আগৰতলা, ১৬ ছেপ্টেম্বৰ : ত্ৰিপুৰাৰ বিৰোধী দল চিপিআইএমৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ চৌধুৰীয়ে বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব জে কে সিনহা আৰু ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগলৈ (Election Commission of India) এখন পত্ৰ লিখে (Tripura CPIM secretary letter to Chief Secretary) । উক্ত পত্ৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ থকা শ শ বাইক কোনে ক্ৰয় কৰিছে সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবী জনাইছে ।

পত্ৰখনত চিপিআইএমৰ নেতাজনে দাবী কৰে যে যোৱা এসপ্তাহৰ পৰা আগৰতলাৰ গুৰখাবস্তিত চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভগত সিং যুৱ ছাত্ৰাবাসৰ সন্মুখত উত্তৰ প্ৰদেশৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ থকা কেইবা শ বাইক ক্ৰয় কৰি আনি ৰখাই থোৱা হৈছে (CPIM demanded inquiry of UP bikes in Tripura) ।

"চৰকাৰে এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই যে বাইকবোৰ উত্তৰ প্ৰদেশত কাৰ নামত পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে, এই বাইকবোৰৰ মালিকসকলে কিয় সেইবোৰ ত্ৰিপুৰালৈ আনিবলৈ অনুমতি দিছে, কাৰ দ্বাৰা উক্ত বাইকবোৰ ইয়ালৈ অনা হৈছে আৰু সেইবোৰ কেনে ধৰণৰ চুক্তিৰ দ্বাৰা ক্ৰয় কৰা হৈছে ইয়ালৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে । এই বাইকবোৰ ক্ৰয় কৰাৰ বিক্ৰী দলিল আছে নেকি, নে সেইবোৰ দান হিচাবে বা ভাড়াৰ বিনিময়ত অনা হৈছে ।" পত্ৰখনত এনেদৰে লিখা হৈছে (UP registered bikes controversy in Tripura) ।

চৌধুৰীয়ে লগতে কয় যে বিগত ২০১৮ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ নামত বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত শ শ বাইক বিতৰণ কৰিছিল । যিবোৰ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ পিছতো তেওঁলোকৰ নিজৰ কৰি ৰাখিছিল ।

তেওঁ কয়, "বিৰোধী সমৰ্থকসকলৰ ওপৰত নিৰ্মমভাৱে দমন-পীড়ন চলাবলৈ আৰু সাধাৰণ লোকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ কৰ্তন কৰিবলৈ সেই বাইকবোৰৰ অপব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।" তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে ত্ৰিপুৰাৰ জনসাধাৰণে শাসকীয় বিজেপিৰ বাইকচালিত গুণ্ডাসকলৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ সাক্ষী হৈছে । যিসকলে ২০১৮ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা বিৰোধী দলৰ সমৰ্থকৰ অসংখ্য ঘৰ লণ্ডভণ্ড, লুণ্ঠন, ধ্বংস আৰু অগ্নিসংযোগ কৰিছে । প্ৰথম দিনৰ পৰাই বিজেপিয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছিল (CPIM demanding probe on UP registration bikes in Tripura)।

"বিজেপিৰ বাইকচালিত ধুমুহা-সৈনিকসকলে আক্ৰমণ, লণ্ডভণ্ড আৰু ভস্মীভূত নোহোৱাকৈ কোনো বিৰোধী দলৰ এটাও কাৰ্যালয় এৰি দিয়া নাই । কিছুমান কাৰ্যালয়ত কেইবাবাৰো আক্ৰমণ কৰা হৈছিল । এই বিজেপিৰ শাসনকালত অনুষ্ঠিত হোৱা সকলো নিৰ্বাচন ৰাজ্যখনত বাইকচালিত সন্ত্ৰাসবাদীসকলক ব্যৱহাৰ কৰি সম্পূৰ্ণ উপহাসলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে ।

আইনৰ শাসনক জংঘলৰ শাসনৰ দ্বাৰা প্ৰতিস্থাপিত কৰা হৈছে । এনেদৰে বাইকবোৰ ৰাজ্যখনৰ শান্তিপ্ৰিয় লোকসকলৰ সন্মুখত তেওঁলোকৰ দুৰ্ভাগ্য হিচাপে দেখা গৈছে ।" পত্ৰখনত এই কথাও লিখা হৈছে । জীতেন্দ্ৰ চৌধুৰীয়ে কয় যে যিহেতু অহা বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, ৰাজ্যবাসীৰ ওচৰত এই বাইকসমূহৰ অপব্যৱহাৰ কৰি জনসাধাৰণৰ ভোটাধিকাৰ লুণ্ঠন বিশেষকৈ পৰৱৰ্তী বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী দলৰ সমৰ্থকসকলক কৰা হ'ব বুলি ধাৰণা কৰাৰ কাৰণ আছে ।

"... এই বাইকবোৰ কোনে ক্ৰয় কৰিছিল আৰু কি উদ্দেশ্যৰ বাবে আৰু সেইবোৰ আইনীভাৱে ত্ৰিপুৰালৈ পৰিবহণ কৰা হৈছিলনে নাই সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা নিৰপেক্ষ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিবলৈ আন্তৰিকতাৰে অনুৰোধ কৰা হৈছে । যদি তদন্তৰ অনুসন্ধানত যিকোনো দুৰ্বলতা প্ৰকাশ পায় তেন্তে এইবোৰ তৎক্ষণাৎ জব্দ কৰিব লাগিব ।" চিপিআইএম নেতাজনে এই দাবী কৰে ।

লগতে পঢ়ক :কেৰালাত উপস্থিত কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ দল