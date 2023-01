.

Celebration of New year2023: নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো দিনত লোকাৰণ্য সত্ৰনগৰী মাজুলী Published on: 50 minutes ago

আজি পহিলা জানুৱাৰী (New year celebration)। চাওতে চাওতে কেলেণ্ডাৰৰ পৰা আৰু এটা বছৰে মেলানি মাগিলে ৷ এই বিশেষ দিনটোত পুৱাৰ সুকোমল সূৰুযৰ পৰশত নতুন আশা,ন প্ৰত্যাশা লৈ ন-উদ্যমেৰে ২০২৩ বৰ্ষতো আৰম্ভ কৰিছে সকলো লোকে ৷ সকলোৱে মংগল কামনাৰে বিভিন্ন মঠ-মন্দিৰ,সত্ৰ-নামঘৰত ভিৰ কৰিছে ৷ বছৰৰ প্ৰথমটো দিনটোত লোকাৰণ্য হৈ পৰিল সত্ৰ নগৰী মাজুলী (People gathering at Majuli)। নিজ নিজ পৰিয়ালৰ লোকক লগত লৈ নেদেখাজনৰ ওচৰত আশীষ ল'বলৈ মাজুলীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মঠ-মন্দিৰত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় । সকলোৰে এটাই আশা- নতুন বছৰটো শুভ হওক (Celebration of New year 2023 in Majuli)। সমাজৰ পৰা নাইকীয়া হওক হত্যা,হিংসা,লুণ্ঠন ।