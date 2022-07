চিয়েৰা লিয়ন ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনে (Sierra Leone Football Association) দুখন খেলৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত । চিয়েৰা লিয়ন ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনে সদৰি কৰা অনুসৰি দেওবাৰে প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ দ্বিতীয় স্তৰৰ দুখন যোগ্যতা অৰ্জনকাৰী খেলত গ'ল হৈছিল ১৮৭ টা ।

পথাৰত থকা স্বামীক পানী দিবলৈ যোৱা দেৰি হোৱাৰ বাবেই স্বামীয়ে পথাৰতে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে পত্নীক (Husband killed wife) ৷

ৰিমগঞ্জৰ চূড়াইবাড়ি আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে অভিযান চলাই প্ৰায় 8 হেজাৰ তিনিশ বটল কফ চিৰাপ জব্দ কৰে(Cough syrup seized in Karimganj) । সৰবৰাহকাৰী দলটোৱে RJ 09 GD 3391 নম্বৰৰ এখন ইলেকট্ৰিক তাঁৰ ভৰ্তি ট্ৰাকৰ ভিতৰত 26 টা বস্তাত লুকুৱাই আনিছিল কফ চিৰাপৰ বটলখিনি ৷

হাৰিয়ানা আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা । অসমৰ ৰঙিয়াৰ পৰা এটিএম চুৰি কৰি লৈ যোৱা ৪ টা চোৰক পালৱাল CIAয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (ATM thief arrested in Palwal)। চোৰকেইটাৰ পৰা প্ৰায় ২৯ লাখ টকাৰ লগতে পিষ্টলো উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

11 South Asian Ashihara karate Championship 2022ত উজলিল ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী চাহ শ্ৰমিক খেলুৱৈ ৷ চাহ বাগিচাত পুৱাৰ পৰা বিয়লিলৈ কামৰ অন্তত এখন বোকাময় পথাৰত অনুশীলন কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাখনত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় এইগৰাকী খেলুৱৈয়ে ৷

বাক্সা জিলাত অঘটন (One death in Baksa) ৷ বাক্সাত বজ্ৰ পৰি মৃত্যু হয় এজনৰ (One death in Baksa fall of thunderbolt)৷ বাক্সা জিলাৰ বৰমাৰ খাৰুৱাজান গাঁৱত বুধবাৰে বজ্ৰ পৰি থিতাতে মৃত্যুৰ মুখত পৰে সন্তোষ ৰামছিয়াৰী (35)নামৰ লোকজন ৷ প্ৰতিদিনৰ দৰেই আজি পুৱাও পথাৰলৈ কাম কৰিবলৈ গৈছিল সন্তোষ ৷

আইচিচি বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ হিচাবত খেলিমেলি লাগিল ভাৰতৰ (India drop in ICC World Test Championship points table) । পইণ্ট তালিকাত অৱনমন ঘটিছে ভাৰতৰ স্থান । তৃতীয় স্থানৰ পৰা চাৰি নম্বৰলৈ অৱনমন ঘটিল ভাৰতৰ (India's position come down from third to four) ।

উজনি অসমৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব প্ৰান্তত থকা বিভিন্ন বায়ুসেনাৰ ঘাটিসমূহৰ বিষয়ে বুজ লোৱাৰ বাবে উপস্থিত হোৱা ডি কে পাটনায়কে মোহনবাৰী ঘাটিত যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । এক বৈঠকত বায়ুসেনাই প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে (Air Force discussed various weapons produced and use) ।

আফগানিস্তানৰ বাসিন্দা চুফী বাবা খ্যাত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ধৰ্মীয় নেতা খাজা চৈয়দ চিষ্টিক মঙলবাৰে নাছিক জিলাৰ ইয়োলাত চাৰি দুৰ্বৃত্তই গুলীয়াই হত্যা কৰে (Muslim spiritual guru shot dead)৷

পুনৰ আৰম্ভ হ’ল অমৰনাথ যাত্ৰা (Amarnath Yatra resumes after improvement in weather) ৷ বুধবাৰে জম্মুৰ সংমণ্ডল আয়ুক্তই (Divisional Commissioner Jammu) টুইটাৰযোগে বতৰ বেয়া হোৱাৰ বাবে সাময়িকভাৱে জম্মুত স্থগিত ৰখা পথ পুনৰ খুলি দিয়া হৈছে বুলি জনায় ৷