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حیدرآباد ای چیمپئنز نے انوت کھمم ایسس کو چھپن رنز سے شکست دے کر مسلسل چوتھی جیت درج کی

کپتان ابھیرتھ ریڈی کی جارحانہ 59 رنز کی اننگز کی بدولت حیدرآباد ای چیمپئنز نے انوت کھمم ایسس کو شکست دی۔

TG20 2026 Hyderabad e Champions versus Anvita Khammam Aces Urdu News
حیدرآباد ای چیمپئنز نے انوت کھمم ایسس کو چھپن رنز سے شکست دے کر مسلسل چوتھی جیت درج کی (Photo Credit ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 30, 2026 at 10:38 AM IST

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حیدرآباد: حیدرآباد ای چیمپئنز نے پیر کو ٹی جی 20 لیگ میں انوت کھمم ایسس کو 56 رنز سے شکست دی۔ ٹیم نے یہاں راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں انویت کھمم ایسس کو شکست دینے کے لیے شاندار آل راؤنڈ کارکردگی پیش کی۔ ٹی ٹوئنٹی (TG20) لیگ کا انعقاد حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن (HCA) کر رہا ہے۔

بیٹنگ کا انتخاب کرتے ہوئے، حیدرآباد ای چیمپئنز نے 9 وکٹوں پر 211 رنز بنائے اور پھر اپنے حریف کو 9 وکٹ پر 155 رنز تک محدود کر کے آسان جیت حاصل کی۔ کپتان ابھیرتھ ریڈی کی جارحانہ 59 رنز کی اننگز نے حیدرآباد ای چیمپئنز کو فتح سے ہمکنار کیا۔

پہلی وکٹ کے لیے 76 رنز مضبوط اسکور کی بنیاد

ابھیرتھ کے شاندار 59 رنز نے حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ٹی جی 20 لیگ کے اپنے لیگ میچ میں انوت کھمم ایسس کے خلاف 9 وکٹ پر 211 رنز کا چیلنجنگ ٹوٹل بنانے میں حیدرآباد ایسس کی مدد کی۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں بلے بازی کے لیے بھیجے گئے اوپنرز ابھیرتھ اور سائی وکاس ریڈی (20 گیندوں پر 22 رنز) نے صرف 6.5 اوور میں پہلی وکٹ کے لیے 76 رنز جوڑے اس طرح مضبوط اسکور کی بنیاد رکھی۔

TG20 2026 Hyderabad e Champions versus Anvita Khammam Aces Urdu News
ای ٹی وی بھارت کی ڈائریکٹر برہتی چروکوری کو حیدرآباد ای-چیمپیئنز کے لیے خوشی مناتے ہوئے دیکھا گیا (Photo Credit ETV Bharat)

انوت ریڈی 21 گیندوں پر 32 رن

ابھیرتھ اور وکاس ریڈی کو کمزور انویت کھمم ایسس حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاں ابھیرتھ زیادہ جارحانہ تھے، وکاس نے دوسرے نمبر پر بہترین کردار ادا کیا۔ ابھیرتھ آؤٹ ہونے والے پہلے بلے باز تھے، وید ریڈی کے ہاتھوں کلین بولڈ ہوئے۔ کپتان نے اپنی 26 گیندوں کی اننگز میں پانچ چوکے اور اتنے ہی چھکے لگائے۔

TG20 2026 Hyderabad e Champions versus Anvita Khammam Aces Urdu News
حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ای ٹی وی کے ڈائریکٹر سوجے کو حیدرآباد ای-چیمپیئنز کے لیے خوشی مناتے ہوئے دیکھا گیا (Photo Credit ETV Bharat)

اس کے بعد وکاس کو انوت ریڈی (21 گیندوں پر 32 رن) میں ایک اچھا ساتھی ملا جس نے اپنا کردار قابل ستائش طریقے سے ادا کیا۔ گراؤنڈ چوکوں اور چھکوں کی بارش کر رہا تھا اور ہجوم کو محظوظ کر رہا تھا۔

حیدرآباد کا چوتھا وکٹ 152 پر گرا

وکاس آؤٹ ہونے والے دوسرے بلے باز تھے اور حیدرآباد ای چیمپئنز نے 93 کے اسکور پر اپنا دوسرا وکٹ گنوایا۔ شنکوکھا اشون نے 19 رنز بنائے۔ انوت کی مختصر اننگز میں دو چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ انویت کے رن آؤٹ کے ساتھ ہی حیدرآباد کا چوتھا وکٹ 152 پر گر گیا۔

آخری اوورز میں گداگو گنیش (21 گیندوں پر 44 رنز) کی اننگز نے ٹیم کو 200 رنز کا ہندسہ عبور کرنے میں مدد دی۔ گڈگو نے تین چوکے اور تین چھکے لگا کر اپوزیشن کے حملے کو تباہ کر دیا۔

TG20 2026 Hyderabad e Champions versus Anvita Khammam Aces Urdu News
حیدرآباد ای چیمپیئنز کھلاڑیوں کو میچ کے بعد مبارکباد دی گئی (Photo Credit ETV Bharat)

حیدرآباد ای چیمپئنز نے اب تک ٹورنامنٹ میں ایک بھی میچ نہیں ہارا ہے۔ انویت نے کھمم ایسز کو شکست دے کر اپنی چوتھی جیت درج کی۔ انوت کھمم ایسس کے لیے وید ریڈی (24 رن پر 2)، ساکیتھ داترک (30 رن پر 2) اور سہیندر مالو (35 رن پر 2) نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔

حیدرآباد ای چیمپئنز نے میدک فالکنز کو 46 رنز سے شکست دی

قبل ازیں ہفتہ، 27 جون کو ایک سنسنی خیز مقابلے میں، حیدرآباد ای چیمپئنز نے جاری ٹی ٹوئنٹی (TG20) لیگ میں جیت کی ہیٹ ٹرک ریکارڈ کی۔ ٹیم نے شاندار آل راؤنڈ کارکردگی پیش کرتے ہوئے ہفتہ کو یہاں راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں میدک فالکنز کو 46 رنز سے شکست دی۔ ٹی ٹوئنٹی (TG20) لیگ کا انعقاد حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن (HCA) کر رہا ہے۔

کپتان روی تیجا (31) اور نعمان احمد (38) کا اچھا آغاز

241 کے بڑے ہدف کے تعاقب میں، میدک فالکنز 20 اوورز میں 9 وکٹ پر 194 رنز ہی بنا سکی۔ وکرم نائک کی 75 رنز کی اننگز رائیگاں گئی، جس نے میدک فالکنز کو مسلسل تیسری شکست دی۔ کپتان روی تیجا (31) اور نعمان احمد (38) بھی اپنے اچھے آغاز کو بڑے اسکور میں تبدیل کرنے میں ناکام رہے۔

TG20 2026 Hyderabad e Champions versus Anvita Khammam Aces Urdu News
حیدرآباد ای چیمپئنز نے انوت کھمم ایسس کو چھپن رنز سے شکست دے کر مسلسل چوتھی جیت درج کی (ETV Bharat)

حیدرآباد ای چیمپئنز کی ٹی ٹوئنٹی لیگ کی تاریخ میں فتوحات کی ہیٹ ٹرک

مجموعی طور پر، یہ حیدرآباد ای چیمپئنز کے لیے ایک آسان میچ تھا۔ حیدرآباد ای چیمپئنز کے گیند بازوں میں اجے دیو گوڈ (4/20) نے چار وکٹیں حاصل کیں، جب کہ پرناو ورما نے دو وکٹیں حاصل کیں۔ سری نیکتھ اور نتن نائک نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ اس جیت کے ساتھ ہی حیدرآباد ای چیمپئنز ٹی ٹوئنٹی (TG20) لیگ کی تاریخ میں فتوحات کی ہیٹ ٹرک کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔

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TAGGED:

TG20 LEAGUE
TG20 LEAGUE 2026
ANVITA KHAMMAM ACES
HYDERABAD E CHAMPIONS VS KHAMMAM
HYDERABAD E CHAMPIONS WINS MATCH

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