ৰাজনৈতিক পথাৰত প্ৰথম খোজ দিলে জিতেন গগৈ তনয় মনদ্বীপ গগৈয়ে (Jitin Gogoi's son Mandeep Gogoi's first step in the political field) ৷ ৰাজনীতিৰ সমান্তৰালকৈ অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষাৰ বাবেও মনদ্বীপে চলাই আছে প্ৰস্তুতি ৷

হোজাই জিলাৰ লংকা পৌৰসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থীক টিকট দিয়া নামত বিজেপিৰ জিলা পৰ্যায়ৰ নেতাই ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ ওক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল(Raising money by BJP district-level leader) ৷ বিজেপিৰ টিকট বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী অভিজিৎ দেৱে উত্থাপন কৰিছিল এই অভিযোগ ৷ ইয়াৰ পাছতেই বিভিন্ন সংংবাদ মাধ্যম আৰু ৱেব পৰ্টেলত প্ৰকাশ পায় এই তথ্য ৷

বৰপেটা জিলাৰ বাইছা গাঁৱত কেৰালাৰ দাৰুল হুদা ইছলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসম কেম্পাছ স্থাপন কৰা হৈছে (DHIU Assam campus at Barpeta)। ৩০০ ৰো অধিক শিক্ষাৰ্থী আছে অসম কেম্পাছত । সাধাৰণ শিক্ষাৰ লগতে ধৰ্মীয় শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় বিশ্ববিদ্যালয়খনত । দুই কোটিৰো অধিক টকা ব্যয় সাপেক্ষে কেম্পাছত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মছজিদ ।

বৰপেটাত অঘটন ৷ আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ পৰা পলায়ন গুলীবিদ্ধ গাঞ্জা ব্যৱসায়ী সুমন নমো (Escape of bullet injured criminals from hospital) ৷ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনা ৷ এই সন্দৰ্ভত নিমাত বৰপেটা আৰু কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী ৷

দৰং জিলাৰ ছিপাঝাৰৰ ধলপুৰ, গৰুখুটি অঞ্চলত চৰকাৰী ভূমিৰ পৰা উচ্চেদিত লোক সকলক (evicted people of Garukhuti) অসম চৰকাৰে দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শ্যামপুৰত এবিঘাকৈ ভূমি আবন্টত দি সংস্থাপিত কৰাৰ ( (allocation of land for evicted people of Garukhuti ) বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে সদৌ অসম ছাত্র সন্থা ।

অহা ২৮ ফেব্ৰুৱাৰী আৰু ৫ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব মণিপুৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন (Manipur assembly election 2022)। শাসকীয় বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভাগ লৈছে তাৰকা প্ৰচাৰকে । বিজেপি প্ৰাৰ্থী ওক্ৰাম হেনৰী সিঙৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে স্মৃতি ইৰাণীয়ে । মণিপুৰত পুনৰ বিজেপি শাসনলৈ আহিলে কৃষক, যুৱ সমাজক কি কি সুবিধা দিব চৰকাৰে ? ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে কি কি ঘোষণা কৰিলে স্মৃতি ইৰাণীয়ে ?

ডিব্ৰুগড়ত ৰেলৱে সুৰক্ষা বাহিনীয়ে শনিবাৰে হাওৰাৰ পৰা ডিব্ৰুগড়মুখী কামৰূপ এক্সপ্ৰেছৰ পৰা প্ৰায় ১৪ কিলোগ্ৰাম নিষিদ্ধ গাঞ্জা জব্দ কৰে(Dibrugarh Railway police seize Ganja) ৷ জব্দকৃত গাঞ্জাখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় এক লাখ টকা হ’ব বুলি ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে(Huge amount of Ganja recovered at Dibrugarh) ৷ অৱশ্যে ৰেলৱে আৰক্ষীৰ অভিযানৰ সময়ত পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰীকেইটা ৷

অইলৰ কাৰিকৰী বনুৱা নিযুক্তিৰ(OIL recruitment examination)কম্পিউটাৰ পৰীক্ষাত সংঘটিত হোৱা বিসংগতিৰ বাবে দুলীয়াজানত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত ৷

National Stock Exchange চমুকৈ NSE ৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী চিত্ৰা ৰামকৃষ্ণক শুকুৰবাৰে চিবিআইয়ে সুবিধাৰ অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগত ১২ ঘণ্টা ধৰি সোধা-পোছা কৰে ( CBI questioned former NSE CEO Chitra Ramkrishna) । দেশৰ সৰ্ববৃহৎ ষ্টক এক্সচেঞ্জ NSE ৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আছেহিমালয়ৰ এগৰাকী সাধুক গোপনীয় বিত্তীয় তথ্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে সুবিধাৰ অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগ ৷

চাইন্স ফিক্ছন ছবি 'প্ৰজেক্ট কে'ত দীপিকা পাডুকন আৰু বলীউড মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনৰে সৈতে অভিনয় কৰিছে দক্ষিণৰ তাৰকা প্ৰভাসে ৷ অলপতে হায়দৰাবাদত দীপিকা পাডুকনৰ সৈতে ছবিখনৰ এটা ভাগৰ শ্বুটিং শেষ কৰা প্ৰভাসে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিগ বিৰ সৈতে অভিনয় কৰি কি ক’লে (Prabhas commenting on Big B) জানো আহকচোন...