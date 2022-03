ৰঙিয়া, 8 মাৰ্চ : সোমবাৰে ৰঙিয়াৰ ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ভাতকুছিত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Rangia) । দ্ৰুতবেগী AS 25 DC 0170 নম্বৰৰ ডাম্পাৰে মহতিয়ালে এজন স্কুটী আৰোহীক । নলবাৰী অভিমুখী AS 01 EM 0474 নম্বৰৰ স্কুটীসহ আৰোহীক মহতিয়াই নিলে একে দিশতে আহি থকা এখন দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰে (One person dead in a road accident at Rangia) ।

এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় স্কুটী আৰোহীগৰাকী । মৃত স্কুটী আৰোহীজনৰ পৰিচয় অংশুমান বৰ্মন বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইফালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰে ডাম্পাৰসহ চালকে । কিন্তু একাংশ ৰাইজৰ তৎপৰতাত স্থানীয় ৰাইজে জব্দ কৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডাম্পাৰখন । অৱশ্যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডাম্পাৰখনৰ চালকে ।

ৰঙিয়াত পথ দুৰ্ঘটনা

আনহাতে, এই ঘটনা সন্দৰ্ভত খবৰ দিয়া হয় আৰক্ষীক ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ জব্দ কৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডাম্পাৰখন । জানিব পৰা মতে, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডাম্পাৰখনৰ চালকৰ সন্ধানত বৰ্তমান নামি পৰিছে ৰঙিয়া আৰক্ষী ।

উল্লেখ্য যে, ৰঙিয়াত উদণ্ড ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্ম্যৰ বাবে বহুলোকৰ প্ৰাণ হানি হোৱাৰ লগতে চিৰদিনৰ বাবে ঘূণীয়া হৈছে বহুলোক । এইক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ৷

