নেশ্যনেল ডেস্ক, ৮ মাৰ্চ : আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস (International Women's Day)। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত নাৰী দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে । এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ভাৰত চৰকাৰে দেশৰ ২৯ গৰাকী মহিলাক বিশেষ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিব । বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বৰঙণি আগবঢ়োৱা দেশৰ ২৯ গৰাকী মহিলাক প্ৰদান কৰা হ'ব নাৰী শক্তি পুৰস্কাৰ (Nari Shakti Puraskars to be given to 29 women in India) ।

মঙলবাৰে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে প্ৰদান কৰিব এই বঁটা । বঁটা বিজয়ীসকলৰ ভিতৰত আছে মাৰ্চেণ্ট নেভিৰ কেপ্টেইন ৰাধিকা মেনন, সামাজিক উদ্যোগী অনিতা গুপ্তা, জৈৱিক কৃষক আৰু জনজাতীয় কৰ্মী ঊষাবেন দিনেশভাই ভাসাভা, উদ্ভাৱক নাছিৰা আখতাৰ, ইণ্টেল-ইণ্ডিয়াৰ মুৰব্বী নিভ্ৰুতি ৰায়, ডাউন চিণ্ড্ৰোমৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত কথক নৃত্যশিল্পী ছাইলী নন্দকিশোৰ আগভানে, প্ৰথম মহিলা সাপ উদ্ধাৰকাৰী বনিতা জগদেও বৰাদে আৰু গণিতজ্ঞ নীনা গুপ্তা ।

ইফালে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱসৰ প্ৰাকমূহুৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে সোমবাৰে নাৰী শক্তি পুৰস্কাৰৰ বিজয়ীসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে (PM interacts with winners of Nari Shakti Puraskar) । নাৰী শক্তি পুৰস্কাৰ হৈছে মহিলা আৰু শিশু বিকাশ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত ব্যক্তি আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহে আগবঢ়োৱা ব্যতিক্ৰমী অৱদানক দিয়া বিশেষ সন্মান ।

মহিলাসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বঁটা বিজয়ীসকলক তেওঁলোকৰ কামৰ বাবে প্ৰশংসা কৰে আৰু কয় যে তেওঁলোকে সমাজৰ লগতে দেশলৈও অৱদান আগবঢ়াই আহিছে । তেওঁ লগতে কয় যে, তেওঁলোকৰ কামত সেৱাৰ মনোভাৱ আছে, তেওঁলোকৰ কামত যি স্পষ্টভাৱে দেখা যায় সেয়া হৈছে উদ্ভাৱন । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মতে এতিয়া প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে মহিলাসকলে অৱদান আগবঢ়াইছে আৰু দেশক গৌৰৱান্বিত কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে মহিলাসকল ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, চৰকাৰে মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । অৰ্থনৈতিক সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলক বিশেষ গুৰুত্ব দিছে চৰকাৰে । মোডীয়ে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উদযাপনৰ সময়ত 'সবকা প্ৰয়াস'ৰ ওপৰত তেওঁৰ চৰকাৰৰ গুৰুত্বৰ বিষয়েও মহিলাসকলক অৱগত কৰে । ইফালে বঁটা বিজয়ীসকলেও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

