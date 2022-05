.

নগাঁও জিলা পৰিষদৰ মূখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি, অনিয়মৰ অভিযোগ Published on: 2 hours ago

ৰাজ্যত যেন এতিয়া দুৰ্নীতিয়ে পোহাৰ মেলিছে ৷ এইবাৰ দুৰ্নীতি তথা অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নগাঁও জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে(Corruption in Nagaon Zilla Parishad) ৷ অভিযোগ অনুসৰি, নীতি বহিঃৰ্ভূতভাৱে জিলা পৰিষদৰ পুঁজি বিতৰণ কৰা হৈছে (Allegations of dispersal of Nagaon Zilla Parishad funds externally) । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে জিলা পৰিষদৰ সদস্য দীপিকা শইকীয়াই ৷ আনকি নগাঁও জিলা পৰিষদত সংঘটিত হোৱা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কেইবাগৰাকী সদস্য একগোট হৈ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ আয়ুক্তক এই সন্দৰ্ভত এক অভিযোগ দাখিল কৰিছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে । অৱশ্যে জিলা পৰিষদত সংঘটিত এনে দুৰ্নীতিৰ তদন্ত কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ আয়ুক্তগৰাকীয়ে । ই টি ভি ভাৰতৰ সন্মুখত এই তথ্য সদৰী কৰে নগাঁৱৰ পাখিমৰিয়া জিলা পৰিষদৰ সদস্য দীপিকা শইকীয়াই ৷