নিউজ ডেস্ক, ২২ ফেব্ৰুৱাৰী : এটা বিপজ্জনক বিনিয়োগে (risky investment) নিজৰ পুৰষ্কাৰো মাতি আনে । সকলোৱে ফিক্সড ডিপ'জিটৰ দৰে পৰম্পৰাগত বিনিয়োগ বাছনি নকৰে (traditional investments like fixed deposits) । তেওঁলোকে বিপদাশংকা লয় আৰু ষ্টক, বণ্ড, মূল্যৱান ধাতু আৰু ৰিয়েল ইষ্টেটৰ সংমিশ্ৰণত বিনিয়োগ কৰে । বিবিধকৰণ হৈছে আপোনাৰ ধন বৃদ্ধি কৰাৰ এক পৰীক্ষিত কৌশল (Diversification is tested strategy to grow money) । আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ একক বজাৰ/খণ্ডৰ প্ৰদৰ্শনৰ সৈতে বান্ধ খুৱাই ৰাখিলে নহ'ব । ই আপোনাক এটা নিৰ্দিষ্ট বজাৰত যিকোনো মন্দাৱস্থাৰ প্ৰভাৱ দূৰ কৰাত সহায় কৰিব (Volatility in investments) ।

বৈচিত্ৰ্যকৰণে কেনেদৰে কাম কৰে ?

শ্বেয়াৰ বজাৰ হ্ৰাস হ'লেও আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'ত বণ্ড আৰু ৰিয়েল ইষ্টেটে (Bonds and real estate) মূল্য হেৰুৱাব নোৱাৰে । ই ষ্টক বিনিয়োগৰ (stock investments) পৰা হোৱা লোকচান পূৰণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । একেদৰে যদি ৰিয়েল ইষ্টেট বজাৰে মন্দাৱস্থাৰ সন্মুখীন হয়, আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'ৰ ষ্টক আৰু বণ্ডে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব । ই ৰিয়েল ইষ্টেট বিনিয়োগৰ পৰা হোৱা লোকচানৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস কৰিব পাৰে । বিবিধকৰণে সময়ৰ লগে লগে আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'ক কমকৈ অস্থিৰ কৰি তোলে । এইটো অৱসৰৰ ওচৰ চপা বা কম বিপদাশংকা সহনশীলতা থকাসকলৰ বাবে লাভজনক ।

পৰ্টফলিঅ' বৈচিত্ৰ্যকৰণৰ বিকল্পসমূহ (Options for portfolio diversification)

ষ্টক (Stocks) : ষ্টকত বিনিয়োগ কৰিলে উচ্চ লাভৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও সেইবোৰৰ কিছু অসুবিধাও আছে । সেয়ে ডাঙৰ আৰু সৰু কোম্পানীৰ মিশ্ৰণত বিনিয়োগ কৰ্ব । বিনিয়োগ কৰোঁতে কোম্পানীয়ে আগবঢ়োৱা সামগ্ৰী আৰু সেৱাবোৰৰ বিষয়ে সদায় গভীৰভাৱে জানি ল'ব । লগতে কিছুমান উদ্যোগত বিনিয়োগৰ ফলত উচ্চ মাত্ৰাৰ লোকচান হ'ব পাৰে । গতিকে সাৱধান হ'ব । ষ্টকত বিনিয়োগ ভাল বিশ্লেষণৰ জৰিয়তেহে কৰিব লাগে ।

বণ্ড (Bonds) : এইবোৰ হৈছে বিনিয়োগৰ সঁজুলি, যিয়ে ষ্টকৰ তুলনাত অধিক সুসংগত লাভ প্ৰদান কৰিব পাৰে । কোনোৱে বিভিন্ন ম্যাদপূৰ্তিৰ তাৰিখৰ কৰ্পোৰেট বণ্ড আৰু চৰকাৰী বণ্ডত বিনিয়োগ কৰিব পাৰে । এইবোৰ কম বিপদাশংকাৰ । ই আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'ক স্থিৰতা প্ৰদান কৰিব পাৰে । কেইটামান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বণ্ড আছে, য'ত বিনিয়োগ কৰিব পাৰি । প্ৰতিটো বণ্ডৰ নিজা বিপদাশংকা আৰু পুৰষ্কাৰো আছে । গতিকে বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে কিছু গৱেষণা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । বণ্ডবোৰ দালাল বা অনলাইনৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিব পাৰি । বণ্ড হৈছে সামগ্ৰিক পৰ্টফলিঅ'ৰ ভাৰসাম্য ৰখাৰ এক উৎকৃষ্ট উপায় । আপুনি বেছি বিপদাশংকা নোলোৱাকৈ স্থিৰ ৰিটাৰ্ণ পাব পাৰে ।

মিউচুৱেল ফাণ্ড (Mutual Funds) : মিউচুৱেল ফাণ্ডে এজন পেছাদাৰী বিনিয়োগ মেনেজাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ষ্টক, বণ্ড বা অন্যান্য সম্পত্তিৰ এক বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ পৰ্টফলিঅ'ত বিনিয়োগ কৰাৰ এক উপায় প্ৰদান কৰে । বজাৰ বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, বিপদাশংকা বৈচিত্ৰ্যময় কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰি, বিনিয়োগকাৰীসকলে উন্নত লাভ লাভ কৰিব পাৰে । মিউচুৱেল ফাণ্ডে সাধাৰণতে 50-60 টাতকৈ অধিক ষ্টকত বিনিয়োগ কৰে । কেতিয়াবা সেয়া 100-200 ষ্টকো হয় । তেতিয়া আপোনাৰ বিনিয়োগ বিভিন্ন খণ্ডত বিভক্ত কৰা হ'ব । গতিকে যদি এটা খণ্ডই লাভ প্ৰদৰ্শন কৰাত বিফল হয়, তেন্তে আন খণ্ডৰ প্ৰদৰ্শনে মিউচুৱেল ফাণ্ড বিনিয়োগকাৰীসকলক ভাল লাভ প্ৰদান কৰিব পাৰে । আনকি কেইশমান টকা থাকিলেও মিউচুৱেল ফাণ্ডত বিনিয়োগ কৰিব পাৰি ।

ৰিয়েলটি, সোণ (Realty, Gold) : বহুতো ভাৰতীয়ই এতিয়াও সোণৰ দৰে পৰম্পৰাগত বিনিয়োগৰ পিছত ৰিয়েল ইষ্টেটক শীৰ্ষ বিনিয়োগ হিচাপে বিবেচনা কৰে । এই খণ্ডত বিনিয়োগৰ বাবে উচ্চ মূলধন আৰু দীৰ্ঘম্যাদী লক-ইন ম্যাদৰ প্ৰয়োজন । সম্পত্তি বিক্ৰী/ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিপদাশংকা অন্তৰ্ভুক্ত থাকে । ৰিয়েল ইষ্টেটত বিনিয়োগ কৰোঁতে বহুতো কাৰক বিবেচনা কৰিব লাগিব । যিকোনো বিনিয়োগ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ হ'ব লাগে । সোণ আৰু ৰূপৰ দৰে ধাতুত বিনিয়োগৰ কথাও বিবেচনা কৰিব পাৰি ।

বিনিয়োগ ৰণনীতি (Investment strategy) : বিনিয়োগৰ সফলতাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিবলৈ এক বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ পৰ্টফলিঅ' থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য আৰু বিপদাশংকা সহনশীলতাৰ বাবে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বিনিয়োগ ৰণনীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ এজন বিত্তীয় উপদেষ্টাৰ পৰামৰ্শ লওক ।

