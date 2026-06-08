TG20 لیگ کی نیلامی میں 160 کھلاڑی ہتھوڑے کے نیچے چلے گئے، تمام آٹھ ٹیموں کے مکمل سکواڈز پر ایک نظر
TG20 لیگ نیلامی: کل 1,300 کھلاڑیوں میں سے 160 تلنگانہ T20 کرکٹ لیگ (TG20) نیلامی میں ہتھوڑے کے نیچے چلے گئے۔
Published : June 8, 2026 at 5:13 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ T20 کرکٹ لیگ (TG20) کے پہلے ایڈیشن کی نیلامی اتوار (7 جون) کو حیدرآباد کے راموجی فلم سٹی میں اختتام پذیر ہوئی۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن (HCA) کی جانب سے تلنگانہ کے نوجوان کرکٹرز کی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے شروع کی گئی نیلامی میں آٹھ فرنچائزز نے حصہ لیا۔
ٹیم انڈیا کے ٹی 20 نائب کپتان تلک ورما اور تیز گیند باز محمد سراج نیلامی میں خاص توجہ کا مرکز تھے۔ تلک کو 3.3 ملین کی سب سے زیادہ بولی ملی، جبکہ محمد سراج کو 1.4 ملین ملے۔ راموجی گروپ کے ٹی حیدرآباد ای-چیمپیئنز نے گھریلو ستارے ابھیراتھ ریڈی اور اجے دیو گوڈ کو 11 لاکھ روپے میں خریدا۔ اس نیلامی میں کل 8 ٹیموں نے 160 کرکٹرز خریدے۔
Hyderabad, Telangana: The Hyderabad Cricket Association will conduct the grand mega auction for the upcoming TG-20 League today at Ramoji Film City pic.twitter.com/ipySqb2k56— IANS (@ians_india) June 7, 2026
گھریلو تیز گیند باز سی وی ملند کو محمد سراج سے زیادہ بولی ملی۔ اسے انویتھا کھمم ایسز فرنچائز میں 17 لاکھ میں شامل کیا گیا، نیلامی میں دوسرا سب سے زیادہ بولی لگانے والا بن گیا۔
دیگر اعلیٰ قیمت والے کھلاڑیوں میں روی کرن ماجتی (13 لاکھ، پالامورو اسٹرائیکرز)، ٹی روی تیجا (12 لاکھ، میدک فالکنز)، تنئے تھیاگراجن (11 لاکھ، رنگاریڈی رائزرز)، امان راؤ پرالا (12 لاکھ، ورنگل واریئرز)، اور پرگیہ ریڈی، 1 لاکھ روپے، پرگیہ ریڈی، 1 لاکھ روپے۔
🏏 Telangana T20 League takes a giant leap forward!— Ashok (@AshokR_) June 5, 2026
The franchise auction has concluded successfully, with 8 teams finding their proud owners and setting the stage for an exciting new era of cricket in Telangana.
@tg20official #TG20 pic.twitter.com/5cL7pyTBGh
یہ نیلامی معروف نیلامی چارو شرما کی نگرانی میں کی گئی۔ Ushodaya Enterprises اور UKML کے ڈائریکٹر G. Sambasiva Rao، ETV Bharat کے ڈائریکٹر Brihati، اور ETV کے ڈائریکٹر Sujay نے روموجی گروپ کی ٹیم حیدرآباد ای چیمپئنز کی جانب سے نیلامی میں حصہ لیا۔
ٹی جی 20 کرکٹ لیگ اس ماہ کی 21 تاریخ کو شروع ہوگی اور 21 دن تک جاری رہے گی جس میں کل 32 میچز کھیلے جائیں گے۔ فائنل میچ 11 جولائی کو کھیلا جائے گا۔
ఉత్సాహభరితంగా ప్రారంభమైన తొలి సీజన్ '#TG20' ప్లేయర్ల వేలం! 🏏🔥— DD News Telangana | తెలంగాణ న్యూస్ (@ddyadagirinews) June 7, 2026
🔹హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో టీజీ20 లీగ్ మొదటి సీజన్ ఆటగాళ్ల వేలం ఘనంగా ప్రారంభమైంది.
🔹ఐకాన్ కేటగిరీలో స్టార్ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మను ₹33 లక్షల రికార్డు ధరకు మెదక్ ఫాల్కన్స్,… pic.twitter.com/9GOmFmt38o
|آٹھ TG20 ٹیموں کے مکمل اسکواڈ
حیدرآباد ای چیمپئنز
ابھیراتھ ریڈی (1.1 ملین)، اجے دیو گوڈ (1.1 ملین)، پرناو (8.5 ملین)، سائی وکاس ریڈی (4.25 ملین)، انوت ریڈی (3.5 ملین)، گنیش گڈوگو (2.5 ملین)، یشویر گوڈ (3 ملین)، سرینکیت (2.3 ملین)، اکھل راٹھوڈ (1.6 ملین)، 16 ملین (1.6 ملین)، اکھل راٹھور (1.6 ملین)۔ (1 ملین)، ابھینو (10 لاکھ)، ہشانت (95 ہزار)، دیو (75 ہزار)، جسونت (75 ہزار)، پرتیوش (75 ہزار)، وشنو (75 ہزار)، چرن (75 ہزار)، نتن (75 ہزار)۔
میدک فالکنز
تلک ورما (3.3 ملین)، روی تیجا (1.2 ملین)، وکرم نائک (1.1 ملین)، ششانت (10 لاکھ)، سوریتیجا (85 ہزار)، بنی (75 ہزار)، مدھوکر (75 ہزار)، نعمان (75 ہزار)، جادیو (75 ہزار)، ہریوم (75 ہزار)، رنگناتھ (75 ہزار)، راہول ناتھ (75 ہزار)، اہنوین (75 ہزار) ہزار)، نمن (75 ہزار)، پورنانند (75 ہزار)، سید (75 ہزار)، ایشان (75 ہزار)، سائی ورون (75 ہزار)، شروجیت (75 ہزار)۔
ورنگل واریرس
محمد سراج (14 لاکھ)، امان راؤ (12 لاکھ)، بھاویش سیٹھ (5 لاکھ)، رشیکیت (4.75 لاکھ)، ہرشیت (3 لاکھ)، محمد عبدل (3 لاکھ)، مدثر (3 لاکھ)، ابھیشیک (2.6 لاکھ)، انیرودھ (2 لاکھ)، شونک (1.6 لاکھ)، وشنو (1 لاکھ)، منی کرن گوٹھ (58 ہزار)، منی کرن گوٹھ (75 ہزار) ہزار)، منصوری (75 ہزار)، کرانتی (75 ہزار)، شیورام کرشنا (75 ہزار)، سلمان (75 ہزار)، ریتک گوڑ (75 ہزار)، رشیت راؤ (75 ہزار)۔
پرنوا رنگا ریڈی رائزرز
تنئے (1.1 لاکھ)، سائی یادو (9 لاکھ)، جارج ورگیس (7.5 لاکھ)، اونیش (7 لاکھ)، بنجاراجکا (4 لاکھ)، پرکاش (4 لاکھ)، پننیا (3 لاکھ)، ہتیش یادو (2.3 لاکھ)، النکرت (1.9 لاکھ)، آدتیہ (1.6 لاکھ)، سری ناتھ (1 لاکھ)، ارونتھ (1 لاکھ)، ارونتھ (1 لاکھ)، ارونتھ (1 لاکھ) (90 ہزار)، آدتیہ ملہوترا (85 ہزار)، تنئے جدو (75 ہزار)، پرناو آدتیہ (75 ہزار)، وینکٹ کارتک (75 ہزار)، برکات (75 ہزار)
انوراگ نلگنڈہ نائٹس
عرفاز (1.1 لاکھ)، راہول بدھی (8 لاکھ)، رخشن (6 لاکھ)، نتیش (5.5 لاکھ)، نشانت (5.5 لاکھ)، انیکیت (4.75 لاکھ)، گورو (4.5 لاکھ)، ورون گوڑ (3.5 لاکھ)، پرناو سوریا دیورا (2.5 لاکھ)، ایان (1 لاکھ)، ہرش وردھن سنگھ (15 ہزار)، ہرش وردھن سنگھ (7 لاکھ) (75 ہزار)، جسونت (75 ہزار)، وکرانت (75 ہزار)، شیخ سمیر (75 ہزار)، شیخ سہیل (75 ہزار)، سدھامش (75 ہزار)، جواجی سری کانت (75 ہزار)، ارویش (75 ہزار)۔
پالامور اسٹرائیکرز
روی کرن (13 لاکھ)، پردنیا (11 لاکھ)، روہت رائیڈو (6.5 لاکھ)، پراتک پوار (4.25 لاکھ)، چیتنیا (3.25 لاکھ)، وگنیش (3 لاکھ)، پرتھوی (3 لاکھ)، نشانت سین (2.3 لاکھ)، آفریدی (2.3 لاکھ)، رشابھس (2 لاکھ)، 2 لاکھ 20 ہزار، ریشبھاس (2 لاکھ)۔ اشواد (95 ہزار)، رتن تیجا (80 ہزار)، کرن (75 ہزار)، منیکانتیشور (75 ہزار)، شاداب احمد (75 ہزار)، نپن (75 ہزار)، پارتھیبن (75 ہزار)، اظہر الدین (75 ہزار)
کریم نگر ڈائمنڈز
چندن ساہنی (9.5 لاکھ)، آشیش سریواستو (9 لاکھ)، تنمے (8 لاکھ)، راہول رادیش (4.5 لاکھ)، آر دنیش (4.5 لاکھ)، ہریشی کیش سمہا (3.75 لاکھ)، شبھم شرما (3.25 لاکھ)، عبدالعدنان (3 لاکھ)، ستوک (2 لاکھ)، نارائن کمار (1 لاکھ)، نرائن کمار (1 لاکھ)، ستوک (1 لاکھ)، نارائن کمار (2 لاکھ)۔ کارتیکیا (95 ہزار)، آشیش ابھے (75 ہزار)، لکیت (75 ہزار)، سائی شرن (75 ہزار)، نہال (75 ہزار)، ریان بن (75 ہزار)، لوکیش (75 ہزار)، یش ستوالیکر (75 ہزار)۔
انویتا کھمم ایسس
سی وی ملند (17 لاکھ)، ہمتیجا (8 لاکھ)، میکل جیسوال (6 لاکھ)، پرتیک ریڈی (3.75 لاکھ)، ساکیت (3.5 لاکھ)، وفی (3.25 لاکھ)، کش اگروال (3 لاکھ)، میانک (3 لاکھ)، جی ایس کے ریڈی (1.8 لاکھ)، ودیا نند (1.7 لاکھ)، مہیش (1.8 لاکھ)، شیخ اظہر (1.8 لاکھ)، یحل (1.8 لاکھ) لوک ناتھ (75 ہزار)، سدھو نائک (75 ہزار)، پارس راج (75 ہزار)، وید (75 ہزار)، وویک (75 ہزار)، سہیندر (75 ہزار)، آواز احمد (75)۔