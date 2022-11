একেদিনাই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা পাঁচটাকৈ ভৱন মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (New building inauguration in GMCH)। ৬ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা ৮৫০ খন আসন ক্ষমতা সম্পন্ন আধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহ উদ্বোধন কৰা হৈছে ।

দিল্লীৰ লোকহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড আফতাব আমিন পুনাৱালাৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে (Video of Aftab first night in jail)। লকআপত শুই থকা ভিডিঅ'টোৱেও বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে । হত্যাকাৰীক মৃত্যুদণ্ডৰ দাবী ভুক্তভোগী যুৱতীৰ পৰিয়ালৰ ।

মিজোৰামৰ হনাথিয়াল জিলাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা (Rock quarry collapsed in Mizoram) । শিলৰ কুঁৱেৰী খহি পৰাৰ ফলত কেইবাজনো শ্ৰমিকৰ মৃত্যু । এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে ৪ জন লোক । উক্ত ৪ জনৰ ভিতৰত আছে অসম আৰু মিজোৰামৰ লোক ।

১৯৫০ চনৰ পিছত সৰ্বাধিক লেহেমীয়া হাৰত বিশ্বৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, ২০২০ চনত ১ শতাংশৰ তললৈ নামি আহিছে জন সংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ ৷ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তথ্য অনুসৰি ২০৩০ চনত বিশ্বৰ জনসংখ্যা প্ৰায় ৮.৫ বিলিয়ন আৰু ২০৫০ চনত ৯.৭ বিলিয়নলৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ ২০৮০ চনৰ ভিতৰত জনসংখ্যা প্ৰায় ১০.৪ বিলিয়নৰ শিখৰত উপনীত হ’ব আৰু ২১০০ চনলৈকে সেই স্তৰত থাকিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে (World Population hits 8 Billion today) ৷

নগাঁৱত এজন যুৱকৰ মৃত্যুক লৈ ৰহস্য (Nagaon Youth mysterious death) । যুৱকৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাষ চাপিল পৰিয়াল ।

পুনৰ মাজুলীত গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ ৷ গড়ৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে নামনি মাজুলী আৰু দক্ষিণ মাজুলীবাসী (Rhino terror in Majuli)৷

নুনমাটিৰ চূণচালি অঞ্চলত এটি ৬ বছৰীয়া শিশুক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এটা লম্পট (Police arrested man on charges of sexually assaulting a child)। ধৃত লম্পটটোৰ নাম গগন দাস ৷

নলবাৰীৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ ৰাস মহোৎসৱলৈ আহিল হেমামালিনী (Hemamalini in Nalbari) ৷ মনোমোহা অভিনেত্ৰীগৰাকী শাসকীয় বিজেপি দলৰ মথুৰাৰ সাংসদো ৷ হেমামালিনীৰ দ্বাৰাই নলবাৰীৰ ৰাসক বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যোৱা হ’ব বুলি আশা আৰু দাবী কৰিছিল আয়োজকসকলে ৷ ড্ৰীমগাৰ্লক লৈ উছাহৰ অন্ত নাছিল নলবাৰীবাসীৰ (Nalbari Raas Mahotsav)৷ ৰাস মহোৎসৱত লোকে লিখি দিয়া ভাষণ পাঠ কৰিলে ড্ৰীমগাৰ্ল হেমামালিনীয়ে ৷

ছয় জনগোষ্ঠীয়ে আহ্বান জনোৱা অসম বন্ধৰ মাজতে লখিমপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Lakhimpur) । লখিমপুৰ জিলাৰ লালুক আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বাৰমাইলত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো । প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি, সুৰাসক্ত চালকে তেওঁৰ মাৰুতি বাহনখনেৰে মহটিয়াই লৈ যায় এখন ছুইফট বাহন ।

সোমবাৰে নিশা নলবাৰী ৰাসত দুৰ্বৃত্তই ভাঙি চুড়মাৰ কৰিলে জিলা উপায়ুক্তৰ গাড়ী (DC car vandalised by miscreants in Nalbari Raas ) ৷