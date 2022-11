নেশ্যনেল ডেস্ক,১৫ নৱেম্বৰ : মিজোৰামৰ শিলৰ কুঁৱেৰীৰ দুৰ্ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ দেশতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে (Rock quarry collapsed in Mizoram)। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ ২৪ ঘণ্টাৰ পাছতো সন্ধানহীন হৈ আছে ৪ জন লোক (Four individuals yet to be traced after 24 hrs)। ৰাজ্যখনৰ হনাথিয়াল জিলাৰ মৌদাৰহ গাঁৱত খহি পৰা কুঁৱেৰীৰ তলত আৱদ্ধ হৈ পৰিছিল ১২ জনকৈ লোক (Workers missing after a rock quarry collapsed)। পৰৱৰ্তী সময়ত সেই স্থানৰ পৰা ৮ টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ।

জিলা প্ৰশাসনে আগবঢ়োৱা শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা ৮ জন মৃতকৰ ভিতৰত ৫ জন পশ্চিমবংগৰ, ২ জন ঝাৰখণ্ডৰ আৰু এজন অসমৰ । প্ৰশাসনে জনোৱা মতে এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে ৪ জন লোক । উক্ত ৪ জনৰ ভিতৰত আছে অসম আৰু মিজোৰামৰ লোক ।

অৱশ্যে তেওঁলোকক বিচাৰি উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰশাসনে । উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহবোৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জিলা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ নিজ নিজ গৃহ ৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব বুলি প্ৰশাসনে জনাইছে ।

উল্লেখ্য যে সোমবাৰে দিনৰ প্ৰায় ২.৪৫ মান বজাত সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনাটো । ৰাজ্যখনৰ হানথিয়াল জিলাৰ মৌদাৰহস্থিত এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীয়ে নূন্যতম সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰাকৈয়ে চলাই আহিছিল এটা শিলৰ কুঁৱেৰী ৷ আন দিনাৰ দৰে সোমবাৰেও শ্ৰমিকসকলে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ বিৰতিৰ পৰা উভতি আহি প্ৰৱেশ কৰিছিল তলত গুহা সদৃশ হৈ পৰা কুঁৱেৰীত (Landslide in Mizoram) ৷ শ্ৰমিকসকল কুঁৱেৰীত সোমোৱাৰ লগে লগে শিলৰ কুঁৱেৰীটো পাহাৰৰ অংশসহ তলৰ গুহাত সোমাই পৰে । লগে লগে তাত কৰ্মৰত শ্ৰমিক সহ ৫ খন এক্সাভেটৰৰ লগতে অনান্য ড্ৰিলিং মেচিন মাটিত পোত যায় ৷

