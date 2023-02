নিউজ ডেস্ক,১৯ ফেব্ৰুৱাৰী : এইটো হৈছে বিয়াৰ সময় । বছৰৰ এই সময়চোৱাত বহু যুৱক-যুৱতী বিবাহপাশত আৱদ্ধ হোৱা দেখা যায় । যুৱ দম্পতীয়ে ইজনে সিজনৰ কাষত থিয় হৈ গোটেই জীৱন একেলগে থকাৰ শপত লয় । তেওঁলোকে এটা নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে এই যাত্ৰাৰ বাবে বহুতো ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগে । এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম যিটো নৱ বিবাহিত দম্পতীয়ে কৰা উচিত, সেয়া হ'ল স্পষ্ট কৰ্তন বিত্তীয় লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা (Set clear cut financial goals)।

নিজৰ আৰু সন্তানৰ বাবে ভৱিষ্যতৰ জীৱন সুখৰ হোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে (Financial goals for newly married couple)। জানিবলৈ পঢ়ক...

যুটীয়াভাৱে সিদ্ধান্ত ল'ব (Make decisions jointly)

দম্পতী হোৱাৰ পাছত ইজনে সিজনৰ বিত্তীয় অগ্ৰাধিকাৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক । বুজাবুজিলৈ আহক আৰু যৌথ সিদ্ধান্ত লওক । সপোনবোৰ ৰূপায়ণৰ বাবে কোনটো উপায় সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সেইটো বিচাৰি উলিয়াওক । যুৱ দম্পতিসকলৰ দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগৰ সুবিধা আছে (Financial plan for couple)। যদি এইটো সাৱধানে আৰু সুপৰিকল্পনাৰ কৰা হয়, তেওঁলোকৰ বাবে ভৱিষ্যতৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে বৃহৎ পুঁজি সংগ্ৰহ কৰা সম্ভৱ হ'ব ।

দায়িত্ব ভগাই লওক (Sharing responsibilities)

যেতিয়া বিত্তীয় সপোন এটা পূৰণ কৰাৰ কথা আহে, আমি ইয়াৰ বাবে কেনেদৰে পৰিকল্পনা কৰো সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ । এইটো এটা হ্ৰস্বম্যাদী নে দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰথমে নিৰ্ধাৰণ কৰা উচিত । যদি আপুনিভাৱে যে আগন্তুক দিনত দুয়োগৰাকীয়ে অৰ্থাৎ পতি-পত্নীয়ে উপাৰ্জন কৰিব, তেন্তে এই লক্ষ্যবোৰ পাবলৈ সহজ হ'ব । যদি কেৱল এগৰাকীয়ে কাম কৰে, তেন্তে তেওঁলোকৰ দায়িত্ববোৰ সলনি কৰিব লাগিব ।

কেৱল এটা লক্ষ্য থকাটোৱেই যথেষ্ট নহয় । ইয়াক বাস্তৱত পৰিণত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াত কিছুমান ত্যাগৰ দৰকাৰ । তেওঁলোক দুয়োগৰাকীয়ে প্ৰথমে সঞ্চয় কৰিবলৈ শিকিব লাগে আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ পৰা ব্যয় কৰিব লাগে । নাপাহৰিব যে আপুনি পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী হ'লেও, আপুনি সঠিক পৰিকল্পনা আৰু আপোনাৰ পত্নীৰ সমৰ্থনত সহজে ডাঙৰ লক্ষ্যত উপনিত হ'ব পাৰে । সঠিক বিনিয়োগ নীতি অনুসৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক (Right investment policy)।

চিন্তাকৰি ধাৰ লওক (Borrow thoughtfully)

ধাৰ বা ঋণ লোৱাটো ভুল নহ'বও পাৰে (Borrowing may not be wrong)। কিন্তু, ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল ইয়াক কিমান প্ৰয়োজন । সদায় মনত ৰাখিব যে যদি আপুনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন নোহোৱা বস্তু কিনিবলৈ ধাৰ লয়, আপুনি আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু বিক্ৰী কৰিব লাগিব । আনকি আপুনি ঋণ ল'লেও, আপুনি নিশ্চিত কৰিব লাগে যে সুত কম হয় । কেৱল মূল্যৱান বস্তুৰ বাবেহে ঋণ লোৱা উচিত ।

ইয়াৰ এটা উদাহৰণ হ'ল গৃহ ঋণ । যদি আপুনি দম্পতী হিচাপে গৃহ ঋণ লয়, কৰ ৰাহি কৰাটোও উপযোগী । ইজনে সিজনক আৰ্থিকভাৱে বুজিবলৈ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ আৰু ক্ৰেডিট ইতিহাসৰ প্ৰতিবেদন পৰীক্ষা কৰক । দুয়োগৰাকীয়ে বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ বিনিয়োগ কৰিব লাগে (Couple should make diversified investments)।

দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা (Long term plan)

এটা সপোন পূৰণ কৰিবলৈ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে চেষ্টা অব্যাহত ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । এনে পলিচিবিলাক বজাই ৰাখক যিয়ে আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ধন সুৰক্ষিত কৰে আৰু আপোনাৰ বিনিয়োগ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে । আপোনাৰ বয়স আৰু স্থিতিস্থাপকতা ইয়াত মুখ্য । আনকি প্ৰাৰম্ভিক দিনবোৰত লোকচানৰ বেছি বিপদাশংকা থাকিলেও, আপুনি বেছি ৰিটাৰ্ণ প্ৰদান কৰা পলিচি বাছনি কৰা উচিত । সময় যোৱাৰ লগে লগে, বিনিয়োগ সুৰক্ষিত কৰা কিবা এটালৈ সলনি কৰিব লাগে । বিত্তীয় পৰিকল্পনা এটা যাত্ৰাৰ দৰে (Financial planning)। এইটো এদিনত শেষ নহয় ।

উপাৰ্জনকাৰী (Income earner)

পৰিয়ালৰ উপাৰ্জনকাৰীৰ নামত বীমা পলিচি এখন ল'ব লাগে (Insurance policy must be taken for income earner)। ই অপ্ৰত্যাশিত ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালটোক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব । শিশুৰ শিক্ষাৰ বাবে সঞ্চয় আঁচনি হিচাপে বীমা পলিচি এখনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি । জীৱন আৰু স্বাস্থ্য বীমা পলিচিবোৰ এক অস্বীকাৰযোগ্য প্ৰয়োজনীয়তা (Life and health insurance)। আপুনি দম্পতী হোৱাৰ লগে লগে, এক যুটীয়া পাৰিবাৰিক ফ্লোটাৰ স্বাস্থ্য পলিচি লোৱাটো প্ৰয়োজন ।

