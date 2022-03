সমগ্ৰ বিশ্বতে আজি পালন কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস (International Women's Day) । ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো কৰা হৈছে উদযাপন । ABSU ৰ উদ্যোগত কোকৰাঝাৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস ।

এগৰাকী নাৰীয়ে সময় অনুযায়ী ভগ্নী, পত্নী, বোৱাৰী, মাতৃ নাইবা আইতা আদিৰ দৰে ভিন্ন চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া হৈ পৰে ৷ প্ৰতিটো চৰিত্ৰৰ সুকীয়া বৈশিষ্ট্যৰে নাৰীগৰাকীয়ে জীৱনটো অধিক সুন্দৰ কৰি তোলে ৷

জীৱন মানেই যে কঠোৰ সংগ্ৰাম সেয়া মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰি আগবাটিছে নগাঁৱৰ কেইগৰাকীমান উচ্চ শিক্ষিত যুৱতীৰ লগতে একাংশ মহিলাই ।

তিনিচুকীয়াৰ ডুমডুমাত দুটাকৈ নাহৰফুটুকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ (Leopards found dead in Digboi) ৷ নাহৰফুটুকী দুটাই নিজৰ মাজতে যুঁজ বাগৰ কৰি মৃত্যুক সাৱটি লোৱা বুলি বন বিভাগে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ।

আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস (International Women's Day 2022)। সমগ্ৰ বিশ্বতে পালন কৰা হৈছে এই দিৱস । ভাৰতৰো ভিন্ন প্ৰান্তত নাৰী দিৱস উপলক্ষে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে । এই বিশেষ দিনটোত ইটিভি ভাৰতে কেইগৰাকীমান বিশেষ মহিলা ক্ৰীড়াবিদৰ বিষয়ে এক প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছে ৷ চাওক এই প্ৰতিবেদন ৷

মিজোৰামৰ সমীপৰ ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তত জব্দ নিচাযুক্ত হেৰ’ইন (Heroin seize in India Myanmar Border) ৷ ৬৬ টা চাবোনৰ বাকচত চাৰিটাকৈ বাণ্ডিলত লুকুৱাই অনা হেৰ’ইনখিনিৰ ওজন হৈছে ৭৮০ গ্ৰাম ৷ অসম ৰাইফলছে জব্দ কৰে উক্ত হেৰ’ইন ৷ ইফালে, লামডিং ৰে’ল আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিস্ফোৰণৰ সামগ্ৰী ৷ য’ত আছে ৫৮০ জিলেটিন ৰোল সহ বৈদ্যুতিক তাঁৰ ৷

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱসৰ লগত সংগতি ২৯ গৰাকী বিশিষ্ট মহিলাক প্ৰদান কৰা হ'ব নাৰী শক্তি পুৰস্কাৰ । ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে প্ৰদান কৰিব এই বঁটা (President to confer the Nari Shakti Puraskars) । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে বঁটা বিজয়ীসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে ।

নাৰী দিৱসৰ শুভক্ষণতেই ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ আহিল সুখবৰ ৷ বলীউডৰ মোহময়ী অভিনেত্ৰী আলিয়া ভাটে ঘোষণা কৰিলে তেওঁৰ হলীউড ডেবিউটৰ কথা ( Alia Bhatt announces Hollywood debut) ৷ নেটফ্লিক্সৰ স্পাই থ্ৰিলাৰ হাৰ্ট অব্ ষ্ট’ন শীৰ্ষক ছবিখনেৰে হলীউডত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব আলিয়াই ৷

ৰঙিয়াৰ ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ভাতকুছিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Rangia) সংঘটিত ৷ থিতাতে নিহত এজন ৷ নিহত ব্যক্তিজন অংশুমান বৰ্মন বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

দহজনী মহিলাৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস কলিয়াবৰৰ ৰীণা কলিতা ৷ ৰীণাই দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন (Assam woman become self reliant with Artistic work at Kaliabor) ৷ নাৰী দিৱসৰ এই বিশেষ দিনটোত ইটিভি ভাৰত, অসমৰ পৰা ৰীণাৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী যাচিলো নাৰীলৈ শুভেচ্ছা ৷