ধলা-শদিয়া দলঙৰ 182 নম্বৰৰ খুঁটাত ফাঁট (Dhola Sadiya bridge cracked) ৷ ধলা-শদিয়া দলংত ফাঁট মেলা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি আতংকিত হৈ পৰিছে জনসাধাৰণ । দুদিনৰ ভিতৰতে মেৰামতি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অভিযন্তাৰ ৷

দেওবাৰৰ পৰা বন্ধ হৈ আছিল মাজুলী-নিমাতীৰ মাজত ফেৰী সেৱা ৷ অফলামুখ ঘাটৰ লগতে মাজুলীৰ বিভিন্ন ঘাটলৈ ফেৰী সেৱা পুনৰ মুকলি কৰি দিয়াত কিছু সকাহ পাইছে মাজুলীবাসীয়ে ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে বিগত 3 দিন ধৰি বন্ধ হৈ আছিল ফেৰী সেৱা ।

অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ দ্বাৰা আয়োজিত অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা স্থগিত (Assam Higher Secondary first year exam postponed)৷ ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে সম্প্ৰতি পৰৱৰ্তী তাৰিখ ঘোষণা নোহোৱালৈকে স্থগিত ৰখা হৈছে এই পৰীক্ষা ৷

ৰাজ্যত বানৰ বিভীষিকাৰ সময়ত দিল্লীত বাহৰ পাতি থকাক লৈ সমালোচনাৰ পাত্ৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM Himanta Biswa Sarma in Delhi) ৷ অসমবাসীৰ এনে বিপদৰ সময়ত বিজেপি চৰকাৰ নিষ্ক্ৰিয় হৈ থকাত আশ্বর্য প্ৰকাশ কৰিছে আম আদমি পার্টীয়ে ।

পুনৰ ৰাজপথৰ প্ৰতিবাদত বহিল অখিল গগৈ ৷ দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত মঙলবাৰে ৰাজপথত প্ৰতিবাদকাৰীৰ সৈতে বহিল অখিল গগৈ ৷ গুৱাহাটীৰ শিলসাঁকোৰ উচ্ছেদত(Eviction drive at Silsaku beel) গৃহহাৰা হোৱা লোকসকলৰ সৈতে প্ৰতিবাদত বহি বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিল বিধায়কগৰাকী ৷ আনহাতে প্ৰতিবাদস্থলীত গৃহহীন লোকসকলে সৃষ্টি কৰিলে শোকাকুল পৰিৱেশৰ ৷

বিজেপিয়ে ২০১৬ আৰু ২০২১ দুয়োটা নিৰ্বাচনৰ সময়ত দলীয় ইস্তাহাৰত অসমৰ বান সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে অসমলৈ আহি বান সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস দিছিল । এনে প্ৰেক্ষাপটত বানৰে মোকাবিলা কৰা ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ দায়িত্ব দুগুণ । অসমবাসীলৈ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আগবঢ়োৱা প্ৰতিশ্ৰতি ৰক্ষা কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান অসম জাতীয় পৰিষদৰ (AJP memorandum to PM demanding special flood relief)।

১৯ মে'ত যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰিব ৫ লাখ ১০ হেজাৰ হিতাধিকাৰীক গৃহ আবণ্টন পত্ৰ আৰু প্ৰথম কিস্তিৰ পুঁজি (Beneficiary to get home allotment letter and first instalment)। উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিং । ৫ লাখ ১০ হাজাৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে চৰকাৰৰ ব্যয় হ’ব প্ৰায় ৭৭৩৯.৫ কোটি টকা । ২০২৪ চনৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা-গ্ৰামীণৰ গৃহ নির্মাণ সম্পূর্ণ কৰাৰ লক্ষ্য । গুৱাহাটীত "উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন" শীৰ্ষক প্ৰাদেশিক সন্মিলনত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিং । বিভাগৰ অধীনত ৰূপায়িত হৈ থকা আঁচনি সমূহৰ কাম-কাজৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কত পর্যালোচনা ।

হোজাইৰ বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে জিলাখনৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য এক বৈঠকত মিলিত হয় (Parimal Suklabaidya at Hojai)৷ বানাক্ৰান্তক উদ্ধাৰৰ বাবে এতিয়াও পৰ্যাপ্ত সুবিধাখিনি কৰিব পৰা নাই বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বীকাৰ কৰাৰ লগতে প্ৰসাশনে চেষ্টা অব্যাহত ৰখা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷

বিধায়কৰ উপস্থিতিত ডাম্পিং গ্রাউণ্ড বন্ধৰ দাবীত বৰাগাঁৱত স্থানীয় ৰাইজৰ তিনি ঘণ্টাজোৰা অৱস্থান ধৰ্মঘট(Protest against setting up of dumping ground) । এসপ্তাহৰ ভিতৰত দুৰ্গন্ধ আঁতৰ কৰিব বুলি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্তৰ আশ্বাস ।

বিশ্ববিখ্যাত কেদাৰনাথ ধাম ভ্ৰমণত এতিয়া বতৰে ব্যাঘাত জন্মোৱা আৰম্ভ কৰিছে। গৌৰীকুণ্ডৰ ওচৰত কেদাৰনাথ যাত্ৰাৰ পথচোৱা ইতিমধ্যে চিগি গৈছে । ইয়াৰ বাবে, যাত্ৰীসকলে আগবঢ়াত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে । আনহাতে, পঞ্চপুলিয়াৰ ওচৰৰ পাহাৰৰ পৰা শিল পৰি যোৱাৰ ফলত বদ্ৰীনাথ ঘাইপথো বন্ধ হৈ গৈছে। ৰাজপথ বন্ধ হোৱাৰ বাবে বদ্ৰীনাথ যাত্ৰা এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে (Badrinath road blocked) ।