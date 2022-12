.

Bhumi Pujan in Jorhat: যোৰহাটত 857 কোটি ব্যয়ৰে বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস-ভূমি পূজন Published on: 17 hours ago

বৃহস্পতিবাৰে যোৰহাটত আয়োজন কৰা হয় অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি তথা প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস আৰু ভূমি পূজন অনুষ্ঠান (Bhumi Pujan in Jorhat) ৷ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ যোৰহাটৰ বাবে ৮৫৭ কোটি টকাৰ এক বৃহৎ প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস আৰু ভূমি পূজনন কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Assam Govt Bhumi Pujan of projects worth over 8 cr in Jorhat) ৷ ইয়াৰ ভিতৰত আছে লাচিত মৈদাম স্মাৰক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প, অসমমালাৰ অধীনত ৩২.১৬ কি:মি: দৈৰ্ঘৰ যোৰহাট কমাৰবন্ধা আলি, কমাৰবন্ধা আলিস্থিত ৰে’লৱে ক্ৰছিঙত ৫৮১.২০ মিটাৰ দৈৰ্ঘ উৰণীয়া সেতু, যোৰহাট সংহত উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় আধাৰশিলা স্থাপন, জিলা ষ্টেডিয়াম প্ৰকল্প, মৰিয়নি বাপুজী মিনি ষ্টেডিয়াম, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ টীয়ক চৌহদ, প্ৰিন্স অৱ ৱেলছ উন্নতিকৰণ, তিতাবৰৰ চৰকাৰী ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান, যোৰহাট ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান উন্নয়ন, গমধৰ কোঁৱৰ সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প, যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ স্বাধীনতা স্মাৰক উদ্যান, বিদুৎ মেগা প্ৰকল্প ইত্যাদি (Assam CM Laid Foundation Stone of many projects in Jorhat) ৷