কৃষি কৰ্মৰ যোগেদি স্বাৱলম্বী হৈছে ধেমাজিৰ এগৰাকী যুৱক ৷ এসময়ত কৰ্ম সংস্থাপন বিচাৰি বহিঃৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ যোৱা যুৱকজন এতিয়া হৈ পৰিছে সকলোৰে বাবে আদৰ্শ ৷ ৰবিখেতিৰ জড়িয়তে লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে যুৱকজনে ৷

জলসম্পদ বিভাগৰ অধীনত চলি থকা কামসমূহৰ পৰ্যালোচনা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ (review meeting of water resource department) । বিগত তিনিটা বৰ্ষত একেটা কামকে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱৰা ঠিকাদাৰৰ প্ৰতি বিভাগটোক কঠোৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ । ভৱিষ্যতে বিভাগীয় কাম নিদিয়াৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ । ঠিকাদাৰে সময়মতে কাম কৰক, নহ'লে জলসম্পদ বিভাগৰ পৰা বিদায় লওক ।

অসম চৰকাৰে নতুনকৈ ৭০০ খন বিলাতী সুৰাৰ বিপণী আৰু বাৰৰ বাবে অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে (700 new liquor shops in Assam) ৷ কেৱল কামৰূপ মহানগৰ জিলাতে ৫৬ খন সুৰাৰ বিপণী আৰু বাৰৰ অনুমতি চৰকাৰৰ । ৩০০০ কোটি টকা আবকাৰী ৰাজহ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য ।

বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়া শিক্ষা বিভাগৰ গভীৰ নিদ্ৰাৰ পূৰ্ণ সুযোগ লৈছে মন্দিয়া শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ০১১৩৭০৭ নং ঘঁৰিয়ালমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আনচেৰ আলীয়ে (school head master scam in Mandia Barpeta) । বিদ্যালয়ৰ শৌচালয় নিৰ্মাণ, বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ইউনিফৰ্ম আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ বাবদ আবণ্টিত ধন আত্মসাৎ প্ৰধান শিক্ষকৰ । প্ৰধান শিক্ষকৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অভিভাৱক-ৰাইজৰ ।

পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য পুনৰ গঠন, কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক ভৈয়াম জনজাতিকৰণ আৰু কে এল অ'ৰ লগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবীত বৃহস্পতিবাৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কোচ ৰাজবংশী জাতীয় পৰিষদে (Koch Rajbongshi Jatiya Parishad protest)। বাক্সাৰ জাখলিৰপাৰত সংগঠনটোৱে দুঘণ্টীয়া ৰেল' অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে ৰিম'ট ভোটদানৰ ওপৰত এক ধাৰণা প্ৰস্তুত কৰিছে । ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আইনী আৰু প্ৰশাসনিক প্ৰত্যাহ্বানৰ ওপৰত দলবোৰৰ মতামত বিচাৰিছে । প্ৰটোটাইপটোৱে এটা বুথৰ পৰা ৭২ টা সমষ্টিলৈকে সংযোগ কৰিব পাৰে (Election Commission concept on remote voting) ।

বৃহস্পতিবাৰে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ সমুখত চিৰিয়াখানা সুৰক্ষা মঞ্চই সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ ৷ অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ পৰা উদ্যোগপতি মুকেশ আম্বানীৰ চিৰিয়াখানালৈ নিয়া জীৱ-জন্তু ঘূৰাই অনাৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ ৷ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে ড৹ হীৰেন গোহাঁই, মীৰা বৰঠাকুৰ, ৰাজকুমাৰ বৈশ্য, চৰণ ডেকাকে আদি কৰি বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট লোকে ৷

বিটিআৰৰ সদৰ কোকৰাঝাৰত বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৭৬ সংখ্যক সন্তোষ ট্ৰফী ৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল প্ৰতিয়োগিতাৰ গ্ৰুপ ৩ ৰ লীগ মেচ (Santosh Trophy Football at Kokrazar) ৷ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ কঠালগুৰীস্থিত ছাইৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্প আৰু কোকৰাঝাৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত ৫ জানুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই লীগ মেচ (Santosh Trophy Sai Sports Project at Kokrazar ) ৷ কালি কোকৰাঝাৰত তিনিখন খেল অনুষ্ঠিত হয় ৷ ইয়াৰে প্ৰথম লীগ মেচত অৰুণাচলে তামিলনাডুক ২-১ গ'লৰ ব্য়ৱধানত পৰাস্ত কৰে ৷

কোনেও পাহৰিব পৰা নাই মাজুলীৰ তেজস্বিতাক ৷ তেজস্বিতা বৰুৱা কায়িকভাৱে নোহোৱা হোৱা প্ৰায় তিনি মাহেই হ'বৰ হ’ল ৷ 14 বছৰ বয়সতে সকলোকে মুগ্ধ কৰি অজান দেশলৈ একেবাৰেই গুছি যোৱা তেজস্বিতাৰ স্মৃতিত আজি উন্মোচন কৰা হ’ল ‘প্ৰতিভাৰ আকৰ তেজস্বিতা’(Souvenir on Tezaswita Boruah)৷

চলন্ত বিমানৰ ভিতৰত এজন যুৱকৰ গালে-মুখে ইটোৰ পাছত সিটো পূৰ্ণহতীয়া চৰ ৷ এজন দুজন নহয়, প্ৰায় 5 জন যুৱকে সদলবলে থপৰিয়াইছে যুৱকজনক ৷ পৰিস্থিতি শান্ত কৰিবলৈ বহু চেষ্টা কৰিও বিফল এয়াৰ হোষ্টেজ (Clash in flight going from Bangkok to Kolkata)৷