ٹی جی20 لیگ 2026: حیدرآباد ای چیمپئنز ٹائٹل جیتنے کے لیے فیورٹ
ٹی جی ٹوئنٹی لیگ کا آغاز 21 جون سے ہو چکا ہے جس میں آٹھ ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔
Published : June 22, 2026 at 6:11 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ ٹی جی لیگ (ٹی جی20) کا آغاز 21 جون کو ہوگیا۔ ٹورنامنٹ کا پہلا میچ کھمم اور پالامورو کے درمیان کھیلا گیا جہاں کھمم نے 20 رنز سے جیت کے ساتھ مضبوط آغاز کیا۔ 238 کے بڑے ہدف کے تعاقب میں پالامورو سٹرائیکرز 20 رنز سے ہار کر 6 وکٹوں پر 217 رنز ہی بنا سکی۔
ٹورنامنٹ میں کل آٹھ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جن میں حیدرآباد ای چیمپئنز کو ٹائٹل کا مضبوط دعویدار سمجھا جا رہا ہے۔اشودیا انٹر پرائزز(راموجی گروپ) کی ملکیت والی اس ٹیم سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں۔ ای چیمپئنز اپنے پہلے میچ میں منگل 23 جون کو پالامورو کا مقابلہ کرے گی۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس ٹیم کے پاس کون سی طاقت ہے۔
Gather up, it's game time.. 🔥🔥#HyderabadEChampions #TG20 #RiseOfHyderabad #Cricket #SixerMaarSeetiMaar pic.twitter.com/Iv67VYhOd4— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 21, 2026
کپتان ہی طاقت ہے!
کیپٹن ابھیراتھ ریڈی اس ٹیم کی ایک اہم کشش ہیں۔ انہیں ٹیم کی قیادت کرنے کا تجربہ ہے۔ بلے کے ساتھ، ابھیرتھ ای چیمپئنز کی طاقت ہیں۔ انہوں نے لسٹ اے کے 12 میچوں میں 36.25 کی اوسط سے 435 رنز بنائے جس میں ایک سنچری اور ایک نصف سنچری شامل ہے۔ مزید برآں، ابھیرتھ نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں ایک اوپنر کے طور پر غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے 16 میچوں میں 904 رنز بنائے ہیں جس میں دو سنچریاں اور چار نصف سنچریاں شامل ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ریڈی اس ٹی جی 20 لیگ میں بھی اننگز کا آغاز کریں۔
ٹیم میں تجربہ کار کھلاڑی!
ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ حیدرآباد ای چیمپئنز کے پاس تجربہ کار کھلاڑی ہیں۔ کپتان ابھیراتھ ریڈی کے ساتھ، اجے گوڈ اس سے قبل ہندوستانی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ دائیں ہاتھ کے میڈیم تیز گیند باز، اجے نے 14 ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلے ہیں، جس میں 7.72 کی اکانومی سے 24 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ وہ اس سے قبل انڈر 19 ایشیا کپ اور سری لنکا کے دورے میں بھی شرکت کر چکے ہیں۔
آل راؤنڈر پرناو ورما بھی تجربہ کار کھلاڑی ہیں۔ وہ دو لسٹ اے میچ کھیل چکے ہیں۔ ایک اور باؤلنگ آل راؤنڈر اکھل راٹھوڈ بھی امید افزا ہیں۔ وہ انڈر 14 میں میدک اور انڈر 19 میں حیدرآباد کے لیے کھیلے۔ انہوں نے انڈر 19 کھلاڑی تلک ورما کی وکٹ بھی حاصل کی۔ اسپنر یشویر گوڑ کو حال ہی میں انڈر 19 ہندوستانی ٹیم میں بلایا گیا تھا۔
ٹیم میں نئے کھلاڑی بھی شامل ہیں
اس ٹیم میں نہ صرف وہ کھلاڑی شامل ہیں جو بھارت کی انڈر 19 ٹیم کے لیے کھیل چکے ہیں بلکہ وہ کھلاڑی بھی شامل ہیں جنہوں نے ضلعی سطح پر مقامی ٹورنامنٹس میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان میں گنیش، جسونت، نتن نائک، ایم ایم چرن، میریالا پرتیوش کمار، اور وشنو ریڈی شامل ہیں۔ ای چیمپئنز نے ان کھلاڑیوں کے ٹیلنٹ کو ان کے ضلعی سطح کے کیریئر سے پہچانا ہے۔
آل راؤنڈرز کی بھرمار!
حیدرآباد ای چیمپئنز کی سب سے بڑی طاقت ان کے آل راؤنڈر ہیں۔ اس ٹیم میں کئی بہترین آل راؤنڈرز ہیں۔ گنیش، پرناو، اجے دیو گوڑ، یشویر گوڑ، اور اکھل راٹھوڑ بہترین آل راؤنڈر ہیں۔ وہ بہترین بولنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
بہترین کوچنگ عملہ!
چیمپئنز نے ٹورنامنٹ کا ٹائٹل جیتنے کے لیے پریکٹس سیشنز میں بھرپور تیاری کی۔ ٹیم کے کوچ انیرودھ نے ایلفی اور نوین کو تقریباً دو ہفتوں تک تربیت دی۔ انہوں نے کھلاڑیوں کو حریف کو شکست دینے کی تکنیک اور حکمت عملی بھی سکھائی۔
HONOURABLE. ⚡️⚡️#hyderabadechampions #TG20 #riseofhyderabad #cricket #sixermaarseetimaar pic.twitter.com/AtGIan5yJn— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 20, 2026
ٹیم کے لیے!
حال ہی میں ای ٹی وی بھارت نے ٹیم کے کپتان سمیت کئی کھلاڑیوں سے بات کی۔ انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ ٹیم کی کارکردگی ان کے لیے سب سے اہم ہے اور ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتظامیہ متنوع پس منظر سے تعلق رکھنے والے تمام کھلاڑیوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کر رہی ہے۔
حیدرآباد ای چیمپئنز کے لیے نیک خواہشات۔ ہمیں امید ہے کہ وہ شائقین کی توقعات پر پورا اتریں گے اور تلنگانہ ٹی ٹوئنٹی لیگ کے پہلے چیمپئن بنیں گے۔
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حیدر آباد ای چیمپئن ٹیم کا سکواڈ
ابھیراتھ ریڈی (کپتان)، اجے دیو، پرناو، سائی وکاس ریڈی، انوت ریڈی، گنیش گڈگو، یشویر گوڑ، سرینکیت، اکھل راٹھوڈ، ترون، شنمکھا، اروند، ابھینو، ہشانت، دیو، جسونت، پرتیوش، وشنو، چرن، نتن۔