গুৱাহাটীত ডুৰাণ্ড কাপৰ তিনিটা ট্ৰফী উন্মোচন (Three Durand Cup trophies unveils in Guwahati)। উদ্বোধনী খেলখন ১৭ আগষ্টত গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব । গুৱাহাটী আৰু ইম্ফলত অনুষ্ঠিত হ'ব গ্রুপ 'চি 'আৰু গ্ৰুপ 'ডি'ৰ ১০খনকৈ খেল । গুৱাহাটীত খেলসমূহ ১৭ আগষ্টৰ পৰা ৪ ছেপ্টেম্বৰলৈকে ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব ।

"মোৰ ছোৱালীয়ে তেনেকুৱা ভুল কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতলৈও নকৰে ৷ এইক্ষেত্ৰত আমি তাইক আমি বুজাম ৷ তাই যাতে আগলৈ তেনেকুৱা ভুল নকৰে সেইক্ষেত্ৰত আমি পিতৃ-মাতৃয়ে সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব বহন কৰিছো ৷ তাই সৰু ছোৱালী, তাই বুজিব, আমি বুজাম ৷" সংবাদমাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ বৰ্ষাশ্ৰীৰ মাতৃৰ (Father Mother reacts to the media) ৷

অসম চাহ নিগমৰ উপাধ্যক্ষ শিৱ ভদ্ৰাৰ প্ৰতিকৃতি জ্বলিল চৰাইদেউৰ ডিপ্লিং চাহ বাগিচাত (Assam Tea Corporation vice president Shiv Bhadra effigy burnt) । ডিপ্লিং চাহ বাগিচাক লীজত দিয়াৰ বিৰোধিতা অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ (Assam Tea Workers Union opposes dipling garden lease)। ভৱিষ্যনিধিৰ ধনৰ লগতে আনুষাংগিক সুবিধাসমূহ পূৰণৰ দাবী ।

ত্ৰিপুৰাত বৃদ্ধি হৈ অহা নাৰীজনিত অপৰাধ ঘটনা সন্দৰ্ভত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ সৰ্বভাৰতীয় গণতান্ত্ৰিক মহিলা সমিতি চমুকৈ AIDWA ৰ ৷ BJP-IPFT য়ে ৰাজ্যত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছৰে পৰা মাত্ৰাধিক হাৰত নাৰী অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন সংগঠনটোৰ ৷ অনাগত দিনবোৰত নাৰীজনিত অপৰাধৰ ঘটনাৰ সংখ্যা হ্ৰাস নাপালে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ সকীয়নি চৰকাৰলৈ ৷

কেন্দ্ৰীয় গুৱাহাটীৰ একাংশ এলেকাত পানী যোগান ধৰাৰ অনলাইন আবেদনৰ বাবে ৱেব চাইট মুকলি কৰি দিছপুৰৰ জনতা ভৱনৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে মন্তব্য কৰে । তেওঁ জনাই ২০২৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ সকলো মানুহক খোৱাপানী যোগান ধৰা হ’ব (Jal Board to commission SC water project soon in Guwahat) ।

দেশৰ ষোড়শতম ৰাষ্ট্রপতি নির্বাচনৰ ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় ১৮ জুলাইত (Presidential election held on 18th july) । আনহাতে, বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোট গণনা । এইবাৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোঁটৰ প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু আৰু কংগ্রেছ, তৃণমূলসহ বিৰোধী শিবিৰৰ যশaৱন্ত সিনহাৰ মাজত (Presidential candidate Draupadi Murmu and Yashwant Sinha) ।

লেডাৰ পেণ্ট আৰু ক্ৰপ টপত মৌনীৰ গ্লেমাৰাছ লুক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ চাওক ফটো-

ছবিগৃহত সফলতা লাভ কৰাৰ পিছত আৰ মাধৱনৰ শেহতীয়া ছবি ‘ৰকেটৰী: দ্য নাম্বি ইফেক্ট’ অ’টিটি প্লেটফৰ্মত মুক্তিৰ বাবে সাজু হৈছে (R Madhavan latest news)।

প্ৰথমবাৰৰ বাবে একেখন ছবিত দেখিবলৈ পোৱা যাব বলীউডৰ দুগৰাকী শক্তিশালী তাৰকাক । পৰিচালক নিতেশ তিৱাৰীয়ে ৰামায়ণক তুলি ধৰিব বিচাৰিছে ডাঙৰ পৰ্দাত । ৰামায়ণৰ মূল চৰিত্ৰৰ বাবে তেওঁৰ পছন্দ হ’ল হৃত্বিক ৰোশন আৰু ৰণবীৰ কাপুৰ (Hrithik latest news) ।

বাংলাদেশে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ঢাকা ভ্ৰমণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছে (Bangladesh invite assam CM DR Himanta Biswa Sarma)। মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে সদৰি কৰিছে এই কথা ।