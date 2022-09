নিউজ ডেস্ক, ২ ছেপ্টেম্বৰ : আগৰতলা চহৰ আৰু ইয়াৰ আশেপাশে শেহতীয়াকৈ চুৰিৰ ঘটনা বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত সমগ্ৰ চহৰখনত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বৃদ্ধি কৰা হৈছে (security beefed up across Agartala city) । শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ মাণিক সাহাৰ (Tripura Chief Minister Manik Saha) লগতে আন জ্যেষ্ঠ আৰক্ষীসকলে পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰি কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষী কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা কেইবাটাও সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে যে আগৰতলা চহৰ আৰু ইয়াৰ আশেপাশে থকা সকলো নাকা পইণ্ট গোটেই নিশা সক্ৰিয় কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিখন বাহন ৰাতি নাকা পইণ্টত পৰীক্ষা কৰিব লাগে (Naka points activated around Agartala City) । "বাহন আৰু ব্যক্তিসকলৰ প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগে । আগৰতলা চহৰৰ আৰক্ষী থানাত নিশা আৰক্ষী, টিএছআৰ আৰু এছপিঅ'ৰ নিয়োগ বৃদ্ধি কৰা হৈছে (Deployment of police in Agartala) । আগৰতলা চহৰ আৰু ইয়াৰ আশেপাশে থকা সংবেদনশীল স্থানত বিট পেট্ৰ'লিং আৰু নাইট ম'বাইলৰ জৰিয়তে বৰ্ধিত টহল দিয়া হৈছে ।" আৰক্ষীৰ প্ৰেছ বিবৃতিত এনেদৰে কোৱা হৈছে ।

লগতে আৰু কোৱা হৈছে যে গাঁৱৰ প্ৰতিৰক্ষা দলবোৰ সংবেদনশীল স্থানত সক্ৰিয় কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় সহায় প্ৰদান কৰা হ'ব (VDP activated in sensitive pockets) । "অভ্যাসগত অপৰাধী আৰু স্ক্ৰেপ ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰখা হৈছে । অভ্যাসগত অপৰাধীসকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰয়োজনীয় আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, যাতে আইন অনুসৰি যিকোনো কাৰ্য প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায় । বাছ ষ্টেণ্ড আৰু ৰে'ল ষ্টেচনত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰখা হৈছে ।" বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে ।

আনহাতে, আৰক্ষীয়ে কয় যে অপৰাধীক তৎক্ষণাৎ তদন্ত আৰু চিনাক্তকৰণৰ বাবে চুৰিৰ ওপৰত শেহতীয়াকৈ পঞ্জীয়ন কৰা গোচৰৰ তদন্ত কৰিবলৈ আৰু সেইবোৰক আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ অধীনলৈ অনাৰ বাবে এটা বিশেষ অনুসন্ধান দল গঠন কৰা হৈছে ।

"জ্যেষ্ঠ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়াসকলক আগৰতলা চহৰ আৰু ইয়াৰ আশেপাশে কাৰ্যকৰী আৰক্ষীৰ তত্ত্বাৱধানৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে । আগৰতলা চহৰত আৰক্ষীৰ উপস্থিতি বৃদ্ধিৰ বাবে ইআৰএছএছ ভ্ৰাম্যমাণ বাহনৰ টহল সংবেদনশীল স্থানলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰা হৈছে ।" বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

