Smugglers arrested with horn: গঁড়ৰ খৰ্গসহ আটক সৰবৰাহকাৰী Published on: 27 minutes ago

যোৰহাটত গঁড়ৰ খৰ্গসহ এটা সৰবৰাহকাৰী আটক ৷ যোৰহাটৰ পুলিবৰ আৰক্ষীয়ে (Jorhat Pulibar Police) এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি অভিযান চলাই তিতাবৰৰ চেঙেলী চেতিয়া গাঁৱৰ কাদিৰ আহমেদ নামৰ সৰবৰাহকাৰীটোক আটক কৰে (Smugglers arrested with horn in Jorhat) ৷ লগতে আৰক্ষীয়ে কাদিৰৰ পৰা এটা গঁড়ৰ খৰ্গ জব্দ কৰে (Horn seized in Jorhat) ৷ গোলাঘাটৰ কমাৰবন্ধাৰ পৰা কাদিৰে খৰ্গটো লৈ অহাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ এই খৰ্গ সৰবৰাহৰ লগত এক বৃহৎ চক্ৰ জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷