আগৰতলা, ১৬ ছেপ্টেম্বৰ : ত্ৰিপুৰাৰ জনজাতীয় কল্যাণ বিভাগে শুকুৰবাৰে বিভাগটোৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কেৰিয়াৰ পৰামৰ্শৰ বাবে এডভান্সিং নৰ্থ ইষ্ট প্ৰকল্পৰ অধীনত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স কৰ্পোৰেচন লিমিটেডৰ (North Eastern Development Finance Corporation Ltd) সৈতে এক বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে (TWD of Tripura signed MoU with NEDFi) ।

Advancing North East হৈছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱক-যুৱতীসকলক শিক্ষা, নিযুক্তি আৰু উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত পৰামৰ্শ দিয়াৰ বাবে উত্তৰ-পূব পৰিষদ (North Eastern Council), ড'নাৰ মন্ত্ৰালয় (Ministry of DoNER) আৰু নেডফিৰ এক উদ্যোগ । আগৰতলাৰ গুৰখাবস্তিত ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ জনজাতীয় কল্যাণ সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত জনজাতীয় কল্যাণ বিভাগৰ সঞ্চালক ডঃ বিশাল কুমাৰ আৰু নেডফিৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক এছ কে বৰুৱাই এই বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে ।

সহযোগিতাৰ অধীনত, বিভাগটোৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয়সমূহৰ 30 জন শিক্ষকক কেৰিয়াৰ মেণ্টৰ হিচাপে Advancing North East প্ৰকল্পৰ অধীনত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব । তেওঁলোকে শিক্ষাৰ্থীসকলক এক প্ৰণালীবদ্ধ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব । এই পদক্ষেপে কেৰিয়াৰ পৰামৰ্শৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়সমূহত আভ্যন্তৰীণ সমৰ্থনৰ উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰিব আৰু Advancing North East-এ তেওঁলোকৰ বাবে এক সম্পদ কেন্দ্ৰ হিচাপে কাম কৰিব ।

লগতে 6 মাহৰ ভিতৰত শিক্ষাৰ্থীসকলক বিভিন্ন বিশেষজ্ঞৰ সৈতে কেৰিয়াৰ আলোচনা, শীৰ্ষস্থান লাভ কৰাসকলৰ সৈতে প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ আলোচনা, উদ্যোগী মানসিকতা বিকাশ অধ্যায় আৰু আইআইটি (IIT), আইআইএম (IIM), এনআইডি (NID), এনআইএফটি (NIFT), এনআইটি (NIT) আদিৰ দৰে মুখ্য ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি কেৰিয়াৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হ'ব ।

অনুষ্ঠানটোত ডঃ বিশাল কুমাৰে কয় যে বিভাগটোৱে মনোনীত কৰা ৩০ জন শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীসকলক অৱগত কেৰিয়াৰৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ সৈতে শক্তিশালী কৰাৰ বাবে বিভাগৰ প্ৰচেষ্টাত এক মাষ্টাৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে কাম কৰিব আৰু তেওঁলোকে সমগ্ৰ প্ৰচেষ্টাটো বহনক্ষম আৰু প্ৰক্ৰিয়াচালিত কৰাৰ বাবে অধিক সংখ্যক শিক্ষক বিকশিত কৰি অনাগত দিনত এক ব্যাপক প্ৰভাৱ সৃষ্টি কৰিব ।

প্ৰকল্পটোৱে ইয়াৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত বিভাগটোৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয়সমূহত অধ্যয়ন কৰি থকা প্ৰায় ২৫০০ শিক্ষাৰ্থীক প্ৰভাৱিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । নিজৰ মন্তব্যত নেডফিৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক এছ কে বৰুৱাই কয় যে Advancing North East-ৰ লক্ষ্য হৈছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত সকলো ৰাজ্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰসকলৰ সহযোগিতাৰ জৰিয়তে এক শক্তিশালী কেৰিয়াৰ আৰু জীৱিকা পৰিৱেশতন্ত্ৰ গঢ়ি তোলা।

অনুষ্ঠানটোত Advancing North East প্ৰকল্পৰ দলনেতা পৃথ্বীৰাজ নেওগ, Advancing North East প্ৰকল্পৰ মুখ্য কেৰিয়াৰ প্ৰশিক্ষক দীনেশ কুমাৰ লাহোটি আৰু জনজাতীয় কল্যাণ বিভাগ আৰু ত্ৰিপুৰা গ্ৰাম্য জীৱিকা মিছনৰ অন্যান্য জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :ত্ৰিপুৰাত উত্তৰ প্ৰদেশ পঞ্জীয়নকৃত শ শ বাইক : চিপিআইএমৰ তদন্ত দাবী