গুৱাহাটী 18, জুন : ৰাজ্যত বছৰটোৰ দ্বিতীয়টো বানে স‍‌ংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । চাৰিদিন ধৰি ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে বানৰ বিভীষিকা (Flood in Assam 2022) ৷ দ্বিতীয়টো বান আৰু ভূমিস্খলনত বৰ্তমানলৈ 9 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে‌ (9 people died in flood and landslide) । নামনি আৰু মধ্য অসমৰ লগতে পানীত বুৰ গৈছে উত্তৰ অসম। কেইবাটাও স্থানত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰিছে। মেঘালয়ত হোৱা ভূমিস্খলনৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ মাজত যাতায়তৰ যোগাযোগ ব্যাহত হৈ পৰিছে। কেইবাটাও স্থানত নৈৰ মথাউৰি ছিগাৰ ফলত ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে। নামনি সোৱণশিৰি আৰু উমৰাংছ’ বান্ধৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰি অহাৰ ফলত ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে । বানৰ সমান্তৰালভাৱে অব্যাহত আছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা । অসম ৰাজ্যিক দুর্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্রাধিকৰণৰ তথ্য মতে অসমৰ দ্বিতীয়টো বিধ্বংসী বানত ৰাজ্যৰ ২৮ খন জিলা আৰু ৯৬ খন ৰাজহ চক্ৰ ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে (Floods have affected 28 districts and 96 revenue circles in Assam)।

উল্লেখ্য যে , বানত বজালী, বাক্সা, বৰপেটা, বিশ্বনাথ, বঙাইগাঁও, চিৰাং, দৰং, ধেমাজি, ধুবুৰী, ডিব্ৰুগড়, ডিমা-হাচাও, গোৱালপাৰা, হোজাই, কামৰূপ, কামৰূপ (মহানগৰ), কাৰ্বি আংলং পশ্চিম, কোকৰাঝাৰ, লখিমপুৰ, মাজুলী, মৰিগাঁও, নগাঁও, নলবাৰী, শিৱসাগৰ, শোণিতপুৰ, দক্ষিণ শালমাৰা, তামুলপুৰ, তিনিচুকীয়া, ওদালগুৰি জিলা বানত বিধ্বস্ত হৈছে। আকৌ নগৰীয়া কৃত্ৰিম বানত গুৱাহাটীৰ লগতে নলবাৰী , পাঠশালা, মঙ্গলদৈ, বৰপেটা ৰোড, ওদালগুৰি, কোকৰাঝাৰ, গোৱালপাৰা আদি কেৱাখনো নগৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । বৰ্তমানলৈকে ২৯৩০ খন গাঁও বিধ্বস্ত হৈছে । বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বাঢ়ি আছে। ভয়াবহ বানত মহিলাকে ধৰি শিশুসকল যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছে । বিশুদ্ধ খোৱাপানী আৰু খাদ্যৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ।

তথ্য মতে এতিয়ালৈকে ৮৪,৩৪৩১ জন লােক বানত ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে (84,3431 people have been affected by the floods)। তথ্য মতে ৰাজ্যত বানত এতিয়ালৈকে ৬৮৩১১ হেক্টৰ কৃষিভূমি ধ্বংস হৈছে। এই সংখ্যা আৰু বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে । বানত এতিয়ালৈকে ৪৯,৪৭৪ পশুধন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন মথাউৰিৰ ২৮ অংশত মথাউৰি চিঙিছে। বানত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত ১৬ খন দলং আৰু ২৩৪ টা পথ বিধ্বস্ত হৈছে । ইপিনে নিমাতীঘাট, যোৰহাট আৰু ধুবুৰীত ব্ৰহ্মপুত্র, কামৰূপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ক্ৰছিঙত পুঠিমাৰী, নলবাৰীৰ এন টি ৰোড ত্রুছিঙত পাগলদিয়া, শোণিতপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ক্ৰছিঙত জীয়াভৰলী, বৰপেটাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ত্রুছিঙত মানাহ আৰু বৰপেটা এ টি ৰোড দলঙত বেঁকী নৈ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে। ইপিনে অহা ২৪ ঘণ্টাতো ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত থাকিব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্রই আগজাননী দিছে । অহা ২১ জুনলৈ ৰাজ্যত বৰষূণ অব্যাহত থাকিব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্রই আগজাননী দিছে ।



