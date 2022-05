কলিয়াবৰ, 4 মে’ : আকৌ এখন নতুন টোল গেট ৷ টোল টেক্স দিবলৈ সাজু হওক ৰাজ্যবাসীক ৷ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ সমান্তৰালকৈ এইবাৰ আকৌ টোল টেক্সে মাধমাৰ শোধাবলৈ লৈছে ৰাজ্যবাসীক ৷ উত্তৰপাৰ আৰু দক্ষিণপাৰ সংযোগী দ্বিতীয়খন কলিয়াভোমোৰা দলং নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লেই আৰম্ভ হ'ব টোল টেক্স সংগ্ৰহৰ কাম ৷

এইবাৰ কলিয়াবৰ মহকুমাৰ চুলুঙত নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে আৰু এখন নতুন টোলগেট (Under Construction Tool Gate at During) । নিৰ্মাণ হৈ থকা চাৰিলেনযুক্ত কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ পৰা তেজপুৰ সংযোগী পথৰ চুলুঙত স্থাপন কৰা হৈছে এই টোলগেটখন ৷ নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা এই টোলগেটখনে পুনৰ যে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি হৈ উঠিব, সেয়া খাটাং ।

মুকলিৰ দিশে চুলুং টোলগেট

গতিকে, নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ হৈ আপুনি যদি তেজপুৰ বা উত্তৰপাৰলৈ যাব খুজিছে, তেন্তে সাজু হওক অধিক ধন ভৰিবলৈ । সম্ভৱত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত থকা দ্বিতীয়খন কলিয়াভোমোৰা দলং সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাচত এই টোলগেটত টোল টেক্স আদায়ৰ পিছতহে উত্তৰপাৰলৈ যাব পাৰিব ৷ অনুৰূপধৰণে দক্ষিণপাৰত উপস্থিত হৈ চুলুঙত টোল টেক্স দিহে আন স্থানলৈ যাব পাৰিব কোনো লোকে ।

আকৌ এখন নতুন টোল গেট

উল্লেখ্য যে, 1987 চনত যাত্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া কলিয়াভোমোৰা দলঙৰ চুলুঙৰ একে স্থানতে পুনৰ টোলগেট নিৰ্মাণে (Kaliabhomora BridgeTool Gate) অনাগত দিনত সাধাৰণ ৰাইজৰ কৰৰ বোজা বাঢ়িব, তাৰ ইতিমধ্যে ইংগিত বহন কৰিছে ৷

