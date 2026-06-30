حیدرآباد ای چیمپئنز نے انوت کھمم ایسس کو چھپن رنز سے شکست دے کر مسلسل چوتھی جیت درج کی
کپتان ابھیرتھ ریڈی کی جارحانہ 59 رنز کی اننگز کی بدولت حیدرآباد ای چیمپئنز نے انوت کھمم ایسس کو شکست دی۔
Published : June 30, 2026 at 10:38 AM IST
حیدرآباد: حیدرآباد ای چیمپئنز نے پیر کو ٹی جی 20 لیگ میں انوت کھمم ایسس کو 56 رنز سے شکست دی۔ ٹیم نے یہاں راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں انویت کھمم ایسس کو شکست دینے کے لیے شاندار آل راؤنڈ کارکردگی پیش کی۔ ٹی ٹوئنٹی (TG20) لیگ کا انعقاد حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن (HCA) کر رہا ہے۔
بیٹنگ کا انتخاب کرتے ہوئے، حیدرآباد ای چیمپئنز نے 9 وکٹوں پر 211 رنز بنائے اور پھر اپنے حریف کو 9 وکٹ پر 155 رنز تک محدود کر کے آسان جیت حاصل کی۔ کپتان ابھیرتھ ریڈی کی جارحانہ 59 رنز کی اننگز نے حیدرآباد ای چیمپئنز کو فتح سے ہمکنار کیا۔
Hyderabad E Champions romp home to a memorable win!— tg20official (@tg20official) June 29, 2026
Champions played like true champions. A clinical, all-round performance from the Hyderabadi unit spells doom for the opposition, increasing their streak to 4-0#HECvAKA #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/yX9rBQ5NVn
پہلی وکٹ کے لیے 76 رنز مضبوط اسکور کی بنیاد
ابھیرتھ کے شاندار 59 رنز نے حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ٹی جی 20 لیگ کے اپنے لیگ میچ میں انوت کھمم ایسس کے خلاف 9 وکٹ پر 211 رنز کا چیلنجنگ ٹوٹل بنانے میں حیدرآباد ایسس کی مدد کی۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں بلے بازی کے لیے بھیجے گئے اوپنرز ابھیرتھ اور سائی وکاس ریڈی (20 گیندوں پر 22 رنز) نے صرف 6.5 اوور میں پہلی وکٹ کے لیے 76 رنز جوڑے اس طرح مضبوط اسکور کی بنیاد رکھی۔
انوت ریڈی 21 گیندوں پر 32 رن
ابھیرتھ اور وکاس ریڈی کو کمزور انویت کھمم ایسس حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاں ابھیرتھ زیادہ جارحانہ تھے، وکاس نے دوسرے نمبر پر بہترین کردار ادا کیا۔ ابھیرتھ آؤٹ ہونے والے پہلے بلے باز تھے، وید ریڈی کے ہاتھوں کلین بولڈ ہوئے۔ کپتان نے اپنی 26 گیندوں کی اننگز میں پانچ چوکے اور اتنے ہی چھکے لگائے۔
اس کے بعد وکاس کو انوت ریڈی (21 گیندوں پر 32 رن) میں ایک اچھا ساتھی ملا جس نے اپنا کردار قابل ستائش طریقے سے ادا کیا۔ گراؤنڈ چوکوں اور چھکوں کی بارش کر رہا تھا اور ہجوم کو محظوظ کر رہا تھا۔
That's one way to close out your fourth win on the bounce! 🥵— tg20official (@tg20official) June 29, 2026
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Hyderabad E Champions wrap up proceedings in the most emphatic fashion. 💪#HECvAKA #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/uLORQr6wkM
حیدرآباد کا چوتھا وکٹ 152 پر گرا
وکاس آؤٹ ہونے والے دوسرے بلے باز تھے اور حیدرآباد ای چیمپئنز نے 93 کے اسکور پر اپنا دوسرا وکٹ گنوایا۔ شنکوکھا اشون نے 19 رنز بنائے۔ انوت کی مختصر اننگز میں دو چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ انویت کے رن آؤٹ کے ساتھ ہی حیدرآباد کا چوتھا وکٹ 152 پر گر گیا۔
آخری اوورز میں گداگو گنیش (21 گیندوں پر 44 رنز) کی اننگز نے ٹیم کو 200 رنز کا ہندسہ عبور کرنے میں مدد دی۔ گڈگو نے تین چوکے اور تین چھکے لگا کر اپوزیشن کے حملے کو تباہ کر دیا۔
حیدرآباد ای چیمپئنز نے اب تک ٹورنامنٹ میں ایک بھی میچ نہیں ہارا ہے۔ انویت نے کھمم ایسز کو شکست دے کر اپنی چوتھی جیت درج کی۔ انوت کھمم ایسس کے لیے وید ریڈی (24 رن پر 2)، ساکیتھ داترک (30 رن پر 2) اور سہیندر مالو (35 رن پر 2) نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔
حیدرآباد ای چیمپئنز نے میدک فالکنز کو 46 رنز سے شکست دی
قبل ازیں ہفتہ، 27 جون کو ایک سنسنی خیز مقابلے میں، حیدرآباد ای چیمپئنز نے جاری ٹی ٹوئنٹی (TG20) لیگ میں جیت کی ہیٹ ٹرک ریکارڈ کی۔ ٹیم نے شاندار آل راؤنڈ کارکردگی پیش کرتے ہوئے ہفتہ کو یہاں راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں میدک فالکنز کو 46 رنز سے شکست دی۔ ٹی ٹوئنٹی (TG20) لیگ کا انعقاد حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن (HCA) کر رہا ہے۔
A special moment for the #SreenidhiUniversityTG20 as we're graced by the presence of the legend Mohammed Azharuddin! 🙌— tg20official (@tg20official) June 29, 2026
A show of belief in the present & assurance of the future, one of Telangana's greatest ever will only inspire the next crop of cricketers coming out of the… pic.twitter.com/3HmfMt016D
کپتان روی تیجا (31) اور نعمان احمد (38) کا اچھا آغاز
241 کے بڑے ہدف کے تعاقب میں، میدک فالکنز 20 اوورز میں 9 وکٹ پر 194 رنز ہی بنا سکی۔ وکرم نائک کی 75 رنز کی اننگز رائیگاں گئی، جس نے میدک فالکنز کو مسلسل تیسری شکست دی۔ کپتان روی تیجا (31) اور نعمان احمد (38) بھی اپنے اچھے آغاز کو بڑے اسکور میں تبدیل کرنے میں ناکام رہے۔
حیدرآباد ای چیمپئنز کی ٹی ٹوئنٹی لیگ کی تاریخ میں فتوحات کی ہیٹ ٹرک
مجموعی طور پر، یہ حیدرآباد ای چیمپئنز کے لیے ایک آسان میچ تھا۔ حیدرآباد ای چیمپئنز کے گیند بازوں میں اجے دیو گوڈ (4/20) نے چار وکٹیں حاصل کیں، جب کہ پرناو ورما نے دو وکٹیں حاصل کیں۔ سری نیکتھ اور نتن نائک نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ اس جیت کے ساتھ ہی حیدرآباد ای چیمپئنز ٹی ٹوئنٹی (TG20) لیگ کی تاریخ میں فتوحات کی ہیٹ ٹرک کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔