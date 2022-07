টীয়ক, 21 জুলাই : অৱশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোঁহাই ৷ 63 দিনৰ অন্তত বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন মঞ্জুৰ কৰিলে বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁইৰ (Barshashree Buragohain Granted Bai) । বৰ্ষাশ্ৰীৰ জামিনৰ খবৰ শুনাৰ পিছতেই টীয়কৰ এজাৰগুৰিৰ বাসগৃহত আনন্দৰ বন্যা বৈছে ৷

সংবাদমাধ্যমৰ আগত বৰ্ষাশ্ৰীৰ মাতৃয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় "সদৌ অসমবাসীলৈ মই ধন্যাবাদ জনাইছোঁ (Father Mother reacts to the media )৷ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ (Barshasrees parents thanked to CM) ৷ মোৰ ছোৱালীজনীৰ মুক্তিৰ দাবীত সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰাৰ বাবে মই সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৷ মোৰ ছোৱালীয়ে তেনেকুৱা ভুল কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতলৈও নকৰে ৷ এইক্ষেত্ৰত আমি তাইক আমি বুজাম বঢ়াম ৷ তাই যাতে আগলৈ তেনেকুৱা ভুল নকৰে সেইক্ষেত্ৰত আমি পিতৃ-মাতৃয়ে সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব বহন কৰিছো ৷ তাই সৰু ছোৱালী, তাই বুজিব, আমি বুজাম ৷"

বৰ্ষাশ্ৰীৰ দায়িত্ব আমি লৈছো

লগতে বৰ্ষাশ্ৰীয়ে শেহতীয়াকৈ কাৰাগৰৰ ভিতৰতেই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সন্দৰ্ভত মাতৃয়ে কয়, "তাই মানসিকভাৱে বহুত কষ্ট পাইছে ৷ তাইৰ দুখন পেপাৰ ভালদৰে যোৱা বুলিয়েই কৈছে ৷ তাই পঢ়াত এনেও আগ্ৰহী ৷ তাইক কাৰাগাৰত যিমান ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰিব লাগিছিল সিমান কৰিব পৰা নগ'ল ৷ তাই এখন কিতাপ পঢ়িয়েই পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি কৰিছিল" ৷

বিগত 4 জুলাইত বৰ্ষাশ্ৰীৰ পৰিয়ালে বৰ্ষাশ্ৰীৰ জামিন বিচাৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত জামিনৰ বাবে আৱেদন কৰিছিল । ইয়াৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এই সন্দৰ্ভত শুনানি গ্ৰহণ কৰি 25 হাজাৰ টকাত বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁইৰ জামিন আৱেদন মঞ্জুৰ কৰা হয় । আদালতে বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁইৰ জামিন আৱেদন মঞ্জুৰ কৰি ভৱিষ্যতে তেনেধৰণৰ কবিতা নিলিখিবলৈ বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁইক সকীয়াই দিয়ে ।

যোৱা 18 মে'ত গোলাঘাট জিলাৰ উৰিয়ামঘাটৰ বান্ধৱী ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বৰ্ষাশ্ৰীক ৷ কবিতা ভাল পোৱা বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কবিতাৰ মাজেৰে মনৰ ক্ষোভবোৰ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছিল (Barshasree Borgoghain arrested) । যাৰ বাবে বৰ্ষাশ্ৰীক গ্ৰপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে৷ কাৰাগাৰত ভিতৰতে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা হৈছিল বৰ্ষাশ্ৰীয়ে ৷

