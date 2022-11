বহুলোকে খাদ্য খোৱাৰ পিছত প্ৰায়ে টোপনি অহা অনুভৱ কৰে । এই সমস্যা দুপৰীয়াৰ আহাৰ খোৱাৰ পিছত অধিক হোৱা দেখা যায় । কিছু লোকে ইয়াক সহজভাৱে লৈ আওকাণ কৰে । কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ই গুৰুতৰ ৰোগৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে(Sleepy after lunch Do this to overcome)। গতিকে দুপৰীয়া খোৱাৰ পিছত টোপনি অহাৰ কাৰণ আৰু প্ৰতিকাৰ জানি লওক(Feel Sleepy after lunch) ।

দুপৰীয়াৰ আহাৰ খোৱাৰ পিছত কিয় টোপনিৰ পৰিমাণ অধিক হয়, ইয়াৰ কাৰণ জানক

আপুনি জানে নে, দুপৰীয়াৰ আহাৰ খোৱাৰ পিছত আপোনাৰ টোপনিৰ পৰিমাণ কিয় বৃদ্ধি পায় । কিছু লোকে অলপ টোপনি মৰাৰ পিছতো কিয় সজাগ অনুভৱ নকৰে । ভাত খোৱাৰ পিছত কিয় মদ্যপান কৰা যেন অনুভৱ হয় ? এই আটাইবোৰৰ কাৰণ হ’ল চাউলত থকা গ্লুক’জ(Glucose in Rice) ৷ চাউলত থকা গ্লুক’জ তেজত শীঘ্ৰেই শোষিত হয় । ইয়াৰ উপৰিও চাউলৰ লগত মেলাটনিন আৰু চেৰ’টনিনৰ দৰে হৰম’নো নিৰ্গত হয় । কেৱল ভাতৰ বাবেই নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ ফলতো আমাৰ শৰীৰটো কম-বেছি পৰিমাণে এলেহুৱা, নিচাযুক্ত অনুভৱ কৰিব পাৰে আহক জানো ইয়াক কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰি ?

দুপৰীয়াৰ ভাগত মানসিক শক্তি স্বাভাৱিকতে হ্ৰাস পায় । তাৰে ওপৰত ভাত খালে টোপনিৰ পৰিমাণ বেছি হ’ব পাৰে । গতিকে দুপৰীয়াৰ ভাগত প্ৰ'টিন সমৃদ্ধ খাদ্য খোৱাটোৱে উপকাৰী । ই মগজুক ড’পামিন আৰু এপিনেফ্ৰিনৰ দৰে সক্ৰিয় ৰাসায়নিক পদাৰ্থ সংশ্লেষণ কৰাত সহায় কৰে । শৰীৰে অধিক শক্তি লাভ কৰে । কামো ক্ষীপ্ৰতাৰে কৰিব পৰা যায় ।

যদি আপুনি ভাত খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব নোৱাৰে তেন্তে দৈনিক ভাততকৈ দীঘল বাছমতী চাউল খোৱাটো ভাল । ইয়াত থকা গ্লুক’জ তেজত শীঘ্ৰেই প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে । লগতে সুষম আহাৰ গ্ৰহণ কৰক, যেতিয়াই খাদ্য খাব তেতিয়াই ভিটামিনযুক্ত খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব ।

ভাতৰ সলনি বজ্ৰা আৰু ঘেঁহু আৰু মাকৈৰে তৈয়াৰী ৰুটি খাব পাৰে । পনীৰ আৰু চয়াবিনৰ ৰুটিৰ সৈতে খাব পাৰে । যদি আপুনি মাংসভোজী তেন্তে শাক-পাচলি আৰু চালাডৰ সৈতে মুৰ্গীৰ মাংস খালে আপুনি পেট ভৰা অনুভৱ কৰিব ।

