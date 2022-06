পশ্চিম বিলাসীপাৰা/বঙাইগাঁও, 2 জুন : বিলাসীপাৰাত অঘটন ৷ বুধবাৰে নিশা চিৰাকুটাৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Bilasipara) । তীব্ৰবেগী ছুইফট বাহনে মহতিয়াই নিলে মাতৃসহ দুই জীয়ৰীক । তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হয় চিৰাকুটাৰ বুল বুলি বেওয়া (55) (Woman death in a Road accident) ।

জানিব পৰা মতে, এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় মৃত বুল বুলি বেওয়াৰ দুই কন্যা আছমিনা বেগম আৰু হাছেনা বেগম । ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, দিন হাজিৰা কৰি নিশা ঘৰৰ অভিমুখে আহি আহিছিল বুল বুলি বেওয়া আৰু তেওঁৰ দুই কন্যা ৷ সেই সময়তে বিলাসীপাৰা চাপৰ অভিমুখে আহি থকা এখনে ছুইফট বাহনে মহতিয়াই লৈ যায় মাতৃসহ দুই কন্যাক ৷ তাৰ পাচতে অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় এক হুৱাদুৱা পৰিৱেশৰ ৷

লগে লগে আহত তিনিগৰাকী মহিলাকে চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় বিলাসীপাৰা আদৰ্শ চিকিৎসালয়লৈ ৷ কিন্তু আহত তিনিওৰে অৱস্থা অতি সংকটজনক হোৱাৰ বাবে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে কোকৰাঝাৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও চিকিৎসকে বুল বুলি বেওয়াক ইতিমধ্যে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ৷

আনহাতে, এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাচতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ চালকে বাহনসহ শালকোচা আৰক্ষী চকীত আত্মসমৰ্পণ কৰে । তথ্য অনুসৰি, দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS 19 Q 5551 । এই দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীও আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ৷

চালকৰ অতপালিত বিলাসীপাৰা আৰু বঙাইগাঁৱত প্ৰাণ হেৰুৱালে পথচাৰীয়ে

ইফালে বুধবাৰে নিশা বঙাইগাঁও জিলাৰ বৰঘোলা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত কীৰ্ত্তন পাৰাতো সংঘটিত হয় এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Bongaigaon) । এই দুৰ্ঘটনাত আবুল কায়ুম নামৰ এগৰাকী পথচাৰী নিহত হয় (Man death in a Road accident) । স্থানীয় ৰাইজে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, কীৰ্ত্তনপাৰা বজাৰৰ সমীপৰ গড়কাপ্তানী পথত AS 19 M 8540 নম্বৰৰ এখন তীব্ৰবেগী গ্লেমাৰ বাইকে মহতিয়াই লৈ যায় আবুল কায়ুম নামৰ যুৱকজনক ৷

যাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আবুল কায়ুম । পৰৱৰ্তী সময়ত আহত আবুল কায়ুমক বৰপেটা ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত লৈ যোৱা হয় ৷ কিন্তু মাজবাটতে মৃত্যু হয় দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা লোকজনৰ ৷ আনহাতে, এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে বাইক চালক তোফাজ্জুল আলী ৷

লগতে পঢ়ক : Road accident at Doomdooma : বাছ চালকৰ অতপালিত প্ৰাণ হেৰুৱালে পথচাৰীয়ে