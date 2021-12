গুৱাহাটী, ১৯ ডিচেম্বৰ : অ'মিক্ৰণক লৈ সদ্যহতে কোনো ধৰণৰ নতুন এছ অ' পি নাহে (There is no new SOP for omicron) । এই কথা সদৰী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পূৰ্বে দিয়া এছ অ’ পিয়ে বৰ্তমান বাহাল থাকিব । কৰ’ণা থাকিবই যেতিয়া কৰ’ণাৰ সৈতে সহবাস কৰিয়েই জীৱন চলাই নিব লাগিব । সেয়ে জানুৱাৰী পৰা নীতি-নিৰ্দেশনা অধিক শিথিল হ'ব বুলি সদৰী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । অৱশ্যে মৃত্যুৰ হাৰ তথা অ'মিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ অধিক হ'লে পিছত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথাও সদৰী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ।

উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শনিবাৰে নিশা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল (Gauhati Medical College and Hospital) ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত এই বিষয়ে মন্তব্য কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে, অ'মিক্ৰণৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে জাৰি কৰা এছ অ’ পি-কে পালন কৰা হ’ব । নতুন এছ অ’ পিৰ কথা চিন্তা কৰা হোৱা নাই । অ'মিক্ৰণ আহিলে নতুন এছ অ’ পিৰ কথা চিন্তা কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰী কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ জনসাধাৰণক এনেই ভয় নকৰিবলৈ আহ্বান জনাই কয় যে, ক'ভিডৰ চিকিৎসা চলি থাকিব । ভেকচিন নোলোৱা লোকৰ বাবে থাকিব কিছু নীতি-নিয়ম । জিএমচিএইচ ভ্ৰমণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চিকিৎসালয়খনৰ বিভিন্ন দিশৰ বুজ লয় । জিএমচিএইচৰ অধীক্ষক আৰু অধ্যক্ষক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চিকিৎসালয়খন পৰিদৰ্শন কৰি ৰোগীৰ সৈতেও বাৰ্তালাপ কৰে ।

সাংবাদিকৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা বন্ধ হ’ব মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হাস্পতাল (Services at Mahendra Mohan Choudhury Hospital will be shut from 2022 Jan 1) । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে দ্বিতীয়খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কাম আৰম্ভ হ’ব । তেওঁ লগতে কয় যে, পাণ্ডু আৰু ধীৰেনপাৰাৰ হাস্পতালত জিএমচিএইচৰ অধীনলৈ আনি ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰা হ'ব ৷

আনহাতে, জিএমচিৰ চিকিৎসকে কৰ্তব্যৰ সময়ত ব্যক্তিগত নাৰ্চিংহোমত চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ বিষয়ে অভিযোগ লাভ কৰাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি সদৰী কৰে ।

উল্লেখ্য যে, পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হাস্পতালত অস্থায়ীৰূপে সেৱা প্ৰদান বন্ধ ৰাখিব ৷ আনকি চিকিৎসাধীন ৰোগীসকলৰ সুবিধাৰ্থে পাণ্ডু এফ আৰ ইউ আৰু ধীৰেনপাৰাস্থিত চিকিৎসালয় জি এম চি এইচৰ দ্বাৰা পৰিচালনা কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

পৰিদৰ্শনকালত বিগত কিছুদিন ধৰি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ কিছুসংখ্যক চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছে কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ ভৱিষ্যতে এনে কাৰ্যৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষক নিৰ্দেশ দিয়ে ।

গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন ৰোগীৰ সুবিধাৰ্থে কিদৰে আই চি ইউৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব পাৰি আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া চুপাৰস্পেচিয়েলিটি বিভাগৰ সেৱা প্ৰদান সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশদভাৱে আলোচনা কৰে ।

