৎসাধীন অবস্থায় পাঁচ মাস বয়সী শিশুকন্যার মৃত্যু হয় ৷ এই বিষয়ে বেনা থানার পুলিশ অফিসার মুকেশ কুমার শ্রীবাস্তব জানান, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ পুরনো শত্রুতার জেরেই এই ঘটনা বলে প্রাথমিক অনুমান ৷ তবে খুব শীঘ্রই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে ৷

