.

বাক্সাত বজ্ৰ পৰি এজনৰ মৃত্যু Published on: 25 minutes ago

বাক্সা জিলাত অঘটন (One death in Baksa) ৷ বাক্সাত বজ্ৰ পৰি মৃত্যু হয় এজনৰ (One death in Baksa fall of thunderbolt)৷ বাক্সা জিলাৰ বৰমাৰ খাৰুৱাজান গাঁৱত বুধবাৰে বজ্ৰ পৰি থিতাতে মৃত্যুৰ মুখত পৰে সন্তোষ ৰামছিয়াৰী (35)নামৰ লোকজন ৷ প্ৰতিদিনৰ দৰেই আজি পুৱাও পথাৰলৈ কাম কৰিবলৈ গৈছিল সন্তোষ ৷ ঘৰলৈ ভাত খাবলৈ আহোঁতেই সংঘটিত হয় এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ৷ ঘটনাস্থলীত বৰমা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃত সন্তোষ ৰামছিয়াৰীক মৰোণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মুছলপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ সন্তোষৰ মৃত্যুত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক ৷