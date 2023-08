১৯৯৯ চনৰ ১২ আগষ্টত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস পালন কৰা হয় । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ পৰামৰ্শৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস পালন কৰা হৈছিল । যুৱ দিৱসৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক অনুষ্ঠানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন বিষয়ত যুৱক-যুৱতীসকলৰ অংশগ্ৰহণ আৰু মতামত গ্ৰহণ কৰি আলোচনাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰা ।

১৯৬৫ চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত শান্তি, পাৰস্পৰিক সন্মান আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুজাবুজিৰ আদৰ্শক প্ৰসাৰিত কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰে । ১৯৯৯ চনৰ ১৭ ডিচেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ সন্মিলন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় । উল্লেখ্য যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস ২০২৩ৰ বিষয়বস্তু হৈছে যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে সেউজ দক্ষতা: এখন বহনক্ষম বিশ্ব গঢ়াৰ দিশত (Green Skills for Youth: Towards a Sustainable World) ।

তেতিয়াৰ পৰাই ১২ আগষ্টৰ দিনটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, সমাজখনক শিক্ষিত কৰা, ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত যুৱক-যুৱতীসকলক সংগঠিত কৰা আৰু বিশ্বজনীন সমস্যাসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ বাবে এই দিৱস পালন কৰা হয় ।

প্ৰতি বছৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱসৰ বাবে এটা থিম বাছনি কৰে । এই বিষয়বস্তুৰ আধাৰত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই দিৱসৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় । DESA UN Global Initiative on Decent Jobs for Youth and Generation Unlimitedৰ উদ্যোগত আয়োজিত এক বিশ্বব্যাপী ৱেবিনাৰৰ দ্বাৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস ২০২৩ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদযাপন কৰা হয় ।

আজিৰ যুগত ছ’চিয়েল মিডিয়া যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে কেৱল বন্ধুত্ব বা টাইম পাছৰ মাধ্যম নহয় তথ্যৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰে । সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিদৰে বন্ধু-বান্ধৱীক গুৰুত্ব দিয়ে সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে নিজৰ পিতৃ-মাতৃকো সমানে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে । গতিকে যুৱ সমাজখন বহুত সলনি হৈছে । আজি যুৱ দিৱস উপলক্ষে এই সম্পৰ্কে জানি লওক-

১) তথ্যৰ বাবে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ ব্যৱহাৰ: ছ’চিয়েল মিডিয়া হৈছে এনে এক আহিলা যাৰ প্ৰতি যুৱক-যুৱতীসকলৰ বিশেষ আগ্ৰহ থাকে । তেওঁলোকৰ বাবে কেৱল বন্ধুত্ব বা টাইম পাছৰ পৰিৱৰ্তে ছ’চিয়েল মিডিয়া তথ্যৰ মূল উৎস হৈ পৰিছে । এক অধ্যয়ন অনুসৰি অধিকাংশ যুৱকে কয় যে, ছ’চিয়েল মিডিয়া তেওঁলোকৰ বাবে বাতৰি সংগ্ৰহৰ মাধ্যম । বহুতে ছ’চিয়েল মিডিয়াক বন্ধুত্বৰ মাধ্যম হিচাপে বিবেচনা কৰিছে আন কিছুমানে কয় যে, তেওঁলোকৰ বাবে ই এটা টাইম পাছৰ বাহিৰে আন একো নহয় ।

২) কেৰিয়াৰৰ ওপৰত যুৱক-যুৱতীসকলৰ বিশেষ মনোনিৱেশ: যুৱ সমাজে কেৰিয়াৰক প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ দিছে কিন্তু আচৰিত কথাটো হ’ল আজিৰ যুৱক-যুৱতীসকলে উপাৰ্জনতকৈ প্ৰেমৰ বাবে কাম কৰিব বিচাৰে ।

৩) স্বাস্থ্য চিন্তিত: প্ৰত্যেকেই নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অতি সাৱধান আৰু আজিৰ যুৱক-যুৱতীসকলো বেলেগ নহয় । অৱশ্যে জিম বা হেল্থ ক্লাবতকৈ ঘৰতে নিয়মীয়া ব্যায়ামৰ ওপৰত তেওঁৰ বিশ্বাস বেছি ।

৪) যুৱক-যুৱতীসকলে শিক্ষাৰ বাবে ভ্ৰমণক প্ৰয়োজনীয় বুলি গণ্য কৰে: আজিকালি যুৱক-যুৱতীসকলে ভ্ৰমণক কেৱল চখতকৈ অধিক শিক্ষণৰ মাধ্যম হিচাপে গণ্য কৰে । তেওঁলোকৰ বিশ্বাস যে ই তেওঁলোকক জীৱনত এটা সুযোগ দিয়ে ।

