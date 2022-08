গুৱাহাটী,৩ আগষ্ট: অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত মুকলি হ'ল তিনিটা বিশেষ পৰীক্ষাগাৰ(Three special laboratories were opened on Wednesday in ADTU) । বুধবাৰে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ চৌহদত আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শৈক্ষিক মানদণ্ড উন্নীত কৰণৰ স্বাৰ্থত, লগতে শিক্ষার্থী সকলৰ জ্ঞানৰ পৰিসৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আৰু গৱেষক সকলৰ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ পৰিবৰ্তন আনিবলৈ মুকলি কৰে লেবকেইটা ।

সেই বিশেষ তিনিটা পৰীক্ষাগাৰ হৈছে গেট লেব (Gait Lab), ইলেট্রমাগ্রাফি (Electromiography Studies lab) আৰু পালমনাৰি ফাঙ্কচন টেষ্ট লেবৰ লগতে স্পাৰমিটাৰ টেষ্ট (Pulmonary Function Test Lab with Spirometer) লেব । পৰীক্ষাগাৰ কেইটা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ উৎকৰ্ষ সাধনত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ।

অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত তিনিটা বিশেষ পৰীক্ষাগাৰ মুকলি

মূলত গেট লেব হৈছে খোজ কঢ়া বিশ্লেষক বা গতি বিশ্লেষণ ব্যৱস্থা । খোজ কঢ়া বিশ্লেষণ হৈছে খোজ কঢ়াৰ চক্ৰত বা আন ক্ষেত্ৰত জৈৱযান্ত্ৰিক অস্বাভাৱিকতা চিনাক্ত কৰাৰ এক পদ্ধতি ৷ শব্দৰ দ্বাৰা, ই এজন ব্যক্তিৰ খোজ কঢ়া আৰু দৌৰাৰ ধৰণ মূল্যায়ন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এটা সঁজুলি । এই ব্যৱস্থা অসমত প্ৰথম বাৰৰ বাবে অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত শুভাৰম্ভ কৰা হয় ।

