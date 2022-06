নিউজ ডেস্ক, ২৭ জুন : মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক সংকটৰ এতিয়াও কোনো সমাধান সূত্ৰ ওলোৱা নাই (Maharashtra political crisis) । বিগত পাঁচটা দিনত নিতৌ কিবা নহয় কিবা এটা নতুন বিষয় পোহৰলৈ আহিছে বা নতুন ঘটনা সংঘটিত হৈছে । তাৰ মাজতে শিৱসেনাৰ মুখপাত্ৰ সঞ্জয় ৰাউটৰ এক মন্তব্যক লৈ তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । উক্ত বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন পক্ষই । এই বিষয়ত স্পষ্টীকৰণ আগবঢ়াইছে সঞ্জয় ৰাউটে ।

শিৱসেনাৰ নেতা সঞ্জয় ৰাউটে (Shivsena leader Sanjay Raut) কয়, "মই গুলাব্ৰাও পাটিলৰ টুইটটো ভাইৰেল কৰিছোঁ (Gulabrao Patil's tweet viral)। সেয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । তেওঁৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আপোনাৰ দেউতাক সলনি কৰিছে । সেই ভাষা তেওঁলোকৰ । তেওঁলোকে পাৰ্টিবোৰত খানা-পিনা কৰি আছে (eat and drink at parties) আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ দেউতাকক সলনি কৰে । দীপক কেচৰকাৰ আমাৰ কাষত আছিল ।"

সঞ্জয় ৰাউতে কয়, "উদয় সামন্ত আমাৰ ওচৰত আছিল (Uday Samant close to us)। যিসকল গুৱাহাটীলৈ গৈছে তেওঁলোকো আমাৰ ওচৰত আছে (Guwahati Radisson Blue Hotel) ।" আনহাতে, ভাৰতীয় দলক দাসলৈ ত্বৰান্বিত কৰি (enslaving the Indian party) নিৰাপত্তা লোৱা বুলি সঞ্জয় ৰাউটে লগতে কয় যে একনাথ শিণ্ডেও (Maharashtra rebel MLA Eknath Shinde) তেওঁলোকৰ ওচৰত আছে । এয়া আইনৰ যুদ্ধ । পথযুদ্ধ আৰু আইনৰ যুঁজ দুয়োফালে অব্যাহত থাকিব ।

উল্লেখ্য, শাৰদ পাৱাৰেও (Sharad Pawar) দেওবাৰে কয় যে "আপোনাৰ ওচৰত মাত্ৰ 50 জন বিধায়কৰ সমৰ্থন আছে, তেন্তে আপুনি কিয় ৰ'ল ? ভাৰতীয় দলক দাসলৈ ত্বৰান্বিত কৰি নিৰাপত্তা সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব । কিন্তু আপুনি আগবাঢ়ি যোৱাৰ কি প্ৰয়োজন আছে ?" মহাৰাষ্ট্ৰতো উপত্যকা, পৰ্বত আৰু সেউজীয়া আছে (Maharashtra also has valleys, mountains and greenery) । মেহবুবা মুফটিৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা লোকসকলৰ সৈতে আপুনি কেনেকৈ সম্পৰ্ক গঢ়িব পাৰে । একনাথ শিণ্ডেক তাচ্ছিল্য কৰি কয় সঞ্জয় ৰাউটে (Eknath Shinde taunted by Sanjay Raut) ।

"উদয় সামন্তৰ প্ৰস্থান কোনো আচৰিত কথা নহয় - গুলাব্ৰাও পাটিলে মোৰ আগত পিতৃ সলনি কৰাৰ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।" মহাৰাষ্ট্ৰৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাটোৱে মোৰ ভাষণৰ ভুল ব্যাখ্যা কৰিছিল । একনাথ শিণ্ডে এতিয়াও আমাৰ ওচৰত আছে । আজি এক আইনী যুঁজ । ৰাজপথতো যুঁজ অব্যাহত থাকিব । উদয় সামন্তৰ প্ৰস্থান কোনো আচৰিত ঘটনা নহয় ।" সঞ্জয় ৰাউতে কয় ।

