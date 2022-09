.

গ্ৰেপ্তাৰ নগাঁৱৰ লাট মণ্ডল ৰঞ্জিত মহন্ত, গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ দল Published on: 32 minutes ago

ঘোচ লৈ হাতে-লোটে ধৰা পৰা নগাঁৱৰ লাট মণ্ডল ৰঞ্জিত মহন্তক লৈ গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ দল । শুকুবাৰে দুপৰীয়া তিনি হাজাৰ টকা উৎকোচ লোৱাৰ সময়ত গুৱাহাটীৰ পৰা অহা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ দলে আটক কৰে অভিযুক্ত মহন্তক (Allegation of bribery against Lat Mandal in Nagaon) । এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা মাটিৰ ঋণমুক্ত প্ৰমাণপত্ৰ দিয়াৰ নামত লাট মণ্ডল ৰঞ্জিত মহন্তই বিচাৰিছিল এই উৎকোচ (Lat mandal arrested while taking bribe) । এগৰাকী ছাৰক দিয়াৰ নামত উৎকোচ বিচাৰিছিল লাট মণ্ডল ৰঞ্জিত মহন্তই ।