পুনৰ সক্ৰিয় ৰাজ্যৰ শক্তি বিভাগ । ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ৫ হাজাৰ বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ লক্ষ্য । এ পি জি চি এলে গ্ৰহণ কৰিছে কেইবাটাও নতুন প্রকল্প (APGCL have taken various new projects) । প্ৰতিদিনে প্রয়োজনীয় ১,৮৭৪ মেগাৱাটৰ বিপৰীতে বৰ্তমান ৰাজ্যৰ নিজাববীয়া উৎপাদন মাত্র ২৩০ মেগাৱাট । পাঁচটা প্ৰকল্প শীঘ্ৰেই সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে ।

‘‘সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান সিদ্ধান্ত আমি হঠাতে লৈ নলওঁ । অভিযোগৰ বাবে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা চলি আছে ৷ অসম পুলিচ বহি থাকিব নোৱাৰে ।’’ এই মন্তব্য অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তৰ (DGP Bhaskarjyoti Mahanta on ULFA-I) ৷

অসমৰ বিভিন্ন জনজাতি বা সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত চাহ বাগিছা অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকল শৈক্ষিকভাৱে বহু পিছপৰা (Education system in tea garden area)। বহু বাগিছা অঞ্চলত আজিও এখন বিদ্যালয় নাই । বহুতে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে । সেয়েহে চৰকাৰে সেই অঞ্চলবোৰৰ শৈক্ষিক ব্যৱস্থা উন্নত কৰাত গুৰুত্ব দিছে । আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উচ্চ আৰু উচ্চতৰ বিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবেও চৰকাৰে নতুন নতুন পৰিকল্পনা কৰিছে ।

শিৱসাগৰত যৌথ সংগ্ৰামী মঞ্চৰ প্ৰতিবাদ ৷ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণত হোৱা কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ তোলাৰ লগতে ইয়াৰ তদন্ত বিচাৰি তথা অতি শীঘ্ৰেই নিৰ্মাণ কৰাৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ ৷

চিত্ৰ নিৰ্মাতা হংসল মেহতাই এক অনুষ্টুপীয়া অনুষ্ঠানত বিয়া পাতিলে চাফিনা হুছেইনক ৷ চাওক ফটো-

কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত হিনাৰ লুকে প্ৰশংসা বুটলিছে দৰ্শকৰ পৰা ৷ ইটোৰ পিছত সিটো আকৰ্ষণীয় লুকেৰে মতলীয়া কৰিছে অনুৰাগীক অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে ৷ চাওক ফটো-

কাজিৰঙাৰ এনিমেল ক’ৰিডৰত (Panbari Animal Corridor) উদ্ধাৰ হৈছে এটা নাহৰফুটুকী বাঘ মৃতদেহ (Deadbody of Leopard found in Kaziranga) ৷ একাংশ স্থানীয় লোকে মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে বন বিভাগক ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত দ্ৰুতবেগী বাহনৰ খুন্দাত বাঘটোৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ ৷

বুধবাৰে দিনৰ ভাগত অহা এজাক বৰষুণতে মহানগৰীৰ বহুকেইটা ৰাজপথ, উপ-পথত সৃষ্টি হয় কৃত্ৰিম বান(Artificial flood in Guwahati) ৷ বিশেষকৈ মহানগৰীৰ চানমাৰি, জু-ৰোড, গীতানগৰ, হাতীগাঁও, আমবাৰী, লাখটকীয়া, বেলতলা, ৰুক্মিণীগাঁও, ৰাজগড় আদিকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চল কৃত্ৰিম বানত বুৰ যায় ৷

কলং খননৰ পাছতেই খহনীয়াৰ প্ৰকোপত বিপদ নামিছে কলিয়াবৰ জখলাবন্ধাৰ এখন বিদ্যালয়লৈ (Kolong Erosion at Kaliabor) ৷ বিদ‍্যালয়খনৰ খহনীয়া ৰোধৰ বাবে জলসম্পদ মন্ত্ৰীলৈ কৰযোৰে প্ৰাৰ্থনা শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে শিক্ষক-শিক্ষয়ত্ৰীবৃন্দৰ ৷ কলঙৰ খহনীয়াই সপোন ভাঙিব নেকি এখন বিদ‍্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ? চাওঁ আহক এই বিশেষ প্ৰতিবেদন...

ত্ৰিপুৰাৰ কৃষকৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপ ৷ চৰকাৰে কৃষকৰ পৰা নিম্নতম সমৰ্থন মূল্যত প্ৰায় 20,000 মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰিব(Tripura to purchase 2k MT paddy from farmers) ৷ ইয়াৰ বাবদ চৰকাৰখনে ব্যয় কৰিব প্ৰায় ৪৫ কোটি টকা ৷