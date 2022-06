হোজাইত নাও দুৰ্ঘটনাত সন্ধানহীন 12 জন লোক(12 people missing in Boat accident at Hojai) ৷ বানাক্ৰান্ত অঞ্চলৰ পৰা লোককেইজনক নিৰাপদ স্থানলৈ নিয়াৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা ৷ পানীৰ প্ৰৱল সোঁতৰ বাবে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো ৷

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অগ্নিপথ আঁচনিক লৈ দেশত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে (Protest over Agnipath Scheme)। বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশকে ধৰি বহু ৰাজ্যত প্ৰতিবাদে হিংসাত্মক ৰূপ লৈছে । ইয়াৰ মাজতে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে অগ্নিবীৰসকলৰ বাবে চিএপিএফ আৰু অসম ৰাইফলছত নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ১০ শতাংশ খালী পদ সংৰক্ষণ কৰা হ'ব ।

ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ কবু চাপৰিৰ চিয়াং নদীয়ে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানে (Flood in Dhemaji) ৷ বানাক্ৰান্ত লোকসকলক তিনি দিনৰ বাবে চাউল, দাইল আৰু নিমখ বিতৰণ কৰে (Flood relief at Junai ) ৷

চাৰিদিন ধৰি ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে বানৰ বিভীষিকা (Flood in Assam 2022) ৷ দ্বিতীয়টো বান আৰু ভূমিস্খলনত বৰ্তমানলৈ 9 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে‌ (9 people died in landslide) । নামনি আৰু মধ্য অসমৰ লগতে পানীত বুৰ গৈছে উত্তৰ অসম। তথ্য মতে এতিয়ালৈকে ৮৪,৩৪৩১ জন লােক বানত ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে (84,3431 people have been affected by the floods) ৷

ৰাজ্যজুৰি বানৰ তাণ্ডৱ(Flood situation in Assam) । বানত বুৰিছে নিতৌ ন ন অঞ্চল । শোণিতপুৰ জিলাতো ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানে(Flood in Sonitpur) । বৰ্তমান শোণিতপুৰ জিলাত ২১,৫৫৪ জন লোক বানৰ কৱলত ।

চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ পুতৌলগা ফলাফল সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত হৈ থকাৰ সময়তে একাংশ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দুৰ্বল আন্তঃগাঁথনিয়েও ৰাজ্যৰ শিক্ষাব্যৱস্থাৰ স্বৰূপ উদঙাইছে ৷ শিমলুগুৰিৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দুৰৱস্থাত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, অভিভাৱক সকলো চিন্তিত হৈ পৰিছে (Poor infrastructure of government school)৷

Red Alert: ৰাজ্যত প্ৰলয়ংকৰী বানৰ মাজতে মেঘালয়ৰ সতৰ্কবাণী। যি কোনো মুহূৰ্ততে এৰিব পাৰে পানী । মেঘালয় চৰকাৰৰ এনে সতৰ্কবাণীয়ে পৰিস্থিতি অধিক জটিল কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে ।

হোজাইৰ উদালিত শুকুৰবাৰে সংঘটিত হয় এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা । পানীত পৰি মৃত্যু হয় দুটি শিশুৰ(Child death in Hojai) । বৰ্তমান নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে শিশু দুটাৰ মৃতদেহ ৷

ৰাজ্যত বানৰ সংহাৰ (Assam flood) ৷ বান বিভীষিকাৰ মাজতে মাজুলীত একাংশ স্বাস্থ্য কৰ্মীয়ে ঘৰে ঘৰে চলাইছে 'হৰ-ঘৰ-দস্তক' অভিযান (Har ghar dastak campaign in Majuli) ৷ অতি বিপদসংকুল পৰিস্থিতিৰ মাজতো স্বাস্থ্য কৰ্মীয়ে পালন কৰিছে নিজৰ কৰ্তব্য ৷ একাঠু পানীত নামি নাৰ্চ, আশা কৰ্মীসহ এটা স্বাস্থ্য কৰ্মীৰ দলে শালমৰাত ঘৰে ঘৰে গৈ ৬০ ৰ উৰ্দ্ধৰ ব্যক্তিসকলক বুষ্টাৰ ড'জ প্ৰদান কৰে (Booster dose to old people) ৷