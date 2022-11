শেহতীয়াকৈ দক্ষিণৰ অভিনেত্ৰী(Myositis) সামান্থা ৰুথ প্ৰভুৱে(Actress Samantha Ruth Prabhu) ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্টৰ জৰিয়তে বিগত কেইমাহমান ধৰি মাইঅ’চাইটিছ নামৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা মুকলিকৈ কয়(Samantha Ruth Prabhu battling with Myositis) । মাইঅ’চাইটিছ হৈছে এনে এক ৰোগ বা অৱস্থা য’ত আমাৰ মাংসপেশী সৰ্বাধিক প্ৰভাৱিত হয় । কেতিয়াবা এই ৰোগৰ বাবে ৰোগীয়ে দৈনন্দিন স্বাভাৱিক কাম-কাজ যেনে খোজ কঢ়া, উঠা-বহা আদিত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে(Myositis the rare condition actor Samantha is battling with) ।

জটিল ৰোগৰ গোটটো হ’ল মাইঅ’চাইটিছ

বহু সময়ত মানুহৰ বয়স বৃদ্ধিৰ লগে লগে মানুহে উঠি বহি, খোজ কঢ়াত আনকি গাঁঠিবোৰত চাপ দিয়া বা পেশীবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা যিকোনো শাৰীৰিক কাৰ্য্যকলাপ কৰাত বিষ অনুভৱ কৰে । সাধাৰণতে মানুহে ইয়াক বয়স বৃদ্ধিৰ বাবে গাঁঠি আৰু পেশীৰ দুৰ্বলতা বা সমস্যা বুলি গণ্য কৰে । কিন্তু যদি তুলনামূলকভাৱে কম বয়সতো মানুহৰ পেশী বা গাঁঠিৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা হৈছে, তেন্তে তেওঁলোকে ইয়াক আওকাণ কৰিয়েই থাকে । যিটো শুদ্ধ নহয় । কেতিয়াবা মাইঅ’চাইটিছ পেশী আৰু গাঁঠিৰ বিষ আৰু সমস্যাৰ বাবেও দায়ী হ’ব পাৰে ।

মাইঅ’চাইটিছ দৰাচলতে এটা জটিল অটোইম্যুন ৰোগ য’ত আমাৰ মাংসপেশীক সৰ্বাধিক প্ৰভাৱিত কৰে । কিন্তু ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেৱল মাংসপেশীতে সীমাবদ্ধ নহয় । মাইঅ’চাইটিছ আমাৰ ছালৰ লগতে গাঁঠি আৰু শৰীৰৰ অন্যান্য অংগ প্ৰত্যংগক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে । এই সমস্যা অধিক হোৱা লগে লগে এজন ব্যক্তিয়ে চলা-ফুৰা, বহা, বহি থিয় হোৱা, ডিঙি পোন কৰি ৰখা আৰু লঘু বস্তু তুলি লোৱাত বিষ আৰু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হ’ব পাৰে ।

মাইঅ’চাইটিছ কি ?

দিল্লীৰ অস্থিৰোগ বিশেষজ্ঞ তথা পৰামৰ্শদাতা ডাঃ বিশ্ব কুলকাৰ্ণীয়ে বুজাইছে যে মাইঅ’চাইটিছ হৈছে এক বাতবিষৰ সমস্যা । এনে ধৰণৰ সমস্যাত শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাই সঠিকভাৱে কাম নকৰে । যিটো কেতিয়াবা অটোইম্যুন ৰোগৰ কাৰণ হৈ পৰে । বাতজনিত ৰোগে শৰীৰৰ যিকোনো অংশ বা ব্যৱস্থাত আক্ৰান্ত হ’ব পাৰে ।

মাইঅ’চাইটিছ এক অটোইম্যুন ৰোগ । আচলতে ই একক ৰোগ নহয়, বৰঞ্চ এনে এক গোট ৰোগ যিয়ে শৰীৰৰ পেশীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছাললৈকে বহুতো অংগ আৰু ব্যৱস্থাত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । ইয়াৰ আৰম্ভণিতে জ্বৰ, ছালৰ ফোহা বা পেশী আৰু গাঁঠিৰ বিষ হ’ব পাৰে যদিও দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে ইয়াৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । যিয়ে কেতিয়াবা এটাতকৈ অধিক সমস্যা আৰু অক্ষমতাও সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।

ডাঃ কুলকাৰ্ণীয়ে বুজাইছে যে, যিহেতু মাইঅ’চাইটিছৰ প্ৰকাৰ আৰু কাৰণ বেলেগ বেলেগ, গতিকে ৰোগৰ লক্ষণ আৰু লক্ষণসমূহ চাইও ইয়াৰ চিকিৎসা কৰা হয় । বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে স্থায়ী নিৰাময় কঠিন যদিও সঠিক চিকিৎসা, ঔষধ আৰু চিকিৎসাৰ সহায়ত ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি বহু পৰিমাণে ৰাখিব পাৰি ।

মাই’চাইটিছৰ প্ৰকাৰ আৰু কাৰণ

তেওঁ বুজাইছে যে মাইঅ’চাইটিছত আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ পেশীৰ ওপৰত হয় । তেওঁলোক দুৰ্বল হৈ পৰে আৰু তেওঁলোকৰ ফুলা, জ্বলা-পোৰা আৰু বিষৰ দৰে সমস্যা হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে । একে সময়তে ইয়াৰ চিন ছালত ফোহা, ফোহা, খোলাযুক্ত ছাল আৰু শুকান ঠাইৰ ৰূপতো দেখা যায় । যিহেতু ই এক অটোইম্যুন ৰোগ, গতিকে সাধাৰণতে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাই পেশীৰ ক্ষতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।

ইয়াৰ বাবে বহু কাৰণ দায়ী হ'ব পাৰে, যেনে..

ভাইৰাছজনিত সংক্ৰমণ(Virus-borne infections) (যেনে এইচ আই ভি, চৰ্দি আৰু জ্বৰ আদি)

বাতবিষ(Rheumatoid Arthritis)

ঔষধৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া(side effect of a drug)

লুপাছ(Lupus ) (গুৰুতৰ প্ৰদাহজনিত অটোইম্যুন ৰোগ)

স্ক্লেৰোডাৰ্মা আদি (scleroderma)

মাই’চাইটিছৰ প্ৰকাৰ আৰু প্ৰভাৱ

মাইঅ’চাইটিছ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ । যদিও সকলো লক্ষণৰ বহু মিল আছে, কিন্তু ইয়াৰ প্ৰভাৱ ভুক্তভোগীৰ শৰীৰত বেলেগ বেলেগ ধৰণে দেখা যায় । সেয়ে তলত মাইঅ’চাইটিছৰ প্ৰকাৰসমূহ উল্লেখ কৰা হৈছে-

ছালৰ মাই’চাইটিছ(Dermato myositis): এই অৱস্থাত ভুক্তভোগীৰ পেশীৰ বিষ আৰু ফুলাৰ লগতে ছালত ফোহা, ফোহা, খোলা বা ৰুক্ষ ছালৰ দৰে লক্ষণ দেখা যায় । যিটো বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে বুকু, ডিঙি, পিঠি, আঁঠু, ভৰিৰ গাঁঠি আৰু আঙুলিকে ধৰি মুখমণ্ডলত দেখা দিয়ে আৰু কেতিয়াবা চকুৰ পতাতো দেখা দিয়ে । ইয়াৰ উপৰিও এই সমস্যাৰ বাবে ৰোগীয়ে জ্বৰ, ক্লান্তি, হৃদস্পন্দন অনিয়মিত, গেষ্ট্ৰাইটিছৰ সমস্যা, মাতৰ পৰিৱৰ্তন আৰু খাদ্য গিলিবলৈ সমস্যা আদি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়াও হ’ব পাৰে ।

পলি মাইঅ’চাইটিছ(Poly myositis): পলিমাই’চাইটিছতো পেশী আৰু কলাৰ ক্ষতিৰ বাবে ইহঁতত দুৰ্বলতা, বিষ, জ্বলা-পোৰা আৰু ফুলাৰ সমস্যা দেখা যায় । ইয়াৰ বাহিৰেও পলিমাইঅ’চাইটিছত আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ জ্বৰ, ভাগৰুৱা, শুকান কাহ, যিকোনো বস্তু গিলিবলৈ অসুবিধা, ওজন কমি যোৱা আৰু মাতৰ পৰিৱৰ্তন আদি বহুতো সমস্যাই দেখা দিব পাৰে । সাধাৰণতে এই সমস্যা তুলনামূলকভাৱে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক হোৱা দেখা যায় ।

ইনক্লুজন বডী মাই’চাইটিছ(Inclusion body myositis): এই সমস্যাই পুৰুষক অধিক প্ৰভাৱিত কৰে । ইয়াত প্ৰথমে হাতৰ সৰু গাঁঠি বা মণিবন্ধ(wrist), আঙুলি আৰু উৰুৰ পেশীসমূহত দুৰ্বলতাৰ লক্ষণ দেখা যায় । সমস্যাটো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে পেশীৰ বিষ বা দুৰ্বলতা ইমানেই বৃদ্ধি পাব পাৰে যে ৰোগীয়ে শৰীৰৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা, খোজ কঢ়া, মাটিৰ পৰা বেঁকা কৰি যিকোনো বস্তু তুলি লোৱা আনকি বস্তু ধৰি ৰখাতো অসুবিধা পাবলৈ আৰম্ভ কৰে । যাৰ বাবে বহুবাৰ তেওঁ ঢলি পৰে ।

চিকিৎসক কুলকাৰ্ণীয়ে বুজাইছে যে, কেতিয়াবা যিকোনো ঔষধ বা চিকিৎসাৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ বাবেও মাইঅ’চাইটিছৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে, যাক টক্সিক মাই’চাইটিছ বোলা হয় । ইয়াৰ লক্ষণসমূহ আন প্ৰকাৰৰ মাই’চাইটিছৰ দৰেই হ’ব পাৰে ।

আনহাতে, যদি ১৮ বছৰৰ তলৰ লোকৰ ক্ষেত্ৰত এই সমস্যা দেখা যায়, তেন্তে ইয়াক জুভেনাইল মাইঅ’চাইটিছ বুলি কোৱা হয় ।

চিকিৎসা সম্ভৱপৰ হৈছে

ডাক্তৰ কুলকাৰ্ণীয়ে বুজাইছে যে, বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে মাইঅ’চাইটিছ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাময় কৰা সম্ভৱ নহয় । কিন্তু সঠিক চিকিৎসা-ঔষধ, নিয়মীয়া যত্ন আৰু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে ইয়াৰ প্ৰভাৱ বহু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি । কিন্তু একে সময়তে যদি ইয়াৰ লক্ষণসমূহক আওকাণ কৰা হয় বা যিকোনো ধৰণৰ চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰা হয়, তেন্তে ই কেতিয়াবা খোজ কঢ়া, লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা আৰু কাম কৰিব নোৱাৰাৰ দৰে আংশিক বা স্থায়ী অক্ষমতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ’ব পাৰে ।

তেওঁ বুজাইছে যে, যিহেতু কেৱল এটা ৰোগেই নহয়, এটা গোট ৰোগ আৰু ইয়াৰ প্ৰকাৰ আৰু প্ৰভাৱ বেলেগ বেলেগ হ’ব পাৰে, সেয়েহে ইয়াৰ বাবে কোনো এটা প্ৰকাৰৰ চিকিৎসা, ঔষধ বা চিকিৎসা প্ৰেছক্ৰিপচন কৰিব নোৱাৰি । তেওঁ বুজাইছে যে, মাইঅ’চাইটিছ নিশ্চিত হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ প্ৰকাৰ, লক্ষণ আৰু প্ৰভাৱৰ ভিত্তিতহে ইয়াৰ চিকিৎসা কৰা হয় ।

সজাগ হোৱাটো প্ৰয়োজনীয়

ডাঃ কুলকাৰ্ণীয়ে বুজাইছে যে বেছিভাগ মানুহেই পেশীৰ বিষ আৰম্ভ হ'লে বৰ গুৰুত্বসহকাৰে লোৱা নাই আৰু পেশী বা হাড় শক্তিশালী কৰিবলৈ নিজাববীয়াকৈ বিষনাশক, তেল বা বাম আৰু পৰিপূৰক গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । বিশেষকৈ মধ্যবয়সীয়া আৰু বৃদ্ধ লোকৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰৱণতা অধিক দেখা যায় কাৰণ তেওঁলোকে এই সমস্যাটোক বয়স বৃদ্ধিৰ লগত জড়িত কৰি ইয়াক বৰ গুৰুত্বসহকাৰে লোৱা নাই ।

এইটো সঁচা যে, বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে এই ৰোগৰ লক্ষণ ৫০ বছৰৰ পিছতহে দেখা দিবলৈ আৰম্ভ কৰে, কিন্তু ৫০ বছৰৰ তলৰ লোকৰ ক্ষেত্ৰতো এই সমস্যা দেখা যায় ।

তেওঁ বুজাই দিয়ে যে যিকোনো বয়সতে যদি জ্বৰ, ছালৰ সমস্যা, খাদ্য গিলিবলৈ অসুবিধা হোৱা আৰু ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰা আৰু দুৰ্বলতা আদি লক্ষণ দেখা যায় আৰু পেশী আৰু গাঁঠিত অধিক স্থায়ী বিষ আৰু কামত অস্বস্তিৰ সৈতে দেখা যায় তেন্তে তৎক্ষণাত বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লওক।ই অতি... পৰীক্ষা আৰু সংস্পৰ্শৰ দ্বাৰা চিকিৎসা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

