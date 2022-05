তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী(PM Modi's three day Europe visit) ৰে জাৰ্মানী অভিমুখে ৰাওনা(PM Modi departs for Germany) হৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৷ কাৰ্যসূচী অনুসৰি, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে সোমবাৰে উপস্থিত হ’ব জাৰ্মানীৰ বাৰ্লিনত ৷ তাত মোডীয়ে ভাৰত-জাৰ্মানীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া 6th Inter-Governmental Consultations (IGC) ত জাৰ্মানীৰ চেঞ্চেলৰ ওলাফ শ্চ’লজৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷

শিৱসাগৰত বৃহৎ যোগাভ্যাস কাৰ্যসূচী(National level yoga programme in Sivsagar) ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যোগ উৎসৱৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আয়ুষ দপ্তৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল(Sarbananda Sonowal participates in national level yoga programme) আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷

বিগত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে শ্বুটিঙৰ সময়ত পিঠিৰ মাংসপেশীত চাপ অনুভৱ কৰি হাস্পতালত ভৰ্তি হয় অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰ ৷ মুম্বাইৰ ব্ৰীচ্ছ কেণ্ডি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল অভিনেতাজনক (Dharmendra latest news) ৷

ভূ-মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা আৰক্ষীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে অভিযান চলাই থকাৰ সময়তে মঙলদৈত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ মঙলদৈত ভূ-মাফিয়াৰ আক্ৰমণৰ বলি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সেৱাদলৰ মুখ্য আহ্বায়ক চন্দন বৰুৱা(Land mafia attack Congress leader) । সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণৰক্ষা চন্দন বৰুৱাৰ ৷

দেওবাৰে দেখা পোৱা নগ’ল ঈদৰ জোন ৷ কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটীৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি সমগ্ৰ ভাৰতত অহা মঙলবাৰে অৰ্থাৎ 3 মে’ত উদযাপন কৰা হ’ব পবিত্ৰ ঈদ-উল-ফিতৰ ৷

জাহ্নৱী কাপুৰে ৰেখা অভিনীত উমৰাও জান ছবিখনৰ জনপ্ৰিয় গীত ইন আখো কি মস্তিত নৃত্য কৰা এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছে (Janhvi Kapoor instagram) ৷ অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে বৰ্তমান বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ নৃত্য শিকি আছে ৷ কৰণ জোহৰৰ নতুন ছবি Takht ৰ বাবে জাহ্নৱীয়ে কথক নৃত্যৰো প্ৰশিক্ষণো গ্ৰহণ কৰি আছে ৷

শেহতীয়াকৈ আলফা স্বাধীনত বহু যুৱক-যুৱতী যোগদান কৰাৰ এক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত দেওবাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Himanta Bishwa Sarma reaction regarding ULFA I)।

ভাৰতবর্ষৰ অৰ্থনীতিৰ বিকাশৰ আকাৰ ইংৰাজী K আখৰটোৰ দৰে (The size of the growth of the Economy of India is similar to the english K letter)৷ ফলত এচাম লোক ধনৱান হৈ যোৱাৰ বিপৰীতে এচাম লোক দৰিদ্ৰৰ পৰা দৰিদ্ৰতৰ হ’ব । শ্ৰমিক দিৱসৰ দিনাই এই মন্তব্য কৰে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুৱে ৷

এটা প্ৰজন্মক শেষ কৰাৰ বাবে যেন বদ্ধপৰিকৰ হৈছে ড্ৰাগছৰ বৃহৎ নেটৱৰ্ক ৷ আৰক্ষীৰ যুদ্ধসৃশ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰু এনকাউণ্টাৰেও ৰোধিব পৰা নাই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ দৌৰাত্ম (Illegal drugs peddling in Assam)৷ নানা কৌশলেৰে ভিন্নজন জড়িত হৈ পৰিছে ড্ৰাগৰ ব্যৱসায়ত, ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহত ৷ ক’ৰবাত যদি ঋণ লৈ আৰম্ভ কৰিছে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় আন কৰ’বাত আকৌ পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ শিশু সন্তানকো জড়িত কৰাইছে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ত ৷ দুটাকৈ ঘটনাই পোহৰলৈ আনিছে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ এখন ভয়ংকৰ ছবি ৷

মাজুলীত আকৌ অঘটন ৷ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙত মেলিছে চিৰাল ফাঁট (Jorhat Majuli Bridge has cracked) ৷ চিন্তিত এতিয়া মাজুলীবাসী ৷