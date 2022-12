.

তেলেংগানাৰ মানচাৰিয়ালা জিলাত শোকাৱহ ঘটনা (Fire broke out in Telangana) ৷ জিলাখনৰ মাণ্ডামাৰী মণ্ডলৰ ভেংকটাপুৰত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ৷ এটা ঘৰত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ পাছতেই সংঘটিত হয় শোকাৱহ ঘটনাটো ৷ অগ্নিকাণ্ডটোৰ ফলত 6 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় (Six people were killed in the fire in Telangana) ৷ ঘৰটোৰ গৰাকী শিব্যা(50), শিব্যাৰ পত্নী পদ্ম (৪৫), পদ্মৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ কন্যা মৌনিকা (২৩), মৌনিকাৰ দুই কন্যা আৰু আন এজন আত্মীয় শান্তয়্যৰ মৃত্যু হয় অগ্নিকাণ্ডটোৰ ফলত । অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত অখিল মহাজনে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিছে তদন্তৰ ।