Ragging in JB College Jorhat : জেবি কলেজৰ ৰেগিং সন্দৰ্ভত কি ক'লে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকে

জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত ৰেগিং সন্দৰ্ভত যোৰহাটৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক চাহজাহান সৰকাৰৰ সংবাদমেল (Ragging in JB College Jorhat)৷ মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ উৎপল জ্যোতি মহন্তই(JB college principal) দাখিল কৰা এজাহাৰ ভিত্তিত সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰখা হৈছে । 893/2022 নম্বৰত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 341/325/506/34 ধাৰাৰ অধীনত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ ৷ মহাবিদ্যালয়খনৰ(Jagannath Barooah College) অধ্যক্ষই ৰেগিঙৰ ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ৯ জনৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাট সদৰ থানাত(Jorhat police station) এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে ৷

Badaruddin Ajmal Statement : হিন্দু পুৰুষে 40 বছৰ বয়সলৈকে লিপ্ত থাকে অবৈধ সম্পৰ্কত !

হিন্দুক উদ্দেশ্যি বিতৰ্কিত মন্তব্য AIUDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ (AIUDF chief Badruddin Ajmal)৷ তেওঁ কয়- ‘‘হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকে 40 বছৰ বয়সলৈকে 1ৰ পৰা 3 গৰাকী অবৈধ পত্নীৰ লগতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰে ৷ 40 বছৰৰ পাছত বিপদত পৰাৰ ভয়ত মাক-দেউতাকে জোৰ কৰি বিয়া পাতি দিয়ে ৷ কিন্তু মুছলমানৰ ছোৱালীয়ে 18 বছৰ আৰু ল’ৰাই 22 বছৰ বয়সতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈ সন্তান জন্ম দিয়ে ৷" এইক্ষেত্ৰত হিন্দুসকলে মুছলমানৰ পৰা ফৰ্মূলা শিকাৰ উপদেশ দিলে বদৰুদ্দিন আজমলে (Badaruddin Ajmal population growth formula) ৷ সমাজত সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পাব পৰা আজমলৰ এনে বহু মন্তব্যই এতিয়া সকলোৰে চকু কঁপালত তুলিছে ৷

Mysterious death Guwahati : ৰহস্যজনকভাৱে বন্ধ কোঠাত উদ্ধাৰ মাতৃ-কন্যাৰ মৃতদেহ

গুৱাহাটী মহানগৰীত অঘটন ৷ মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ সিজুবাৰীৰ এটা বাসগৃহৰ বন্ধ কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছে মাতৃ-কন্যাৰ মৃতদেহ (Mother and Daughter commit Suicide in Guwahati) । স্বামীৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱৰাৰ বাবে অত্মহত্যাৰ পথ বাচি লোৱাৰ অভিযোগ ৷

Ragging in JB college: 12 জন ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ গোচৰ ৰুজু

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পিছত এইবাৰ ৰেগিং কাণ্ডই জোকাৰিছে যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় (Ragging in JB College) ৷ সামাজিক মাধ্যমযোগে মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰাৱাসত থকা ভুক্তভোগী ছাত্ৰই ৰেগিং সন্দৰ্ভত বৰ্ণনা কৰাৰ পিছতেই ৰেগিঙৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ উৎপল জ্যোতি মহন্ত ৷ জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ চৈয়দ আব্দুল মালিক ছাত্ৰাবাসত সংঘটিত হৈছিল ৰেগিঙৰ ঘটনা ৷ ছাত্ৰাবাসটোৰ জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে নৱাগত ছাত্ৰই অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতেই সমগ্ৰ ঘটনাৰে জড়িত 12জন ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই(FIR launched against hostelers of JB college) ৷

Commando Traning: উগ্ৰপন্থীক ৰুধিবলৈ আহি আছে অসম আৰক্ষীৰ নতুন কমাণ্ডো বাহিনী

উগ্ৰপন্থীক কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসম আৰক্ষীত শেহতীয়াভাৱে সংযোজিত হৈছে কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ এটা বিশেষ বাহিনী(DGP Bhaskar Jyoti Mahanta ) । প্ৰায় ৩০০০ জোৱানেৰে সমৃদ্ধ কমাণ্ডো বেটেলিয়ন বাহিনীক প্ৰশিক্ষণ দিব ভাৰতীয় সেনা বাহিনীয়ে(Police training under Indian Army) । অসম আৰক্ষীৰ এই বিশেষ বাহিনীটোক আজিৰ পৰা বিভিন্ন স্থানত সামৰিক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে । আজি নাৰেঙ্গী সেনা শিবিৰত আয়োজন কৰা অসম আৰক্ষীৰ কমাণ্ডো ট্ৰেইনিঙৰ মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই(DGP Assam inaugurates police training ) এই কমাণ্ডো বেটেলিয়ান সম্পূৰ্ণ পৃথক হ’ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।

DNA Test : ৫ বছৰে ধৰ্ষণৰ মিছা অভিযোগত অভিযুক্তৰ ডিএনএ পৰীক্ষাত ন্যায়

পশ্চিমবংগৰ কেশপুৰৰ যুৱকজনে পাঁচ বছৰ ধৰি ধৰ্ষণৰ ভুৱা অভিযোগ সহিবলগা হৈছিল । লগতে এই গোটেই সময়চোৱাত গ্লানি বহন কৰি আছিল (youth from Keshpur carry fake charge of rape) । কিন্তু পাঁচ বছৰ পিছত আদালতে নিৰ্দেশ দিয়া ডিএনএ পৰীক্ষাৰ পিছত তেওঁ অৱশেষত নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণিত হৈছে (DNA test ordered by court) ।

Brother cheated sister giving bounce cheque: বাউঞ্চ চেকেৰে ভগ্নীক ৰামঠগন, শাস্তি 4 মাহৰ জেইল

নিজ ভগ্নীকেই বাউঞ্চ চেকেৰে ৰামঠগন দিলে ভাতৃয়ে (Brother cheated sister giving bounce cheque) ৷ ইয়াৰ পিছতেই প্ৰৱঞ্চক ভাতৃৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ কাষ চাপিল ভগ্নী ৷ আদালতে প্ৰৱঞ্চক ভাতৃক বিহিলে লক্ষাধিক টকাৰ জৰিমনা আৰু কাৰাদণ্ড ৷

Asom Divas 2022 : অসমীয়া জাতিৰ পিতৃপুৰুষ চুকাফাক ৰাজ্যজুৰি স্মৰণ

১২২৮ চনৰ ২ ডিচেম্বৰত (১৬ আঘোণ) চাওলুং চুকাফাই পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ সৌমাৰপীঠত ভৰি থোৱাৰ ঐতিহাসিক দিনটোক চিৰস্মৰণীয় কৰি ৰখাৰ মানসেৰে চৈখোৱাৰ ভীমকান্ত বুঢ়াগোঁহাই নামৰ এজন লোকে ১৯৭২ চনতে হাতত লৈছিল এক প্ৰচেষ্টা (Sao Lung Sukapha) । তাৰেই ফলশ্ৰুতিত পৰৱৰ্তী সময়ত চুকাফা দিৱস তথা অসম দিৱসৰ আৰম্ভণি (Asom divas 2022) ।

Ricky Ponting suffers health scare : প্ৰাক্তন অষ্ট্ৰেলিয়ান ক্ৰিকেটাৰ ৰিকি পণ্টিং অসুস্থ

অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত অনুষ্ঠিত প্ৰথম টেষ্টৰ তৃতীয় দিনটোতে ধাৰা বিৱৰণি দি থকাৰ সময়ত হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকী (Ponting suffers health scare)। হৃদযন্ত্ৰৰ সাৱধানতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসকৰ কাষ চাপিছে ক্ৰিকেটাৰগৰাকী । ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকল উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ।

Shah Rukh Khan latest news: মক্কাত শ্বাহৰুখ খানৰ ওমৰাহ

শ্বাহৰুখ খানে অলপতে ছৌদি আৰৱত ডাংকি চলচ্চিত্ৰখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ সমাপ্ত কৰে (Dunki movie) ৷ তাৰ পিছত তেওঁ মক্কাত উপস্থিত হৈ ওমৰাহত ভাগ লয় । মক্কাত গাত বগা কাপোৰ মেৰিয়াই ঘূৰি-ফুৰা শ্বাহৰুখৰ তেওঁৰ ফটো ক্ৰমান্বয়ে ভাইৰেল হৈ পৰিছে ।