ক’ভিডৰ বাবে বন্ধ হৈ থকা ভূটান গেট ভাৰতীয়সকলৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব অহা ২৩ ছেপ্টেম্বৰত (Chirang Bhutan gate will open 23rd September) । সীমান্তবাসীৰ মাজত আনন্দ । সীমান্তৰ ব্যৱসায়-বাণিজ্যকে আদি কৰি স্তব্ধ হৈ পৰিছিল শ্ৰমজীৱীসকলৰ জনজীৱন ।

বৰ্তমান তামিলনাডুৰ শ্ৰীভিলিপুট্টুৰ মন্দিৰত থকা অসমৰ জয়মালা নামৰ হাতীটো তামিলনাডুতে থাকিব (No plans to send temple elephant Jayamala back to Assam) ৷ অসমক ঘূৰাই দিয়া নহ’ব জয়মালা কিম্বা অন্য হাতীকেইটা ৷ এই সন্দৰ্ভত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে তামিলনাডু চৰকাৰে ৷ আনকি বৃহস্পতিবাৰে এই সন্দৰ্ভত মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ত তামিলনাডু চৰকাৰে দাখিল কৰিছে এক প্ৰতিবেদনো ৷

শান্তি চুক্তিয়ে অসমত শান্তি-সম্প্ৰীতিৰ এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । পাঁচটা বিদ্ৰোহী সংগঠন আৰু তিনিটা ফৈদৰ মুঠ ১,১৮২ জন কেডাৰে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ এৰি মূলসুঁতিলৈ উভতি আহিছে । বিদ্ৰোহী সংগঠনকেইটাই ১৫৬ টা অস্ত্ৰ, ৮৮৭ টা গুলী, ২১ টা গ্ৰেণেড আৰু ৭ টা আই ই ডি গৃহ মন্ত্ৰণালয়ক জমা দিয়ে । আজিৰ দিনটোক অসম তথা উত্তৰ-পূবৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হিচাবে অভিহিত কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে (Union home minister Amit Shah)।

লক্ষ্নৌত এক ভয়ানক অঘটন সংঘটিত হয় ৷ এটা নৱনিৰ্মিত অট্টালিকাৰ দেৱাল খহি 9 গৰাকী লোক থিতাতে নিহত হয় (Nine dead of under construction building collapsed)৷

বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ পাঁচ ৰাজ্যৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা সিদ্ধান্তৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই (Apurba Kumar Bhattacharjee reacts on ST) ।

কমন ইউনিভাৰ্চিটি এনট্ৰেঞ্চ টেষ্টৰ (Common University Entrance Test) ফলাফল ঘোষণা কৰা হ’ল (NTA declares CUET UG 2022 ) ৷ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ ফলাফল অফিচিয়েল ৱেবছাইট cuet.samarth.ac.in ত চাব পাৰিব ৷

সোণাৰিত বলীউডৰ কায়দাৰে বিদ্যালয়লৈ গৈ থকা এগৰাকী ছাত্ৰক অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে (Student kidnapping case) ৷ বিদ্যালয়লৈ গৈ থকা এজন ছাত্ৰক চলাহী কথাৰে প্ৰলোভন দি বলপূৰ্বকভাৱে গাড়ীত লৈ যোৱাৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ (Student attempted to kidnapping at Sonari) ৷

আটাছু আৰু আছাৰ কৰ্মীসকলে ৰাজগড়ৰ ৰাজপথত চোঁচৰাই চোঁচৰাই দাহ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী ‌নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ জুমুঠি (ATASU And AASA protest in Tingkhang) ৷ অসমৰ ৬ টা জনগোষ্ঠীক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰা প্ৰতাৰণা সহ্য কৰা নহ'ব বুলি উল্লেখ কৰি অনাগত দিনত তীব্ৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিয়ে সংগঠন কেইটাই ।

জনজাতিকৰণৰ দাবীত উত্তাল হ'ল সোণাৰি । কিয়নো পুনৰ প্ৰতাৰিত হ'ল অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠী (Six community of Assam)। কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ৫ ৰাজ্যৰ ১২ জনগোষ্ঠীক দিয়া জনজাতিৰ তালিকাত নাই অসমৰ নাম ।

অসম চৰকাৰৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত কেলেংকাৰী কোনো নতুন কথা নহয় ৷ শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে আন এক নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰী ৷ দুলীয়াজান OILৰ চিকিৎসালয়ত নিযুক্তিত ব্যাপক স্বজন-তোষণৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Corruption in recruitment of Duliajan Oil India Hospital) ৷