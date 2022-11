মৰাণ, 17 নৱেম্বৰ: ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হৈছে বহিঃৰাজ্যত অসমীয়া যুৱক-যুৱতীৰ হত্যা তথা নিৰ্যাতনৰ ঘটনা (Killing and molestation of Assamese youth) ৷ এইবাৰ কলকতাৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানত কাম দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে অসমৰ পৰা লৈ যোৱা 40 জনীয়া যুৱকৰ দল এটা চহৰখনত আৱদ্ধ হৈ থকাৰ ভয়ংকৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে (4o Assam youth trapped in Kolkata)৷

জানিব পৰামতে যোৱা 9 তাৰিখে লৈ যোৱা এই 40 জনীয়া দলটোত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বেজপথাৰৰ ৯ জন, কাছমাৰীৰ ৬ জনৰ লগতে চৰাইদেউ, তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ যুৱক আছে ৷ এটা এজেন্সিৰ জৰিয়তে স্থানীয় যুৱক এজনৰ তত্বাৱধানত মৰাণৰ যুৱককেইজনক কলকতাত কাম দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে লৈ যোৱা হৈছিল বুলি যুৱককেইজনৰ আত্মীয়ই জানিবলৈ দিয়ে ৷

কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে গৈ কলকাতাত আৱদ্ধ অসমৰ 40 জনীয়া যুৱকৰ দল

কিন্তু তালৈ যোৱা পিছতে যুৱককেইজনক কাম দিয়াৰ দুৰৰে কথা যুৱককেইজৰ পৰা ওলোটাই ধন দাবী কৰিছিল প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লোকে ৷ দাবী কৰা ধন পৰিশোধ কৰিলেহে যুৱককেইজনক কাম দিম বুলি জনায় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লোকে ৷ উল্লেখ্য যে প্ৰতিজন যুৱকৰ বিপৰীতে 12,000 টকাকৈ দিলেহে যুৱককেইজনক কৰ্মসংস্থাপন দিয়া হ’ব বুলি জনোৱাৰ পিছতে যুৱককেইজনে বিবুদ্ধিত পৰে ৷

অৱশেষত উপায়বিহীন হৈ যুৱককেইজনে ঘৰৰ লোকক ফোনযোগে সকলোবোৰ কথা অৱগত কৰে ৷ এই কথা শুনাৰ পিছতে অতিকৈ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যুৱক সকলক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক ৷

ভয়-ভাবুকি আৰু নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হোৱা যুৱকৰ দলটোক কলকাতাৰ পৰা ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ পৰিয়ালৰ লোকে অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনায় ৷

লগতে পঢ়ক: BPF chief meets RSS leader Indresh Kumar: বিজেপিত মিলি যাব নেকি হাগ্ৰামাৰ বিপিএফ !