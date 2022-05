.

বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানা জ্বলাই দিয়া অপৰাধীৰ বাসগৃহ উচ্ছেদ Published on: 2 hours ago

এতিয়াও উত্তেজনা মাৰ যোৱা নাই বটদ্ৰৱাত ৷ থানা জ্বলোৱা ঘটনাত জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ উচ্ছেদ কৰিলে আৰক্ষী-প্ৰশাসনে (Police raids house of accused in batadrava police outpost arson) ৷ ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত কেইবাজনো লোকক আটক কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ৷ বটদ্ৰৱাৰ ছালনাবড়িৰ ছফিকুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই সৃষ্টি হৈছিল এই লংকা কাণ্ড (Mob torches police station at Batadrava ) । অভিযোগ অনুসৰি মৃত যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে একাংশ উদণ্ড লোকে জ্বলাই দিছিল আৰক্ষী থানা ।