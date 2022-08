আগৰতলা,৬ আগষ্ট : ত্ৰিপুৰাৰ শিক্ষা বিভাগে শেহতীয়াকৈ শিক্ষাৰ্থী উত্তৰণৰ বাবে কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিভিন্ন সা-সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত উন্নীতকৰণৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনিও ঘোষণা কৰিছে । এইবাৰ চৰকাৰৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা ।

ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে ভ্ৰাম্যমাণ তাৰকা গৃহ স্থাপন কৰিব চৰকাৰে (Mobile Planetarium to set up in every district of Tripura)। শিক্ষাৰ্থীসকলক বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিবলৈ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে । লগতে ইয়াৰ দ্বাৰা বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন নজনা বিষয় শিকিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলে ।

বিশ্ৰামগঞ্জ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এটা ভ্ৰাম্যমাণ তাৰকা গৃহ উদ্বোধন কৰি এই ঘোষণা কৰে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিষ্ণু দেৱবৰ্মাই (Tripura Deputy CM inaugurates Mobile Planetariums at Bisramganj HS School)।

এই তাৰকা গৃহ জিলাখনৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশাবাদী যে বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাত এই ভ্ৰাম্যমাণ তাৰকা গৃহই শিক্ষাৰ্থীসকলক মহাকাশ, গ্ৰহ, উপগ্ৰহ আৰু তাৰকাপুঞ্জ অন্বেষণ কৰাত সহায় কৰিব । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে ৮ লাখ টকা খৰচ কৰি বিদ্যালয়খনত এই ভ্ৰাম্যমাণ তাৰকা গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।

উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে বৰ্তমান যিহেতু বিজ্ঞানৰ যুগ । গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকলেও বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হোৱা উচিত । মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে চৰকাৰে ৰাজ্যখনত শিক্ষাৰ বিকাশৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছে । ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহলৈ গুণগত শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰণক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে । ভ্ৰাম্যমাণ তাৰকা গৃহ মুকলি অনুষ্ঠানত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ সচিব পি.কে চক্ৰৱৰ্তী আৰু অতিৰিক্ত সচিব অনিমেশ দাসকে ধৰি বিভিন্ন বিশিষ্ট উপস্থিত থাকে ।

